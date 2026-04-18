"هذه مشكلة الرئيس".. أنطونيو كونتي يشعل الجدل حول مستقبله مع نابولي والمنتخب الإيطالي!

توترت الأجواء في نادي نابولي عقب سلسلة من النتائج السيئة التي تركت الفريق متأخراً بـ 12 نقطة عن متصدر الدوري، إنتر. ومع انتهاء سباق الفوز بلقب الدوري الإيطالي فعلياً بالنسبة لفريق "البارتينوبي"، تحول الاهتمام إلى ما إذا كان كونتي سيبقى على رأس الفريق بعد انتهاء الموسم الحالي. وقد ألمح الرئيس أوريليو دي لورينتيس بالفعل إلى احتمال الانفصال، لكن كونتي لم يكن في مزاج يسمح له بتوضيح الأمر لوسائل الإعلام.

وقال كونتي لـDAZNعندما سُئل عن تعليقات المالك الأخيرة: "هذه مشكلة الرئيس؛ يمكنه أن يقول ما يشاء تمامًا، لكن ليس لدي ما أرد به عليه، لو كان لدي ما أقوله له، لفعلت ذلك على انفراد، وليس علنًا، لأن الناس ووسائل الإعلام لن يروا شيئًا آخر عندئذٍ. الصمت يقول أكثر، وهذا أفضل؛ وينطبق هذا على الجميع حتى تنتهي البطولة".



