"هذه مشكلة الرئيس".. أنطونيو كونتي يشعل الجدل حول مستقبله مع نابولي والمنتخب الإيطالي!
كونتي يرفض التعليق على تصريحات دي لورينتيس
توترت الأجواء في نادي نابولي عقب سلسلة من النتائج السيئة التي تركت الفريق متأخراً بـ 12 نقطة عن متصدر الدوري، إنتر. ومع انتهاء سباق الفوز بلقب الدوري الإيطالي فعلياً بالنسبة لفريق "البارتينوبي"، تحول الاهتمام إلى ما إذا كان كونتي سيبقى على رأس الفريق بعد انتهاء الموسم الحالي. وقد ألمح الرئيس أوريليو دي لورينتيس بالفعل إلى احتمال الانفصال، لكن كونتي لم يكن في مزاج يسمح له بتوضيح الأمر لوسائل الإعلام.
وقال كونتي لـDAZNعندما سُئل عن تعليقات المالك الأخيرة: "هذه مشكلة الرئيس؛ يمكنه أن يقول ما يشاء تمامًا، لكن ليس لدي ما أرد به عليه، لو كان لدي ما أقوله له، لفعلت ذلك على انفراد، وليس علنًا، لأن الناس ووسائل الإعلام لن يروا شيئًا آخر عندئذٍ. الصمت يقول أكثر، وهذا أفضل؛ وينطبق هذا على الجميع حتى تنتهي البطولة".
- Getty Images Sport
الإحباط من التكهنات حول المستقبل
أعرب كونتي عن انزعاجه من دوامة الشائعات المستمرة، مشيرًا إلى أن اسمه يُستخدم لتغذية الروايات الإعلامية. ويعتقد المدرب السابق لتشيلسي ويوفنتوس أن التركيز يجب أن يظل منصبًا على الملعب بدلاً من وضعه التعاقدي أو احتمال انتقاله إلى المنتخب الإيطالي قبل الصيف.
وأضاف: "أتفهم أن اسمي يُستخدم لملء صفحات الصحف والبرامج الإذاعية، لكن في بعض الأحيان يتم اختلاق الأمور واستغلالها، يمكنك القيام بألف شيء وراء الكواليس، لكن في مثل هذه المواقف، كلما التزمنا الصمت وركزنا على الفريق، كان ذلك أفضل، وأيضًا كشكل من أشكال الاحترام لأولئك الذين دعمونا دائمًا".
"ضربة قوية" في لاتسيو
وفي معرض حديثه عن الأداء خلال الهزيمة 2-0 أمام لاتسيو، كان كونتي صريحًا للغاية بشأن نقاط ضعف فريقه. وعلى الرغم من سيطرته على الكرة، فشل نابولي في تشكيل أي تهديد حقيقي، ليقع في النهاية ضحية للهجمات المرتدة وفريق لاتسيو الذي لعب بفعالية، حيث تراجع إلى الخلف واستغل الثغرات.
"بالتأكيد لم تكن مباراة جيدة من جانبنا؛ لم نقدم أداءً جيداً في وسط الملعب، ولاتسيو انتظرنا، وأغلق المساحات واستأنف الهجمات، استحوذنا على الكرة بنسبة 70٪ من المباراة دون أن نسدد على المرمى أبداً. تلقينا هذه الضربة القوية. ربما لم أكن جيداً في إدراك هذا "الضعف" الذي ظهر بعد مباراة بارما، ولم أقدم الحوافز المناسبة".
- Getty Images Sport
تأمين المشاركة في دوري أبطال أوروبا هو الأولوية
مع بقاء خمس مباريات على نهاية موسم الدوري الإيطالي، يتقدم نابولي بفارق ثماني نقاط عن كومو صاحب المركز الخامس. ورغم أن اللقب أصبح بعيد المنال، فإن كونتي مصمم على ضمان ألا يتراجع النادي أكثر في الترتيب وأن يحقق هدفه الأساسي المتمثل في العودة إلى المسابقة الأوروبية الكبرى.
واختتم كونتي قائلاً: "الهدف هو بذل قصارى جهدنا، وخوض المباريات المتبقية، وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط. لقد أبدينا قدرة جيدة على الصمود في لحظات الصعوبة، وهذا ما سمح لنا بالبقاء في منطقة التأهل لدوري أبطال أوروبا، وعلينا إكمال المهمة. عندما تحدث مثل هذه الأمور، عليك أن تفهم السبب بطريقة ذكية وتصحح مسارك".