"هذه فضيحة" - ريال مدريد يشن هجوماً جديداً على حكام الدوري الإسباني بعد بطاقة فيديريكو فالفيردي الحمراء في مباراة أتلتيكو

وقد استخدم ريال مدريد في السابق قناة «ريال مدريد تي في» كوسيلة للضغط على الحكام في إسبانيا، واستغل النادي هذه الفرصة مرة أخرى عقب فوزه يوم الأحد، حيث انتقد بشدة مستوى التحكيم وأصر على أن بطاقة صفراء كانت كافية.

وقالوا: "هذه فضيحة، هذا عار، وهذا يلخص هذا التصرف. إنها مخالفة تستحق بطاقة صفراء بوضوح، إنها صارخة، ولكن إذا تذكرنا ما حدث في بامبلونا، يمكننا أن نفهم هذا ولماذا لم يستدعيه VAR".

"ستسمعون أن المشكلة تكمن في قناة ريال مدريد التلفزيونية، وأنهم يصنعون مقاطع فيديو. نحن نفعل هذا لنندد بحقيقة أن هذه المخالفة لا يمكن أن تكون بطاقة حمراء أبدًا، إنها بطاقة صفراء نموذجية. باينا يلمس الكرة، ويبعدها، ولهذا السبب لم يلمسها فالفيردي. لم يحاول إفساد الديربي، بل حاول إفساد ريال مدريد، وهذا ليس الشيء نفسه. ثم سنشاهد برنامج "Time for Justification"، حيث قد يتفقون معه حتى.

"أنا متأكد من أنه سيبرر هذا الإجراء ويقول إن الحكم ومسؤول VAR كانا على حق. هذا لا يمكن أن يكون صحيحاً؛ لا ينبغي طرد لاعب بسبب هذا. ثم سيحاولون إقناعك بمجموعة من الهراء، سيتحدثون عن الشدة، وأنه لا توجد كرة. بالطبع هناك كرة، لكن فالفيردي لا يستطيع الوصول إليها لأن باينا يلمسها."