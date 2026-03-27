AFP
"هذا يفسد كل شيء!" - ديدييه ديشامب ينتقد "فترات الراحة" بعد فوز فرنسا على البرازيل في تحذير قوي قبل انطلاق كأس العالم في أمريكا الشمالية
تغلب منتخب "البلوز" على البطاقة الحمراء ليهزم منتخب "السيليساو" المتفكك
أثبتت فرنسا أنها لا تزال الفريق الذي يجب التغلب عليه على الساحة الدولية، وحققت فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 على البرازيل في ملعب جيليت. وعلى الرغم من لعبها بعشرة لاعبين في الشوط الثاني عقب طرد دايوت أوبامكانو، أظهر العملاق الأوروبي انضباطًا تكتيكيًا رائعًا في الصمود أمام الهجوم البرازيلي المتأخر.
حقق كيليان مبابي التقدم بهدف رائع بتسديدة هادئة فوق الحارس إيدرسون، قبل أن يضاعف هوغو إكيتيكي النتيجة. وعلى الرغم من أن غليسون بريمر قلص الفارق للسيليساو، إلا أن فريق كارلو أنشيلوتي بدا عاجزاً عن ابتكار أي أفكار، وفشل في الاستفادة من التفوق العددي، حيث تم إيقاف فينيسيوس جونيور ورافينيا من قبل خط دفاع فرنسي صلب.
- AFP
ديشامب ينتقد فترات التوقف التي تعطل إيقاع المباراة
ورغم أن النتيجة كانت إيجابية، إلا أن ديشامب أعرب عن غضبه الشديد من تجربة فترات الراحة الإلزامية للتبريد أثناء المباراة. ورأى المدرب الفرنسي أن إلغاء فترات الراحة لتناول الماء، التي تحدث بعد مرور 22 دقيقة من كل شوط، يغير بشكل جذري نزاهة المنافسة في كرة القدم ذات الرهانات العالية، حيث يساعد ذلك الفرق التي تتعرض لضغوط شديدة.
وقال ديشامب: "من الجيد بالنسبة لكم، أيها المذيعون، أن يكون لديكم فاصل إعلاني، لكن وجود تلك الدقائق الثلاث يغير مجرى المباراة... بغض النظر عن الفريق، إذا كان في حالة جيدة، فإن ثلاث دقائق تدمر كل شيء".
"قد يكون ذلك مفيداً إذا كنت لا تلعب جيداً، ولكن إذا كنت على وشك كسر معنويات الخصم".
وأضاف: "نحن نلعب أربع فترات على الرغم من وجود استراحة بين الشوطين دائمًا".
الثناء على لاعبيه
ومع ذلك، ظل ديشامب راضياً عن أداء فريقه رغم اللعب بعشرة لاعبين، مؤكداً أن الفهم التكتيكي للاعبين سمح للفريق بالحفاظ على أدائه القوي وتحقيق الفوز.
وأوضح قائلاً: "إنه نتيجة جيدة لأنها البرازيل. قبل 11 عاماً، تعرضنا لهزيمة قاسية (3-1)؛ وكان هناك فارق كبير بيننا وبينهم في ذلك الوقت. لا أقول إن الفارق انعكس، لكن ما تمكنا من تحقيقه في الشوط الأول، ثم لاحقاً عندما أصبحنا 10 لاعبين: السيطرة الفنية، والتفاهم الفني بين لاعبي الوسط والأربعة مهاجمين – هذه أمور مثيرة للاهتمام.
"كانت هناك الكثير من التغييرات في المواقف دون أن يؤثر ذلك على الأداء العام للفريق. طالما كان هناك تفاهم فني جيد بين اللاعبين في مواجهة فريق برازيلي حذر حاول إيذاءنا في الانتقالات من الدفاع إلى الهجوم والهجمات السريعة، نعم، أنا راضٍ".
- AFP
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
وسيستعد منتخب "البلوز" بعد ذلك لمواجهة كولومبيا يوم الأحد. وسيسعى ديشامب إلى الحفاظ على الزخم الإيجابي لفريقه استعدادًا لكأس العالم المقبلة، حيث يقع الفريق في المجموعة الأولى إلى جانب السنغال والنرويج والفائز في جولة الملحق.