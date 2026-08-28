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علي رفعت

هذا هو فيران توريس الذي أعرفه من أيام برشلونة.. أهدر ما لا يُهدر واختفى قبل أن يغضب إنريكي عليه!

فقرات ومقالات
ليل ضد باريس سان جيرمان
ليل
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
فيران توريس

هذا هو فيران توريس الذي أعرفه من أيام برشلونة.. أهدر ما لا يُهدر واختفى قبل أن يغضب إنريكي عليه!

أفلت نادي باريس سان جيرمان من هزيمة محققة خارج قواعده أمام مضيفه ليل، بعدما خطف تعادلًا دراميًا بنتيجة هدفين لكل فريق في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء. 

تقدم أصحاب الأرض بهدفين عبر هاكون هارالدسون في الدقيقة الحادية والعشرين وديلان باكوا في الدقيقة الرابعة والثمانين، قبل أن ينتفض بطل فرنسا في الوقت بدل الضائع ويسجل هدفين متتاليين عن طريق فيتينيا وماركينيوس في الدقيقتين 91 و95. 

ورغم تلك العودة الجنونية، فإن السيناريو المتأخر لا يمكن أن يحجب القصور الهجومي الواضح والمخيب للآمال الذي ظهر عليه الفريق طوال اللقاء.


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    شريط الذكريات السيئة يعود من جديد

    لم تكن نتيجة المباراة ولا تقلباتها هي المشهد الأكثر استفزازًا للمتابعين، بل تلك الفرصة الغريبة والمهدرة برعونة شديدة أمام المرمى، والتي أعادت إلى ذهني فورًا شريطًا طويلًا من المعاناة الأسبوعية التي عشتها كمشجع لنادي برشلونة مع فيران توريس.

    الكرة كانت أسهل بكثير من أن تضيع، والتعامل معها كان يتطلب فقط لمسة هادئة وقفز في توقيت مناسب من مهاجم يرتدي قميص بطل فرنسا ويحمل الرقم تسعة وسجل في نهائي كأس العالم منذ أسابيع قليلة، لكن توريس اختار كعادته الحل الأكثر تعقيدًا والأسوأ تنفيذا ليطيح بالكرة خارج الشباك بغرابة تامة.

    تلك اللقطة تحديدًا جعلتني أبتسم بسخرية، لأن ما حدث في الجولة الماضية والبدايات البراقة لم يكن سوى ومضة استثنائية خادعة لا تعبر عن الواقع، بينما ما شاهدناه الليلة في ليل هو النسخة الأصلية والطبيعية لفيران.

    نسخة المهاجم الذي يجيد التحرك لخلق المساحة ثم يعاقب فريقه بإهدار أسهل الكرات أمام المرمى دون مبرر منطقي.


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  • imago-sport-1082080332.jpgZUMA Press Wire

    أرقام تفضح العزلة واختفاء غريب

    الأرقام الصماء للمهاجم الإسباني طوال اثنتين وسبعين دقيقة قضاها على أرضية الميدان جاءت لتؤكد هذه الحالة من الانفصال التام عن نسق المباراة.

    لم يلمس توريس الكرة سوى 14 مرة فقط، وهو رقم كارثي لمهاجم أساسي في فريق يستحوذ على الكرة أغلب فترات اللقاء. 

    وعلى صعيد التمرير، اكتفى بتقديم خمس تمريرات صحيحة فقط من أصل سبع محاولات بنسبة دقة بلغت 71 في المئة، من بينها ثلاث تمريرات فقط في نصف ملعب الخصم.

    ولم تتوقف السلبية عند هذا الحد، بل تجلت في الفاعلية الهجومية الصفرية، حيث أطلق ثلاث تسديدات كانت جميعها خارج إطار المرمى تمامًا مع إهدار فرصة محققة للتسجيل، وفقد الكرة في أربع مناسبات، مع مساهمة سلبية في التقدم بالكرة بمسافة بلغت ثلاثة أمتار إلى الخلف.

    الأمر لم يتوقف عند الأرقام المجردة، بل امتد لغياب تام عن المشهد، إذ اختفى توريس تمامًا عن أي مساهمة هجومية أو حتى مجرد لمس الكرة لدقائق طويلة طوال الشوط الثاني. 

    كان المهاجم الإسباني شبحًا يركض بلا أثر فوق العشب، مما استدعى نفاد صبر مدربه قبل أن تتفاقم الأزمة. 

    ورغم أن لويس إنريكي لم يظهر غضبه بشكل علني أو انفعالي أمام عدسات الكاميرات كعادته في حماية لاعبيه، إلا أن قراره الفوري بسحب توريس في الدقيقة 72 والدفع بالشاب سيني مايولو كان يحمل رسالة تكتيكية صارمة تعكس ضيقه المكتوم من هذا البرود والغياب غير المبرر.


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    بيت القصيد

    المشكلة الأزلية مع فيران توريس لا تكمن في قلة الركض أو سوء النوايا التكتيكية، بل في افتقاره المزمن للحسم وثبات المستوى الذهني داخل منطقة الجزاء والاختفاء المفاجئ عندما يتعقد اللقاء.

    فيران يظل دائمًا ذلك اللاعب القادر على إبهارك في لقطة نادرة، لكنه سرعان ما يعيدك إلى أرض الواقع المحبط بسلسلة من القرارات العشوائية والفرص الضائعة التي تضع فريقه في مأزق، حتى وإن أنقذت ريمونتادا الزملاء النتيجة في النهاية.

    وعلى لويس إنريكي أن يدرك سريعًا أن الرهان على توريس كمهاجم حاسم وقائد لخط الهجوم هو رهان خاسر تكررت فصوله في كتالونيا كثيرًا، وأن ما أخرجه منه فليك هو أفضل ما لديه مع ذلك لم يكن كافيًا، وأن مساره لن يتغير في العاصمة الفرنسية لمجرد تغيير القميص.


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