هذا هو فيران توريس الذي أعرفه من أيام برشلونة.. أهدر ما لا يُهدر واختفى قبل أن يغضب إنريكي عليه!

أفلت نادي باريس سان جيرمان من هزيمة محققة خارج قواعده أمام مضيفه ليل، بعدما خطف تعادلًا دراميًا بنتيجة هدفين لكل فريق في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

تقدم أصحاب الأرض بهدفين عبر هاكون هارالدسون في الدقيقة الحادية والعشرين وديلان باكوا في الدقيقة الرابعة والثمانين، قبل أن ينتفض بطل فرنسا في الوقت بدل الضائع ويسجل هدفين متتاليين عن طريق فيتينيا وماركينيوس في الدقيقتين 91 و95.

ورغم تلك العودة الجنونية، فإن السيناريو المتأخر لا يمكن أن يحجب القصور الهجومي الواضح والمخيب للآمال الذي ظهر عليه الفريق طوال اللقاء.



