"هذا ما أثر فيه أكثر من أي شيء آخر" .. وثائقي يكشف السبب وراء اضطهاد وتهميش أوزيل في ألمانيا

لكن، كما يقول ألتينتوب في بداية الوثائقي المكون من ثلاثة أجزاء الذي أعدته قناة ZDF بعنوان «مسعود أوزيل - ضيف عند الأصدقاء»: «لا أحد يعرفه»، أي الشخص مسعود أوزيل. ولا تستطيع الساعتان ونصف الساعة التي يستغرقها الوثائقي من إخراج فلوريان أوبيتز، الحائز على جائزة جريم، تغيير ذلك. ويكتب صانعو الوثائقي أن أوزيل «لم يكن مستعدًا» للتحدث معهم.

ومع ذلك، فإن الوثائقي يستحق المشاهدة (ابتداءً من 20 مارس على بوابة البث المباشر لقناة ZDF، وفي 31 مارس، الساعة 20:15، على قناة ZDF). ليس لأنه يرسم مسيرة نجم كرة قدم بالتفصيل، بل باعتباره سرداً عن الاندماج والعنصرية في جمهورية ألمانيا الاتحادية. قد يكون أوزيل قد ابتعد عن أنظار الرأي العام الألماني منذ سنوات، لكن قصته، كما يقول المخرج أوبيتز، لا تزال تثير "مشاعر الألمان" "بشدة". فهي تحكي "على الأقل بنفس القدر عن المجتمع الألماني وتعامله مع الأشخاص من أصول مهاجرة" كما تحكي عن مسعود أوزيل نفسه.

يبدأ كل شيء في غيلسنكيرشن. في المدينة التي يصفها أوزيل في مقابلة أجريت عام 2017، والتي تُعرض لأول مرة على التلفزيون، بـ"وطني". ويبرر حبه لها بقراره الانضمام إلى المنتخب الألماني. ضد المنتخب التركي، بلد أجداده - وهو ما تعتبره أجزاء من العائلة "خيانة"، كما يروي والده مصطفى. وينتهي كل شيء بانفصال أوزيل عن المنتخب الألماني، وعن ألمانيا - وتوجهه نحو رجب طيب أردوغان.