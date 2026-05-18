"هذا ليس نادي صلاح ويكرر مآساة رونالدو".. كاراجر ينتقد نجم ليفربول "الأناني"!

اعترف أسطورة ليفربول كاراجر بأنه لم يتفاجأ على الإطلاق بقرار صلاح التعبير عن إحباطه علنًا مع اقتراب مسيرته في أنفيلد من نهايتها. وفي حديثه إلى قناة "سكاي سبورتس"، أشار كاراجر إلى أوجه تشابه مباشرة بين سلوك اللاعب المصري والطريقة المثيرة للجدل التي فرض بها كريستيانو رونالدو رحيله عن مانشستر يونايتد في عام 2022.

قال كاراجر: "لست متفاجئاً. لقد أخبرت الجميع أن شيئاً آخر سيحدث قبل نهاية الموسم. سيلقي قنبلة أخرى، تماماً كما فعل رونالدو عند رحيله عن مانشستر يونايتد. ظننت أن ذلك قد يحدث بعد نهاية الموسم عندما ينتقل إلى نادٍ آخر، لكن لم يحدث ذلك. قبل أقل من عامين، وصفته بالأناني لإجرائه مقابلة، وأعتقد أن ذلك صحيح مرة أخرى. ليفربول أمامه أسبوع مهم للغاية. لم يتأهل الفريق بعد بشكل كامل إلى دوري أبطال أوروبا، وينبغي أن يكون التركيز على نادي ليفربول، وليس على "نادي صلاح".