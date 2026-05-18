"هذا ليس نادي صلاح ويكرر مآساة رونالدو".. كاراجر ينتقد نجم ليفربول "الأناني"!
كاراجر يقارن رحيل صلاح بـ"القنبلة" التي أطلقها رونالدو
اعترف أسطورة ليفربول كاراجر بأنه لم يتفاجأ على الإطلاق بقرار صلاح التعبير عن إحباطه علنًا مع اقتراب مسيرته في أنفيلد من نهايتها. وفي حديثه إلى قناة "سكاي سبورتس"، أشار كاراجر إلى أوجه تشابه مباشرة بين سلوك اللاعب المصري والطريقة المثيرة للجدل التي فرض بها كريستيانو رونالدو رحيله عن مانشستر يونايتد في عام 2022.
قال كاراجر: "لست متفاجئاً. لقد أخبرت الجميع أن شيئاً آخر سيحدث قبل نهاية الموسم. سيلقي قنبلة أخرى، تماماً كما فعل رونالدو عند رحيله عن مانشستر يونايتد. ظننت أن ذلك قد يحدث بعد نهاية الموسم عندما ينتقل إلى نادٍ آخر، لكن لم يحدث ذلك. قبل أقل من عامين، وصفته بالأناني لإجرائه مقابلة، وأعتقد أن ذلك صحيح مرة أخرى. ليفربول أمامه أسبوع مهم للغاية. لم يتأهل الفريق بعد بشكل كامل إلى دوري أبطال أوروبا، وينبغي أن يكون التركيز على نادي ليفربول، وليس على "نادي صلاح".
بيان "الهيفي ميتال"
ينبع الجدل من تصريح لاذع نشره صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الهزيمة المخيبة للآمال بنتيجة 4-2 أمام أستون فيلا. وفي هذا المنشور، أعرب اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا عن رغبته في رؤية الفريق يعود إلى أسلوب اللعب عالي الكثافة الذي اشتهر به يورجن كلوب، ملمحًا إلى أن فلسفة سلوت الحالية ليست ما يستحقه المشجعون.
في رسالة بدت وكأنها تتحدى أساليب المدرب سلوت، كتب صلاح: "لقد شاهدت هذا النادي يتحول من المشككين إلى المؤمنين، ومن المؤمنين إلى الأبطال. تطلب ذلك عملاً شاقاً، وكنت دائماً أبذل قصارى جهدي لمساعدة النادي على الوصول إلى هناك. لا شيء يجعلني أكثر فخراً من ذلك. كان انهيارنا أمام هزيمة أخرى هذا الموسم مؤلمًا للغاية وليس ما يستحقه مشجعونا. أريد أن أرى ليفربول يعود ليكون الفريق الهجومي القوي الذي يخشاه الخصوم، ويعود ليكون فريقًا يفوز بالبطولات".
اعتبر ستيفن جيرارد هذه الرسالة الغامضة إشارة واضحة إلى انقسام في غرفة الملابس وفقدان الهوية تحت قيادة سلوت.
نيفيل يعبّر عن غضبه الشديد من تصرفات صلاح
في الوقت الذي يستعد فيه الريدز لمباراة الموسم الأخيرة ضد برينتفورد، تساءل المحللون عما إذا كانت علاقة صلاح بسلوت قد أصبحت غير قابلة للاستمرار. وانضم غاري نيفيل إلى كاراجر في انتقاد توقيت هذه التصريحات، مشيرًا إلى أن مثل هذا الإظهار العلني للاختلاف في الرأي سيكون أمرًا غير مقبول في أي نادٍ كبير.
وقال نيفيل: "لقد سحب صمام قنبلة يدوية في وسط الغرفة، وهو يخرج الآن". "مو ليس سعيدًا هناك. هذا ليس جيدًا. لو كان لاعبًا في مانشستر يونايتد، لكنت غاضبًا للغاية. لكن ما لا يمكنك أبدًا فعله مع هذا النوع من اللاعبين، الذين يتمتعون بهذه المكانة والشخصية، هو إسكاتهم. إذا كان لديهم ما يقولونه، فسوف يقولونه. وسوف يقولونه في الوقت الذي لا تريد أن تسمعه فيه. كان ذلك تعليقاً دلالياً. لن يرحب به آرني سلوت على الإطلاق. لكنه سيرغب فقط في الوصول إلى نهاية الموسم، والخروج من هناك، وإخراج كل من لن يكون هناك في الموسم المقبل، ومحاولة البناء من جديد".
معضلة صلاح قبل وداعه لأنفيلد
على الرغم من الخلافات، يعتقد كاراجر أن سلوت يجب أن يضع طموحات النادي في دوري أبطال أوروبا قبل أي خلافات شخصية. ومع عدم ضمان التأهل إلى المراكز الأربعة الأولى حتى الآن، يواجه المدرب قرارًا صعبًا بشأن ما إذا كان سيمنح صلاح مكانًا في التشكيلة الأساسية في آخر مباراة له على ملعب أنفيلد أم سيستبعده كإجراء تأديبي.
وأضاف كاراجر: "لا أعتقد أن أي مدرب يجب أن يضر بنفسه من أجل الانتقام". "إذا كان إشراك محمد صلاح في مباراة نهاية الأسبوع يمنح ليفربول أفضل فرصة للفوز بالمباراة، فعليك اختياره. لقد انتقدت محمد صلاح لكونه أنانيًا. لا يمكن لأرني سلوت أن يكون أنانيًا؛ عليه أن يفكر في النادي، وفي ما هو الأفضل للنادي. إذا كان ليفربول بحاجة إلى نتيجة إيجابية ضد برينتفورد، فعليه أن يشركه إذا كان يعتقد أنه ضمن أفضل تشكيلة له. أرني سلوت ليس في موقف قوي جدًا في ليفربول في الوقت الحالي، ولهذا السبب أدلى صلاح بتعليقاته. إنه لا يحظى بدعم الجماهير في الوقت الحالي، ولهذا السبب فعل صلاح ما فعله. لقد وضعه في موقف حرج للغاية".