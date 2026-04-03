"هذا ليس جيدًا لكرة القدم!" - ميكيل أرتيتا يعرب عن حزنه لعدم تأهل إيطاليا إلى كأس العالم، بينما يحاول مدرب أرسنال "تشجيع" ريكاردو كالافيوري
خيبة أمل كالافيوري على الصعيد الدولي
ترك فشل المنتخب الإيطالي في حجز مقعده في كأس العالم المقبلة أثراً واضحاً في غرفة ملابس أرسنال، لا سيما على كالافيوري. وأقر أرتيتا بخطورة الموقف بالنسبة للاعب وللرياضة على حد سواء، مشيراً إلى الأهمية التاريخية لغياب «الأزوري» عن الساحة العالمية.
في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، سُئل أرتيتا عن كيفية تعامله مع خيبة أمل إيطاليا. "سأحاول رفع معنوياته. أعتقد أن هذا لا يقتصر على ريتشي فحسب، بل يشمل إيطاليا وكرة القدم برمتها"، أجاب. "بلد مثلهم، يتمتع بمثل هذه الشغف والتاريخ، ألا يشارك في كأس العالم، أمر صعب ولا أعتقد أنه جيد لكرة القدم. هذا يوضح لك أيضًا صعوبة اجتياز كل تلك المراحل لكسب الحق في المشاركة في البطولة".
الأزوري يبحثون عن هوية جديدة
بعد استقالة جينارو غاتوزو من منصب المدير الفني، يتعين على إيطاليا الآن أن توجه اهتمامها نحو دوري الأمم الأوروبية، في الوقت الذي يشرع فيه الاتحاد في المهمة الشاقة المتمثلة في إعادة بناء هيكله الفني والإداري الذي تعرض لخسائر فادحة.
ورغم عدم الإعلان عن خليفة له بعد، فقد أعلن المهاجم الأسطوري أليساندرو ديل بييرو تأييده العلني لتعيين أنطونيو كونتي في عودة مثيرة إلى عالم التدريب، بهدف إعادة النظام وتكوين جيل جديد من المواهب.
عودة بن وايت إلى منتخب إنجلترا وتعرضه للصياح
بينما كان كالافيوري يتعامل مع خيبة الأمل، عاد بن وايت بشكل لافت إلى صفوف المنتخب الإنجليزي تحت قيادة توماس توخيل. وعلى الرغم من تعرض المدافع للصياح من قبل أجزاء من جماهير ويمبلي خلال المباريات الودية مع أوروغواي واليابان، يؤكد أرتيتا أن النجم متعدد المواهب عاد إلى لندن كولني وهو في حالة معنوية عالية ومليء بالإيجابية تجاه النظام الجديد للمنتخب الإنجليزي.
وسارع أرتيتا إلى تبديد أي مخاوف بشأن رد فعل الجماهير، قائلاً: "كان الصوت منخفضاً لذا لم أتمكن من سماع [الصافرات]. لكنني رأيت ابتسامة عريضة على وجهه والطريقة التي عاد بها من المنتخب الوطني، والأشياء الجيدة التي كان يخبر الجميع عنها، عن المجموعة، وعن الاجتماعات التي عقدوها، وعن توماس والجميع".
الاستفادة من الحماس الذي تولده مباراة نهائي كأس كاراباو في المرحلة الأخيرة من الموسم
لا يزال لاعبو «المدفعجية» يستوعبون هزيمتهم في نهائي كأس كاراباو أمام مانشستر سيتي، ويصر أرتيتا على استغلال هذا الألم كدافع في سباق الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع عودة فيكتور جيوكيريس من مهمته مع المنتخب السويدي وهو مفعم بالثقة بعد تسجيله أربعة أهداف وتأهله مع منتخب بلاده إلى كأس العالم، يريد المدرب أن يجد فريقه «دفعته الأخيرة» خلال أجمل مرحلة من الموسم.
وفي معرض حديثه عن المباراة النهائية، أوضح أرتيتا: "عندما لا تتمكن من الفوز في تلك المباراة النهائية، أعتقد أن ما عليك أن تأخذه في الاعتبار هو كيف سيجعلنا هذا أقوى من أجل الدفعة الأخيرة في الموسم".