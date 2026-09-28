شن قائد منتخب النرويج، مارتن أوديجارد، هجوماً لاذعاً على برناردو سيلفا إثر تدخل مثير للجدل خلال المواجهة الدولية التي جمعت بينهما يوم الأحد على ملعب أوليفال. وبدا لاعب الوسط في حالة من الانزعاج الواضح وكان يعرج بعد تدخل متأخر من نجم البرتغال، مما أثار مخاوف بشأن لياقته البدنية واستعداده للمشاركة مع ناديه ومنتخب بلاده.
"هذا لا ينتمي إلى ملعب كرة القدم".. أوديجارد يفتح النار على سيلفا بعد تدخل "عنيف" والأخير يرد!
أوديجارد يهاجم تدخل سيلفا
خيم على لقاء دوري الأمم الأوروبية بين النرويج والبرتغال توتر كبير في اللحظات الأخيرة من المباراة. كان أوديجارد ضحية لتدخل عنيف من سيلفا، والذي حدث بعد فترة طويلة من تمرير الكرة. ولم يتردد قائد أرسنال، الذي بدا منزعجاً بوضوح من طبيعة التدخل، في التعبير عن رأيه بصراحة عند تقييم الحادثة في تصريحاته عقب المباراة. وقع الحادث في ملعب أوليفال، حيث تجرعت النرويج هزيمة ضيقة رغم تمكن إرلينج هالاند من هز الشباك.
وفي حديثه لقناة "TV2" بعد صافرة النهاية، أوضح أوديجارد مشاعره بوضوح تجاه سلوك خصمه. وشوهد لاعب الوسط البالغ من العمر 27 عاماً وهو يجر قدمه ويعرج بشدة متجنباً منطقة المقابلات المختلطة المعتادة. وقال أوديجارد: "هذا السلوك لا ينتمي إلى ملعب كرة القدم. من المؤسف أن يتصرف الناس بهذه الطريقة. إنها غشاوة عقلية منه؛ لقد ركلني وأسقطني بعد فترة طويلة من تخلصي من الكرة. لا أفهم ما الذي يفعله".
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لم تُقدم أي اعتذارات
اعترف أوديجارد بأنه غير متأكد مما كان يحاول سيلفا تحقيقه، مشدداً على أن مثل هذا السلوك لا مكان له في ملاعب كرة القدم. ورغم إعراب أوديجارد عن خيبة أمله إزاء الحادثة، واصفاً إياها بالأمر المؤسف، إلا أنه تقبلها باستسلام كأحد وقائع اللعبة، ليبقى الموقف دون حل. والأهم من ذلك، أكد أوديجارد أن سيلفا لم يقم بأي محاولة لتقديم اعتذار أو تصفية الأجواء في أعقاب الحدث.
وعلق أوديجارد قائلاً: "يجب أن تسألوه هو. لا أعرف ماذا يفعل. هذا لا ينتمي إلى ملعب كرة القدم. من المؤسف أن يفعل الناس ذلك، لكن هذه هي الحياة".
المعسكر البرتغالي يظل متحدياً
في حين اتحد الجانب النرويجي في إدانته للتدخل، اتخذ المعسكر البرتغالي وجهة نظر مختلفة تماماً تجاه الحادث. كان سيلفا يتحدث بنبرة استخفاف عندما اقترب منه الصحفيون بعد المباراة، ولم يُظهر أي ندم على التدخل الذي تسبب في كل هذا التوتر. وقال سيلفا لصحيفة نيتافيسن: "أي تدخل؟ هذه هي كرة القدم يا صديقي".
كما قلل مسجل الهدف جونزالو راموس من خطورة الصدام، متفقاً مع وجهة نظر زميله بأن هذا الاحتكاك البدني لم يكن أمراً يستحق الذكر. وأضاف راموس: "إنه نوع من الأشياء التي تحدث في كل مباراة. إنه جزء من اللعبة".
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مخاوف متزايدة حول إصابة الكاحل
القلق المباشر الآن في النرويج هو مدى الضرر الذي لحق بكاحل أوديجارد. لم يتمكن القائد من المشاركة في ركلة ركنية متأخرة بينما كانت النرويج تسعى لإدراك التعادل، وبدلاً من ذلك ظل واقفاً في دائرة المنتصف بينما تقدم زملاؤه للأمام. يواجه المدرب ستوله سولباكن الآن احتمال غياب قائده عن المباريات القادمة ضد ويلز ومباراة الإياب ضد البرتغال. واعترف أوديجارد نفسه بأنه قلق بشأن تطورات الإصابة خلال الليل. وعندما سُئل عما إذا كان يخشى الغياب لفترة طويلة عن الملاعب، أجاب: "آمل ألا يحدث ذلك، لكنني تلقيت ضربة قوية في الكاحل هناك، لذا ربما لن يكون الوضع جيداً الليلة".
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