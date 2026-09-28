"هذا لا ينتمي إلى ملعب كرة القدم".. أوديجارد يفتح النار على سيلفا بعد تدخل "عنيف" والأخير يرد!

خيم على لقاء دوري الأمم الأوروبية بين النرويج والبرتغال توتر كبير في اللحظات الأخيرة من المباراة. كان أوديجارد ضحية لتدخل عنيف من سيلفا، والذي حدث بعد فترة طويلة من تمرير الكرة. ولم يتردد قائد أرسنال، الذي بدا منزعجاً بوضوح من طبيعة التدخل، في التعبير عن رأيه بصراحة عند تقييم الحادثة في تصريحاته عقب المباراة. وقع الحادث في ملعب أوليفال، حيث تجرعت النرويج هزيمة ضيقة رغم تمكن إرلينج هالاند من هز الشباك.

وفي حديثه لقناة "TV2" بعد صافرة النهاية، أوضح أوديجارد مشاعره بوضوح تجاه سلوك خصمه. وشوهد لاعب الوسط البالغ من العمر 27 عاماً وهو يجر قدمه ويعرج بشدة متجنباً منطقة المقابلات المختلطة المعتادة. وقال أوديجارد: "هذا السلوك لا ينتمي إلى ملعب كرة القدم. من المؤسف أن يتصرف الناس بهذه الطريقة. إنها غشاوة عقلية منه؛ لقد ركلني وأسقطني بعد فترة طويلة من تخلصي من الكرة. لا أفهم ما الذي يفعله".