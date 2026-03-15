"هذا لا يليق بنادٍ عالمي": ديتمار هامان ينتقد نادي بايرن ميونيخ

"هذا لا يليق بنادٍ عالمي. رد فعل كهذا بعد مباراة أدارها الحكم بشكل جيد"، هكذا انتقد الخبير التلفزيوني هامان مساء الأحد في برنامج "Sky90". وما يزعج اللاعب البالغ من العمر 52 عامًا بشكل خاص هو أن بايرن يتجاهل حقيقة أنه استفاد هو نفسه في الماضي القريب من قرارات تحكيمية مثيرة للجدل. على سبيل المثال، في الفوز 5-1 على تي إس جي هوفنهايم في أوائل فبراير، عندما عاقب الحكم توبياس شتييلر مدافع تي إس جي كيفن أكبوغوما على تدخله ضد دياز داخل منطقة الجزاء ببطاقة حمراء بالإضافة إلى ركلة جزاء لصالح بايرن ميونيخ، وبذلك حسم المباراة المهمة مبكرًا بدلًا من التحلي بالحس السليم.

"ضد هوفنهايم، كان هذا هو ما حسم المباراة، لأن ذلك حدث بعد عشر دقائق. لم يذكروا شيئًا عن ذلك في بيانهم. ونادٍ عالمي يقدم احتجاجًا على بطاقة صفراء-حمراء، حيث يحاول اللاعب استدراج ركلة جزاء"، انتقد هامان كذلك. وذكر كمثال آخر على تفضيل بايرن البطاقة الحمراء المثيرة للجدل التي حصل عليها روكو ريتز لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ في فوز بايرن ميونيخ 4-1 في أوائل مارس، عندما اعتبر تقييد ريتز لمهاجم بايرن ميونيخ نيكولاس جاكسون في حالة مشابهة لحالة أكبوغوما لاعب هوفنهايم بمثابة "فرملة طوارئ".