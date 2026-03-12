Getty Images Sport
ترجمه
"هذا غير قانوني!" - جون أوبي ميكيل يزعم بشكل مثير أن أرسنال "يحاولون الغش" للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز
"لقد أنفقت ما يقرب من مليار!"
لم يتردد ميكيل في التعبير عن غضبه الشديد خلال حديثه على قناة talkSPORT، حيث شكك في التوجه التكتيكي للعملاق اللندني الشمالي بالنظر إلى الإنفاقالهائل على الانتقالات. وقال: "عندما أشاهد أرسنال يلعب الآن، أرى أنه يعتمد بشكل كامل على الركلات الركنية. لقد أنفقت ما يقرب من مليار جنيه إسترليني، ميكيل أرتيتا... وتقول لي إن الطريقة الوحيدة للفوز بالمباريات هي من خلال الركلات الركنية؟ هذا أمر سخيف".
- Getty Images Sport
أرتاتا متهم بقمع النجوم المبدعين
يعتقد ميكيل أن الموهبة الإبداعية في الفريق يتم كبتها لأن أرتيتا يركز على المكاسب الهامشية للتغلب على الصعوبات. سجل أرسنال 21 هدفًا من الكرات الثابتة هذا الموسم، وهو أعلى رقم في الدوري، ولم يسجل سوى 35 هدفًا من أصل 100 هدف في جميع المسابقات من اللعب المفتوح. وقال ميكيل: "السبب الوحيد الذي يجعل مشجعي أرسنال لا يشتكون... هو أنهم يتصدرون الدوري". "الإبداع الذي يتمتعون به، والإمكانات التي لديهم، كل ذلك ذهب أدراج الرياح. لم نعد نرى ذلك بعد الآن".
ادعاءات "غير قانونية" بشأن الكرات الثابتة
استهدف ميكيل طريقة إدارة أرسنال لمنافسيه خلال الركلات الركنية، ووصفها بأنها "يائسة" لإنهاء جفافهم من الألقاب الذي دام 22 عامًا. "ما يفعلونه خلال الكرات الثابتة، بالنسبة لي، غير قانوني. أولاً، إنهم يعيقون حارس المرمى والآن بدأوا في إمساك اللاعبين"، تابع ميكيل. "عندما تمسك بلاعب، عندما تعيق لاعباً عن القفز، شاهدت المباراة ضد تشيلسي عندما لعبوا ضدنا. كان ديكلان رايس يمسك، لا أعرف من هو، الظهير الأيسر، ما اسمه [جوريل هاتو]؟
"كان يمسك به حتى لا يتمكن من القفز. وبالنسبة لي، نعم، كيف يمكن للحكم ألا يرى ذلك؟ حتى لو دخلت الكرة، كيف يمكن لـ VAR ألا يرى ذلك؟ وبالنسبة لي، PGMOL، حسناً، عليهم أن يخرجوا ويجب أن يفعلوا ذلك على الفور، عليهم أن يوقفوا هذا لأنهم إذا لم يوقفوا هذا، فستبدأ جميع الفرق في فعل ذلك.
"وبالنسبة لي، هذا غير قانوني. هذا ما أعنيه، أن أرسنال يحاولون الغش للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. إنهم يحاولون الغش للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. هذا فريق يائس للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، لأنهم يعلمون أنهم لم يفوزوا بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ 22 عامًا، 23 عامًا. والآن هم يائسون للغاية، لدرجة أنهم يريدون الغش للفوز به".
- Getty Images Sport
مسألة شرعية البطولة
واختتم ميكيل حديثه برفض الاعتراف بفوز أرسنال المحتمل باللقب. "لن أعترف بهم كفائزين. لأن الطريقة التي يفوزون بها بالمباريات غير قانونية بالنسبة لي. إنها غير قانونية. ما لم تقم الدوري الإنجليزي الممتاز، اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع، بالقضاء على هذه الممارسة. لا نريد أن نرى ذلك في المباراة"، أضاف. وعندما سُئل عما إذا كان سيتبع مثل هذه التعليمات التكتيكية، كان جوابه صريحًا: "لا، لا يمكنك ذلك، لأنه [أرتيتا] أنفق مليارًا".
إعلان