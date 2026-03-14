AFP
ترجمه
"هذا جنون!" - فينسنت كومباني الغاضب يطالب بتفسير لطرد لويس دياز، في الوقت الذي تعادل فيه بايرن ميونيخ، الذي لعب بتسعة لاعبين، مع باير ليفركوزن
فوضى في ملعب باي أرينا
كان بعد ظهر اليوم بمثابة رحلة مليئة بالتقلبات بالنسبة لدياز، الذي دخل الملعب من مقاعد البدلاء ليعدل النتيجة بعد تقدم ليفركوزن في الدقيقة 69. ساعد هدفه في إنقاذ نقطة لفريق بايرن الذي كان يعاني منذ طرد جاكسون ببطاقة حمراء لا جدال فيها في الشوط الأول. ومع ذلك، ساءت الأجواء عندما أخرج الحكم بطاقة صفراء في الدقيقة 84، متهمًا دياز بالتمثيل رغم التلامس الطفيف مع ساق الحارس أثناء محاولة الجناح تجاوزه.
هذا التعادل يبقي بايرن في صدارة الترتيب، لكن تداعيات التحكيم ستستمر. مع تعرض جاكسون ودياز للإيقاف، سيضطر كومباني إلى إعادة ترتيب تشكيلته للمباريات القادمة، بينما يواصل النادي استيعاب بعد ظهر يوم مليء بالجدل في شمال الراين-وستفاليا.
كومباني ينتقد القرار «المجنون»
"أسوأ ما في الأمر هو لوتشو دياز! لا أحد في الملعب يعرف اليوم سبب حصوله على البطاقة الصفراء-الحمراء. هذا جنون"، قال كومباني لشبكة DAZN بعد صافرة النهاية. وقد أبدى المدرب البلجيكي حيرته من قرار الحكم، لا سيما وأن دياز لم يبدُ أنه يطالب بركلة جزاء بعد حدوث التلامس. وكان الجناح قد حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 74 عقب حادثة ركل عالية.
واصل كومباني المطالبة بإجابات بشأن المنطق وراء البطاقة الصفراء الثانية، التي ستؤدي إلى إيقاف الكولومبي عن المباراة المقبلة. "هذا مؤلم بالطبع. إنه موقوف عن المباراة المقبلة. على أحدهم أن يشرح لي لماذا تعتبر هذه البطاقة صفراء في هذه المرحلة"، أضاف. وردد اللاعبون عدم تصديق المدرب، حيث شعروا أن الحكم أخطأ في تفسير نية المهاجم في لحظة حاسمة من المباراة.
إيبرل يكشف عن اعتراف الحكم بعد المباراة
قدم المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، ماكس إيبرل، تحديثًا مفاجئًا عقب المباراة، حيث أكد أن الحكم كريستيان دينجرت اعترف بخطئه بعد مراجعة اللقطات. وكشف إيبرل قائلاً: "تحدثت للتو مع السيد دينجرت. كل شيء على ما يرام، كان حوارًا جيدًا. كما قال أيضًا إنها لم تكن بطاقة صفراء-حمراء". ومع ذلك، لم يقدم هذا الاعتراف سوى القليل من الراحة لإدارة بايرن ميونيخ، نظرًا للتأثير الذي أحدثته تلك القرار على نتيجة المباراة.
أقر إيبرل بصدق الحكم، لكنه أشار إلى عدم جدوى التصحيح بعد وقوع الحدث. وأوضح المدير: "بالنسبة له، كان الأمر غطساً واضحاً أثناء المباراة، لكنه شاهد اللقطات الآن وقال إنها لم تكن تستحق بطاقة صفراء-حمراء. هذا تصرف نبيل للغاية، لكنه لم يساعدنا على الإطلاق". ونظراً لأن الحادثة تضمنت بطاقة صفراء ثانية وليس بطاقة حمراء مباشرة، لم يتمكن نظام الفيديو المساعد (VAR) من التدخل وإلغاء القرار الميداني وفقاً للبروتوكولات الحالية.
وجهة نظر اللاعبين بشأن التمثيل
اتحدت غرفة ملابس بايرن ميونيخ في الدفاع عن دياز، حيث أشار الكثيرون إلى أن اللاعب حاول البقاء واقفاً على قدميه. ولاحظ جوناثان تاه عدم وجود أي «تمثيل» من جانب زميله، قائلاً: «إنه ينهض على الفور. نعم، لقد سقط. بل إنه تعرض لمسة خفيفة. لكنه نهض على الفور. لم يثير ضجة، ولم يتظاهر. ولهذا أتساءل لماذا حكموا عليه بالغوص، وكأنه كان يتظاهر".
كما شعر زميله المدافع جوزيب ستانيسيتش أن العقوبة كانت قاسية للغاية بالنظر إلى أن التلامس كان واضحًا من جانب بلاسويتش. "إنه يعلم أنه حصل بالفعل على بطاقة صفراء، ومن ثم الذهاب مباشرة إلى البطاقة الصفراء وإعطاء البطاقة الصفراء-الحمراء أجده قاسيًا، خاصةً لأنه يضربه. إذا كان التمثيل واضحًا تمامًا، كنت سأقول أيضًا: يجب ألا تفعل ذلك أبدًا، لكنه يضربه ويمكنك رؤية ذلك"، علق. وكان لاعب خط الوسط جوشوا كيميش أكثر صراحة، حيث صرح بأن الحادثة "لم تكن أبداً" تظاهراً.
