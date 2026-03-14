"هذا جنون!" - فينسنت كومباني الغاضب يطالب بتفسير لطرد لويس دياز، في الوقت الذي تعادل فيه بايرن ميونيخ، الذي لعب بتسعة لاعبين، مع باير ليفركوزن

كان بعد ظهر اليوم بمثابة رحلة مليئة بالتقلبات بالنسبة لدياز، الذي دخل الملعب من مقاعد البدلاء ليعدل النتيجة بعد تقدم ليفركوزن في الدقيقة 69. ساعد هدفه في إنقاذ نقطة لفريق بايرن الذي كان يعاني منذ طرد جاكسون ببطاقة حمراء لا جدال فيها في الشوط الأول. ومع ذلك، ساءت الأجواء عندما أخرج الحكم بطاقة صفراء في الدقيقة 84، متهمًا دياز بالتمثيل رغم التلامس الطفيف مع ساق الحارس أثناء محاولة الجناح تجاوزه.

هذا التعادل يبقي بايرن في صدارة الترتيب، لكن تداعيات التحكيم ستستمر. مع تعرض جاكسون ودياز للإيقاف، سيضطر كومباني إلى إعادة ترتيب تشكيلته للمباريات القادمة، بينما يواصل النادي استيعاب بعد ظهر يوم مليء بالجدل في شمال الراين-وستفاليا.