"هذا أمر مستحيل في الواقع": فشل صفقة انتقالات لـ BVB يترك سفين ميسلينتات في حالة من الذهول

انتقل إيموبيل في عام 2014 من نادي تورينو إلى دورتموند مقابل 18.5 مليون يورو، وكان عليه أن يملأ مكانًا كبيرًا هناك. كان ميسلينتات آنذاك كبير الكشافين في صفوف «الصفراء والسوداء»، ويتذكر قائلاً: "عندما بعتنا روبرت ليفاندوفسكي في عام 2014، اتبعنا لأول مرة فلسفة مختلفة في التعاقدات أثناء البحث عن بديل له، واشترينا سيرو إيموبيل، هداف الدوري الإيطالي، في محاولة للعب على المضمون. كان أداؤه مذهلاً في إيطاليا قبل ذلك وبعده - لكنه لم ينجح معنا على الإطلاق. هذا أمر مستحيل في الواقع، عندما تراه يسجل الأهداف."

كان يورغن كلوب يدرب بوروسيا دورتموند في ذلك الوقت، وكان الفريق قد وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل عام. في تلك الفترة، كان دورتموند يعتمد عادةً في تعاقداته الجديدة على لاعبين شباب قادرين على التطور. ولكن عندما انتقل المهاجم ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونيخ دون مقابل، حدث التغيير المذكور في النهج.