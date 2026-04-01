لا يزال سفين ميسلينتات (53 عامًا)، المدير الفني السابق لنادي بوروسيا دورتموند، يتعجب من أن سيرو إيموبيل (36 عامًا)، الذي توج عدة مرات بلقب هداف الدوري الإيطالي، قد تحول إلى صفقة انتقال فاشلة ومكلفة في صفوف بوروسيا دورتموند. ووصف ميسلينتات، الذي يشغل حاليًا منصب المدير الرياضي لنادي فورتونا دوسلدورف الذي يلعب في الدرجة الثانية، ذلك بأنه «أمر مستحيل في الواقع»، وذلك في حديثه لموقع transfermarkt.de.
"هذا أمر مستحيل في الواقع": فشل صفقة انتقالات لـ BVB يترك سفين ميسلينتات في حالة من الذهول
انتقل إيموبيل في عام 2014 من نادي تورينو إلى دورتموند مقابل 18.5 مليون يورو، وكان عليه أن يملأ مكانًا كبيرًا هناك. كان ميسلينتات آنذاك كبير الكشافين في صفوف «الصفراء والسوداء»، ويتذكر قائلاً: "عندما بعتنا روبرت ليفاندوفسكي في عام 2014، اتبعنا لأول مرة فلسفة مختلفة في التعاقدات أثناء البحث عن بديل له، واشترينا سيرو إيموبيل، هداف الدوري الإيطالي، في محاولة للعب على المضمون. كان أداؤه مذهلاً في إيطاليا قبل ذلك وبعده - لكنه لم ينجح معنا على الإطلاق. هذا أمر مستحيل في الواقع، عندما تراه يسجل الأهداف."
كان يورغن كلوب يدرب بوروسيا دورتموند في ذلك الوقت، وكان الفريق قد وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل عام. في تلك الفترة، كان دورتموند يعتمد عادةً في تعاقداته الجديدة على لاعبين شباب قادرين على التطور. ولكن عندما انتقل المهاجم ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونيخ دون مقابل، حدث التغيير المذكور في النهج.
ميسلينتات يؤكد: كان بوروسيا دورتموند يضع ساديو ماني أيضًا على قائمة اهتماماته
"لقد خسرنا ليفي، فقلنا: إذن علينا أن نجلب لاعبًا لا يمكن لأحد أن ينتقدنا بشأنه"، أوضح ميسلينتات. "في نفس العام، انتقل ساديو ماني من سالزبورغ إلى ساوثهامبتون. كان ماني أيضًا على قائمتنا، لكننا اخترنا هدافًا من إحدى الدوريات الخمس الكبرى بدلاً من الدوري النمساوي الأقل قوة."
تطور ماني بشكل رائع مع ساوثهامبتون، وانتقل في عام 2016 إلى ليفربول، حيث أصبح أحد أفضل المهاجمين في أوروبا تحت قيادة كلوب الذي كان يعمل هناك في ذلك الوقت. قال ميسلينتات: "وفقًا للاستراتيجية التي أثبتت فعاليتها، كان علينا التعاقد مع ساديو. وهو ما فعلناه لاحقًا مع لاعبين مثل بيير-إيميريك أوباميانغ وأوسمان ديمبيلي".
استنتاج ميسلينتات: "على الرغم مما يعتقده الكثيرون: لا يمكن شراء الأمان".
غادر سيرو إيموبيل نادي بوروسيا دورتموند بعد عام واحد
لم يمكث إيموبيل سوى عام واحد في بوروسيا. لم يتأقلم مع أسلوب لعب دورتموند ولا مع وتيرة الدوري الألماني، وافتقدت تسديداته الدقة، كما لم يتقرب من زملائه في الفريق. وقد تجلى ذلك، من بين أمور أخرى، في تصريحه الشهير الذي قال فيه إنه خلال الأشهر الثمانية الأولى له في دورتموند «لم يدعوه أي زميل في الفريق لتناول العشاء في منزله». وبشكل عام: "الألمان باردون، ما في شيء نستطيع فعله".
لذلك انتقل المهاجم في عام 2015 على سبيل الإعارة إلى نادي إشبيلية، وبعد عام واحد تعاقد معه النادي الأندلسي بشكل نهائي مقابل 11 مليون يورو. أما إيموبيل، الذي توج أربع مرات كأفضل هداف في الدوري الإيطالي وفاز في عام 2020 بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا، فقد لعب بعد ذلك في أندية تورينو ولازيو وبيشكتاش، من بين أندية أخرى. ومنذ يناير 2026، يلعب بطل أوروبا لعام 2021 مع نادي باريس سان جيرمان.
مسيرة سيرو إيموبيل مع بوروسيا دورتموند بالأرقام
المباريات 34 مباريات لأكثر من 90 دقيقة 10 الأهداف 10 تمريرات حاسمة 2 بطاقات صفراء 1