"سيكون ذلك رائعًا حقًا. أعتقد أنه شخص طيب ويعرف أصوله. سيكون مناسبًا لفريق بوروسيا دورتموند"، قال غروسكرويتز بحماس في بودكاست "Viertelstunde Fußball" الذي يقدمه صديقه فيسنيك أسلاني، الذي لا يزال مرتبطًا بعقد مع نادي هوفنهايم حتى عام 2029، لكنه، وفقًا لغروسكرويتز، "لا يتناسب تمامًا مع النادي الذي يلعب له حاليًا".

بدلاً من ذلك، يود اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً، الذي خاض أكثر من 230 مباراة مع الفريق الأصفر والأسود، أن يرى أسلاني في دورتموند. "سيكون ذلك رائعاً. يمكن أن يكون لاعباً في دورتموند"، تابع غروسكرويتز، الذي نصح اللاعب الدولي الكوسوفي شخصياً بالانتقال.

"كانت هناك عناوين في الصحف تفيد بأن أسلاني قد ينتقل إلى بوروسيا دورتموند"، يتذكر غروسكرويتز. "ثم كتبت له: 'تعال الآن أخيرًا. انظر، لن تجد مكانًا أفضل من هنا!'" لأن لاعب خط الوسط السابق في بوروسيا دورتموند "يتواصل معه كثيرًا. تعرفنا على بعضنا في مكان ما، ومنذ ذلك الحين ظللنا على اتصال من حين لآخر."