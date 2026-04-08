"هذا الفتى سيصبح عملاقًا!" هل سيصبح "الطفل المعجزة" قريبًا أكبر منافس لتادي بوجاكار؟

وإذا صدقنا ما يقال في فرنسا، فإن سيكساس سيضع حداً لهذه الفترة العجاف. قال مارك ماديو في أوائل مارس على قناة RMC: "أعتقد أنه المختار. سيكون الدراج الذي طالما انتظرته فرنسا".
لقد بحث الرئيس المؤثر لفريق Groupama-FDJ United دون جدوى عن وريث هينو خلال ثلاثة عقود من العمل الإداري. ربما يكون الفريق الفرنسي المنافس ديكاتلون CMA CGM قد وجد ما يبحث عنه الآن في سيكساس. قال ماديوت إن سيكساس هو "المسيح المنتظر. سيكساس يمتلك شيئًا لا يمتلكه سوى القليلون، مثل بوجاكار. لديه كل شيء في رصيده".
سيكساس، الذي يبلغ طوله 1.86 متر، ليس قوياً في الجبال فحسب. بل إنه يبرز أيضاً بقدراته المتميزة في سباقات ضد الساعة. سيكساس، بطل العالم للناشئين في هذه الفئة عام 2024، سيطر يوم الاثنين على سباق ضد الساعة الافتتاحي في إقليم الباسك، حيث تفوق على ليبوفيتز بفارق 33 ثانية على سبيل المثال.
في فرنسا، تتزايد الأصوات المطالبة بظهور سريع في جولة فرنسا للدراجات لهذا الأمل الجديد. لكن ما زال من غير المؤكد ما إذا كان سيكساس سيشارك بالفعل في انطلاق الجولة الكبرى في برشلونة يوم 4 يوليو. وإذا كان الأمر بيد برنارد هينو، فيجب على الفرنسيين التحلي بالصبر قليلاً في انتظار خليفته. يقول هينو البالغ من العمر 71 عاماً إن سيكساس يجب أن يشارك أولاً في فويلتا أو جيرو، "عندها يمكننا القول إنه يمتلك القدرة على الصمود طوال الأسابيع الثلاثة".