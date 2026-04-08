"هذا الفتى سيصبح عملاقًا!" هل سيصبح "الطفل المعجزة" قريبًا أكبر منافس لتادي بوجاكار؟

فرنسا لديها نجم جديد في رياضة الدراجات. لا يزال بول سيكساس في التاسعة عشرة من عمره، لكنه قد أشعل بالفعل آمال الأمة الكبرى. حتى تادي بوجاكار أعرب عن إعجابه الشديد به.

لم يستطع فلوريان ليبوفيتز مواجهة الانطلاقة القوية التي أطلقها بول سيكساس. فاضطر الألماني، صاحب المركز الثالث في «التور دو فرانس»، إلى الوقوف مذهولاً عند ممر جبلي شديد الانحدار، معترفاً بأن «الطفل المعجزة» لرياضة الدراجات في فرنسا يتفوق عليه وعلى جميع الدراجين الآخرين في بداية سباق «جولة الباسك» الذي يضم نخبة من المتسابقين.

وقد ضمن سيكساس، بفضل أدائه الفردي المذهل، فوزه الثاني في المرحلة يوم الثلاثاء وتقدمه في صدارة الترتيب العام. وقال سيكساس: "لم أتردد في الهجوم. أسوأ ما في الأمر هو الخوف من المخاطرة"، مضيفاً: "أحب أن أركب بهذه الطريقة".

  • يتجه هذا الموهبة البارزة البالغة من العمر 19 عامًا، والقادمة من ليون، نحو تحقيق فوزه الأول في الترتيب العام على مستوى جولة العالم في شمال إسبانيا - مما يزيد من الحماس في وطنه. ويبدو أن إمكاناته لا حدود لها. "هذا الشاب سيصبح عملاقًا على الدراجة. سنرى منه الكثير في المستقبل"، هكذا أشاد به في مارس الماضي الفائز بسباق "التور" تادي بوجاكار نفسه.

    في ذلك الوقت، كان بطل العالم قد فاز للتو بسباق سترادي بيانكي الصعب الذي يستمر ليوم واحد. وكان بول سيكساس هو الدراج الذي صمد أطول فترة أمام بوغاكار على الطرق الترابية في توسكانا. لا يزال من المبكر الحديث عن تغيير في قمة هرم رياضة الدراجات. لكن يبدو أن خليفة بوغاكار المعيّن جاهز بالفعل.

    لذلك، تتزايد الأحلام بشكل خاص في فرنسا. منذ برنارد هينو في عام 1985، لم يفز أي متسابق من معقل رياضة الدراجات بسباق "تور دو فرانس". حاولت أجيال عديدة، لكنهم فشلوا جميعًا: دراجون مثل ريتشارد فيرينك، لوران جالابير أو توماس فوكلر؛ جوليان ألافيليب، رومان بارديت أو تيبو بينو. فازوا بمرحلات، وحصلوا على القميص الجبلي، وارتدوا القميص الأصفر، على الأقل في بعض المراحل. لكن لم يقف أي منهم على منصة التتويج في باريس بصفته الفائز العام.

  • "المختار!" يُتوقع أن ينهي سيكساس فترة الجفاف التي تعاني منها فرنسا في سباق "تور دو فرانس"

    وإذا صدقنا ما يقال في فرنسا، فإن سيكساس سيضع حداً لهذه الفترة العجاف. قال مارك ماديو في أوائل مارس على قناة RMC: "أعتقد أنه المختار. سيكون الدراج الذي طالما انتظرته فرنسا".

    لقد بحث الرئيس المؤثر لفريق Groupama-FDJ United دون جدوى عن وريث هينو خلال ثلاثة عقود من العمل الإداري. ربما يكون الفريق الفرنسي المنافس ديكاتلون CMA CGM قد وجد ما يبحث عنه الآن في سيكساس. قال ماديوت إن سيكساس هو "المسيح المنتظر. سيكساس يمتلك شيئًا لا يمتلكه سوى القليلون، مثل بوجاكار. لديه كل شيء في رصيده".

    سيكساس، الذي يبلغ طوله 1.86 متر، ليس قوياً في الجبال فحسب. بل إنه يبرز أيضاً بقدراته المتميزة في سباقات ضد الساعة. سيكساس، بطل العالم للناشئين في هذه الفئة عام 2024، سيطر يوم الاثنين على سباق ضد الساعة الافتتاحي في إقليم الباسك، حيث تفوق على ليبوفيتز بفارق 33 ثانية على سبيل المثال.

    في فرنسا، تتزايد الأصوات المطالبة بظهور سريع في جولة فرنسا للدراجات لهذا الأمل الجديد. لكن ما زال من غير المؤكد ما إذا كان سيكساس سيشارك بالفعل في انطلاق الجولة الكبرى في برشلونة يوم 4 يوليو. وإذا كان الأمر بيد برنارد هينو، فيجب على الفرنسيين التحلي بالصبر قليلاً في انتظار خليفته. يقول هينو البالغ من العمر 71 عاماً إن سيكساس يجب أن يشارك أولاً في فويلتا أو جيرو، "عندها يمكننا القول إنه يمتلك القدرة على الصمود طوال الأسابيع الثلاثة".