"هذا الرجل عار على كرة القدم!" جيانلويجي دوناروما يثير الرعب الشديد بتصرفه المشين خلال كارثة إيطاليا في كأس العالم

وقد بدا بعد ذلك أن الورقة التي كانت تحتوي على أسماء جميع المهاجمين الإيطاليين مع زواياهم المفضلة قد تعرضت للتلف بشكل واضح. ويبدو أن دوناروما حاول تمزيق تلك الورقة، لكن قفازات حارس المرمى كانت عائقًا أمامه.

كما علق المعلق في قناة DAZN ماريو ريكر على الفور على التصرف غير النظيف للاعب البالغ من العمر 27 عاماً. "هل مزق دوناروما الورقة الآن؟ لقد ألقى نظرة عليها بنفسه، إذا جاز التعبير"، قال في مؤتمر مزود خدمة البث المباشر.

في الوقت نفسه، عندما لاحظ فاسيلي ما حدث لتمريرته، فقد أعصابه. سارع لاعب هامبورغ إلى المواجهة مع نظيره. اضطر الحكم كليمنت توربين إلى التدخل، وأشهر البطاقة الصفراء لحارس مرمى باولي بسبب التذمر. في المقابل، لم يتعرض دوناروما، الذي كان قد تلقى إنذارًا سابقًا، لأي عقوبة.

"هذا الرجل عار على كرة القدم: حيلة دوناروما غير المسبوقة وغير العادلة في ركلات الترجيح!"، كان هذا الحكم الذي أصدره أكبر بوابة رياضية وطنية في البوسنة والهرسك SportsSport.