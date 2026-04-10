قال المدير الرياضي لنادي ميونيخ، قبل انطلاق البطل الألماني إلى هامبورغ حيث ستقام مباراة السبت مساءً (الساعة 6:30) على ملعب نادي سانت باولي، إن مؤتمراً صحفياً واحداً لا يكفي للتعبير عن مدى تقديره لكومباني كمدرب وكشخص.
ترجمه
"هذا التوليفة مميزة للغاية": ماكس إيبرل يشيد بشكل خاص بمدرب بايرن ميونيخ فينسنت كومباني
"الطريقة التي يجمع بها فيني (فينسنت كومباني؛ ملاحظة المحرر) بين شخصيته كإنسان ودوره كمدرب هي أمر استثنائي حقًا. فهو كإنسان دائمًا ودود، ولطيف، ومتفتح مع الجميع. لكنه يعرف أيضًا تمامًا ما يريده وكيف يريده على أرض الملعب. هذه المزيج - قيادة وتمثيل نادٍ وفريق بهذه الطريقة في سن الأربعين، هو أمر مميز للغاية"، قال إيبرل بحماس.
في الوقت نفسه، ألقى المدير الرياضي لنادي ميونيخ الضوء على العملية التي جرت قبل حوالي عامين، عندما تم اختيار كومباني في النهاية مدربًا رئيسيًا جديدًا بعد رفض بعض الخيارات البارزة مثل يوليان ناجلسمان أو رالف رانجنيك.
"حاولنا تقييم إنجازاته التدريبية من الناحية الرياضية. ما حققه في بيرنلي وأندرلخت كان موسمين مذهلين: الصعود برصيد أكثر من 100 نقطة، ثم الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز. لكننا أدركنا أسلوب فيني في لعب كرة القدم، وكيفية تشكيله للفريق، وحاولنا تكييف ذلك مع تشكيلتنا"، قال إيبرل.
- getty
بايرن ميونيخ يحقق موسمًا رائعًا بقيادة كومباني
في الموسم الحالي، لا يزال لدى كومباني مع بايرن ميونيخ فرصة للفوز بالثلاث ألقاب. وفي حين أن لقب الدوري الألماني قد حُسم عملياً بفضل فارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند، فإن الفريق وصل إلى نصف النهائي وربع النهائي في مسابقتي الكأس.
ويوم السبت، قد يحطم فريق كومباني رقماً قياسياً آخر في مواجهة سانت باولي. فإذا تمكن بايرن ميونيخ من تسجيل هدفين في هامبورغ، فسوف يتفوق على الرقم القياسي الذي سجله في الدوري الألماني في موسم 1971/72. في ذلك الوقت، سجل فريق ميونيخ 101 هدفاً، بينما يبلغ رصيد بايرن ميونيخ حالياً 100 هدف.
نادي بايرن ميونيخ، جدول المباريات: المباريات القادمة للنادي
التاريخ
الوقت
المباراة
السبت، 11 أبريل
18:30
إف سي سانت باولي - إف سي بايرن (الدوري الألماني)
الأربعاء، 15 أبريل
21:00
بايرن ميونيخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)
الأحد، 19 أبريل
17:30
بايرن ميونيخ - في إف بي شتوتغارت (الدوري الألماني)
الأربعاء، 22 أبريل
20:45
باير ليفركوزن - بايرن ميونيخ (كأس ألمانيا)