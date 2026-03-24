في مؤتمر صحفي عُقد قبل المباراة الودية المقررة يوم الجمعة المقبل ضد سويسرا، دافع قائد المنتخب الألماني عن روديجر. وبسبب بعض الأخطاء التي ارتكبها مع ريال مدريد، والمشاكل البدنية، والأداء الضعيف في آخر مبارياته مع المنتخب الألماني، يواجه اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا خطر الجلوس على مقاعد البدلاء خلف جوناثان تاه ونيكو شلوتربيك.
"هذا الأمر يُنسى في ألمانيا!" جوشوا كيميش يدافع عن نجم الاتحاد الألماني لكرة القدم الذي تعرض لانتقادات شديدة
ومع ذلك، فإن كيميش مقتنع تمامًا بأن: "توني لاعب مهم جدًّا. أشعر أحيانًا أن الناس في ألمانيا ينسون كل ما حققه خلال السنوات الماضية. توني لاعب أساسي بلا منازع في ريال مدريد، ويصل كل عام تقريبًا إلى ربع نهائي أو نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على الأقل. هذه الخبرة يمكن أن تساعدنا كثيرًا في البطولة".
وكان مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان قد حذر روديجر علنًا بعد انفجاره العصبي في نهائي كأس إسبانيا ضد برشلونة في نهاية مايو، قائلاً: "إنه يعرف رأيي بأن هذا ليس جيدًا وأن الحد الأقصى قد تم بلوغه. كما أنه يعلم أنه لا يجوز أن يتكرر ذلك، وإلا فستكون هناك عواقب أكبر".
كان روديجر قد شتم الحكم وألقى عليه شيئًا، مما أدى إلى إيقافه عن اللعب لست مباريات. ومؤخرًا، أثار ضجة بسبب تدخله العنيف ضد ريكو لاعب خيتافيه، الذي اتهم روديجر بأنه حاول "تحطيم وجهي".
أنطونيو روديجر في الاتحاد الألماني لكرة القدم، هل هو مجرد الرقم ثلاثة بعد تاه وشلوتربيك؟
من الناحية الرياضية، يدور نقاش حول مدى ضرورة وجود روديجر في التشكيلة قبل كأس العالم، لا سيما في ظل وجود الثنائي تاه وشلوتربك. ونظرًا لأن ناجلسمان يرغب بشدة في إشراك لاعب أيسر يتمتع بقدرات بناء اللعب في قلب الدفاع، وفي ظل الأداء الرائع الذي يقدمه تاه في موسمه الأول مع بايرن ميونيخ الذي يهيمن على كل شيء حاليًا، فإن روديجر، الذي كان قائد دفاع المنتخب الألماني في السابق، يواجه خطر الجلوس على مقاعد البدلاء.
كما أن أداءه في إحدى آخر مبارياته مع المنتخب الألماني لم يكن مبهراً بالضرورة. فمع نامدي كولينز الذي كان يشارك لأول مرة آنذاك، قدم روديغر بشكل خاص أداءً سيئاً للغاية في الهزيمة الفادحة في تصفيات كأس العالم في سلوفاكيا. وفي الفوز على أيرلندا الشمالية بعد بضعة أيام، خاض روديغر آخر مباراة دولية له حتى الآن
بعد ذلك، تعرض مرة أخرى لإصابة بدنية. أبعدته إصابة عضلية خطيرة عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، وفي بداية العام، كانت الركبة مرة أخرى هي السبب في غيابه عن ست مباريات رسمية مع ريال مدريد.
ناجلسمان يدعم روديجر: "إنه ممتاز في هذا المجال"
وهذا الأمر يثير قلق مدرب المنتخب الألماني في عام كأس العالم، ولهذا السبب اعتبر أن عودة روديجر كقائد دفاع المنتخب "ليست أمراً مؤكداً".
"الأمر يعتمد كثيرًا على أدائه. تربطني علاقة رائعة بأنطونيو، ونحن نتبادل الآراء بشكل جيد حول جميع الجوانب، سواء كان بإمكانه العودة أم لا، لأنه غير لائق بدنيًا. لقد عانى من مشاكل كبيرة في ركبته واستغرق الأمر وقتًا طويلاً"، قال ناجلسمان في مقابلته التي أثارت الكثير من الجدل مع مجلة كيكر في بداية الشهر.
ويتمثل "المهارة الكبيرة" للاعب البالغ من العمر 33 عامًا في "المواقف الفردية في المساحات الضيقة. فهو ممتاز للغاية في ذلك، ومنافس جيد جدًا في المواجهات الثنائية. يجب أن يكون أنطونيو لائقًا وصحيًا بنسبة 100 في المائة. إذا كان يعاني من آلام بسيطة، كما كان يحدث أحيانًا معنا، فلن يصل إلى الحد الأقصى لأدائه، وهذا لا معنى له. لكنه يسير على الطريق الصحيح".
ريدير نفسه على دراية بالمناقشات الدائرة حوله فيما يتعلق بالمنتخب الوطني، وأبدى مؤخرًا تفهمًا. "تُظهر لي هذه النقاشات مرة أخرى أنني أتحمل مسؤولية لم أكن أرتقي إليها في بعض اللحظات. أنا آخذ النقد الجاد والموضوعي على محمل الجد، لأنني أعلم بنفسي أنني مررت بمواقف تجاوزت الحدود بشكل واضح. لا أريد أن أكون مصدر اضطراب، بل أريد أن أضفي الاستقرار والأمان."