"هذا الأمر يُنسى في ألمانيا!" جوشوا كيميش يدافع عن نجم الاتحاد الألماني لكرة القدم الذي تعرض لانتقادات شديدة

ومع ذلك، فإن كيميش مقتنع تمامًا بأن: "توني لاعب مهم جدًّا. أشعر أحيانًا أن الناس في ألمانيا ينسون كل ما حققه خلال السنوات الماضية. توني لاعب أساسي بلا منازع في ريال مدريد، ويصل كل عام تقريبًا إلى ربع نهائي أو نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على الأقل. هذه الخبرة يمكن أن تساعدنا كثيرًا في البطولة".

وكان مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان قد حذر روديجر علنًا بعد انفجاره العصبي في نهائي كأس إسبانيا ضد برشلونة في نهاية مايو، قائلاً: "إنه يعرف رأيي بأن هذا ليس جيدًا وأن الحد الأقصى قد تم بلوغه. كما أنه يعلم أنه لا يجوز أن يتكرر ذلك، وإلا فستكون هناك عواقب أكبر".

كان روديجر قد شتم الحكم وألقى عليه شيئًا، مما أدى إلى إيقافه عن اللعب لست مباريات. ومؤخرًا، أثار ضجة بسبب تدخله العنيف ضد ريكو لاعب خيتافيه، الذي اتهم روديجر بأنه حاول "تحطيم وجهي".