يستعد ناديا أتلتيكو مدريد وفياريال للحصول على مكاسب مالية كبيرة في أعقاب انتقال رودري الوشيك إلى برشلونة. وسيستفيد الناديان الإسبانيان بشكل مباشر من "آلية التضامن" التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك بعد أن توصل العملاق الكتالوني إلى اتفاق ضخم في الميركاتو الصيفي مع مانشستر سيتي لضم لاعب خط الوسط.
ترجمه
هدية من السماء.. انتقال رودري لبرشلونة ينعش خزائن أتلتيكو مدريد وفياريال!
صفقة ضخمة لضم رودري
نجح ناديا برشلونة ومانشستر سيتي في التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنجاز الصفقة المدوية بانتقال النجم الدولي الإسباني رودري. ويستعد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 30 عامًا للانضمام إلى العملاق الكتالوني في صفقة صيفية ضخمة. وتشير التقارير إلى أن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ 65 مليون يورو مبدئيًا كرسوم ثابتة، إلى جانب 10 ملايين يورو أخرى في صورة إضافات وحوافز متعلقة بالأداء.
ومع ذلك، ليس فريق السيتيزنز هو النادي الوحيد المستفيد ماليًا من هذه الخطوة الوشيكة، إذ من المقرر أن يحصل أتلتيكو وفياريال أيضًا على مدفوعات جيدة بفضل لوائح آلية التضامن الخاصة بالفيفا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو".
- Getty
أرباح أتلتيكو مدريد
تنص آلية التضامن العالمية على وجوب توزيع 5% من رسوم أي انتقال دولي على الأندية المختلفة التي ساهمت في تدريب وتكوين اللاعب بين سن 12 و23 عامًا. ويضمن نادي أتلتيكو، حيث أمضى رودري سبع سنوات حاسمة في التطور داخل أكاديميته قبل رحيله في سن السابعة عشرة، الحصول على ما لا يقل عن 1.6 مليون يورو من الرسوم الثابتة الأولية وحدها. ومن الممكن أن يرتفع هذا الرقم بسهولة ليصل إلى مليوني يورو إذا نجح اللاعب في تحقيق جميع المتغيرات المنصوص عليها في العقد. في المقابل، سيفتقد نادي رايو ماخاداهوندا، وهو أول نادي شباب لعب له لاعب الوسط، أي حصة مالية، نظرًا لمغادرته صفوفهم في سن الحادية عشرة.
فياريال يحصل على نصيبه من الكعكة
سيحصل نادي فياريال أيضًا على جزء كبير من مدفوعات تضامن الفيفا. فقد احتضن فريق "الغواصات الصفراء" لاعب خط الوسط الموهوب لمدة خمسة مواسم محورية، بما في ذلك موسمان في صفوف الشباب وثلاثة مواسم في الفريق الأول. وكان رودري قد انتقل سابقًا من فياريال عائدًا إلى أتلتيكو في عام 2018، قبل أن يرحل إلى سيتي في صفقة مربحة للغاية بعد عام واحد فقط.
والآن، بينما يستعد النجم الدولي الإسباني للتوجه إلى كتالونيا، تفرك الأندية التي لعب لها سابقًا يديها استعدادًا لضخ أموال غير متوقعة على الإطلاق في خزائنها.
- Getty
في انتظار الإعلان الرسمي
يتم حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل الدقيقة لانتقال رودري المدوي إلى كامب نو خلف الكواليس، مع توقع إعلان رسمي من النادي قريبًا. وسيكون هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، حريصًا للغاية على دمج لاعب خط الوسط المخضرم في خططه الأساسية قبل انطلاق موسم شاق على الصعيدين المحلي والأوروبي.
في غضون ذلك، سينتظر كل من أتلتيكو وفياريال بفارغ الصبر مدفوعاتهما المستحقة. وستوفر هذه الأموال الإضافية دفعة ترحيبية للناديين في سعيهما لإبرام صفقاتهما الصيفية المتبقية قبل إغلاق نافذة الانتقالات بشكل نهائي.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا