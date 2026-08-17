نجح ناديا برشلونة ومانشستر سيتي في التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنجاز الصفقة المدوية بانتقال النجم الدولي الإسباني رودري. ويستعد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 30 عامًا للانضمام إلى العملاق الكتالوني في صفقة صيفية ضخمة. وتشير التقارير إلى أن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ 65 مليون يورو مبدئيًا كرسوم ثابتة، إلى جانب 10 ملايين يورو أخرى في صورة إضافات وحوافز متعلقة بالأداء.

ومع ذلك، ليس فريق السيتيزنز هو النادي الوحيد المستفيد ماليًا من هذه الخطوة الوشيكة، إذ من المقرر أن يحصل أتلتيكو وفياريال أيضًا على مدفوعات جيدة بفضل لوائح آلية التضامن الخاصة بالفيفا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو".