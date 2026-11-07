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علي سمير

زابيري رفع رأس المغرب ومواطنه "المتهور" خرج مطرودًا .. يمتلك صفات "أعظم الهدافين" وقضى على كذبة "حلاوة البدايات"!

فقرات ومقالات
التحليل الفني
ياسر زبيري
ادم ازنو
مالاجا ضد راسينج سانتاندير
مالاجا
راسينج سانتاندير
الدوري الإسباني
المغرب

هدف مُحتسب وآخر ملغي للنجم المغربي

الأمر ليس مجرد صدفة أو لحظات عابرة، ياسر زابيري موهبة تهديفية غير عادية، وهذا ما يثبته لنا أسبوعًا تلو الآخر من خلال مشاركاته مع راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني.

المهاجم المغربي البالغ من العمر 21 سنة، نجح في تسجيل هدفًا في شباك مالاجا، بالمواجهة التي فاز بها فريقه 2/1 بالجولة الثانية عشر من عمر الليجا، ليعلن نفسه أمام الجميع كأحد أهم الهدافين في البطولة.

البداية كانت بهدف لصالح أصحاب الأرض سجله كارلوس دوتور في الدقيقة 28 من عمر اللقاء، قبل أن يحرز إيكر لوكي التعادل للضيوف في الدقيقة 50، ليفتح الباب بعدها لزابيري من أجل اقتناص هدف الفوز.

المفارقة أن المباراة شهدت تواجد المغربي آدم أزنو بمركز الظهير الأيسر في صفوف مالاجا، ولكن شتان الفارق بين مشاركته وما فعله المهاجم الشاب!

  • Real Racing Club de Santander v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    يمتلك صفات العظماء

    من علامات المهاجمين الكبار، هي أن تسجل وأنت لست في أفضل حالاتك، وهذه صفة عرفناها مع محمد صلاح وإرلينج هالاند وكريستيانو رونالدو وكيليان مبابي وغيرهم، ويبدو أن زابيري قرر التعلم من كل هؤلاء والسير على خطاهم.

    المباراة التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب مالاجا، شهدت بعض اللقطات التي كانت تشير إلى أن زابيري "ليس في يومه"، وجاء كالتالي :

    - انفراد في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، راوغ أحد مدافعي مالاجا ليجد نفسه محاطًا بـ4 لاعبين، خلق لنفسه زاوية تسديد لكنه لعبها بغرابة فوق العارضة.

    - الدقيقة 33 شهدت فرصة أخرى من زابيري على الجانب الأيمن، لكنه سددها ضعيفة للغاية ليمسكها الحارس ألفونسو هيريرو بسهولة شديدة.

    - كرة عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 52، ولكنه لم يتعامل معها بالشكل الصحيح، وإن كانت بعيدة عن متناوله نوعًا ما.

    - لقطة أخرى في الدقيقة 56 عندما حاول تمرير الكرة لزميله ليتصدى لها مدافع مالاجا، قبل أن تعود له ليلعبها بعيدة للغاية.

    وفي ظل هذه المواقف السيئة، كان زابيري هو اللاعب الأكثر محاولة لتهديد مرمى الخصم، بفضل تحركاته المميزة وسرعته وقدرته على المراوغة، ليحصل على أفضل مكافأة ممكنة بتسجيل الهدف الذي لم يبذل فيه الكثير من المجهود، بالتسديد في المرمى الخالي بعد تصدي الحارس لتصويبة من زميله.

    زابيري لم يكن محظوظًا بعد لقطة الهدف، حيث سجل الثاني في وقت متأخر من المباراة بلقطة ولا أروع من مهارة فردية مميزة، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

  • Malaga CF v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    ليست حلاوة البدايات

    عندما يظهر أحدهم بصورة جيدة في بداية كل موسم، يظهر الكثيرون لمطالبة المشجعين والمتابعين بالهدوء، بحجة أنه من المبكر الحكم على هذا اللاعب والاعتراف به كأحد أبرز النجوم، ولكن زابيري يؤكد لنا أنه حالة مختلفة.

    المغربي انطلق بشكل مذهل للغاية منذ الأسابيع الأولى، بتسجيل هاتريك في شباك إلتشي وثنائية في ديبورتيفو ألافيس، ثم هز شباك برشلونة وفالنسيا وإسبانيول وسط الكثير من التشكيكات حوله، خاصة وأن انفجاره يأتي مفاجئًا بسبب عدم تألقه مع رين أو فاماليكاو.

    ولو قررت مشاهدة زابيري بطريقة مُجردة دون الالتفات إلى كل هذه التحذيرات، سنجد نفسك أمام أحد أفضل المهاجمين في أوروبا هذا الموسم، وأن ما يقدمه ليس مجرد صدفة، بل تطور طبيعي عندما أتيحت له الأجواء المناسبة في الليجا.

    كل شيء متوقف على حكمك بالعين المجردة، عندما يمتلك فريق راسينج سانتاندير الكرة وتشاهد تحركات زابيري ولمسته، ستتأكد أن الأمر لا يتعلق فقط ببداية جيدة ثم اختفاء منتظر، أو حتى حالة "لاعب الموسم الواحد".

    وبهذا الهدف، يأتي زابيري خلف لامين يامال نجم برشلونة، ضمن قائمة أفضل الهدافين في أوروبا لمن هم أقل من 23 سنة، حيث سجل 9 أهداف بالتساوي مع جوستافو فاريلا لاعب مونزا، بفارق هدف واحد عن جناح الفريق الكتالوني، وهي إحصائية تنصفه أمام أي شكوك.

    ومع صعوبة قطع إعارته من رين في منتصف الموسم، سيحتاج زابيري إلى مواصلة التألق وتسجيل المزيد من الأهداف، بعد ارتفاع رصيده هذا الموسم في الليجا إلى 9 أهداف في 12 مباراة على المستوى المحلي، وبعدها سيكون انتقاله إلى أحد كبار أوروبا مسألة وقت.

    الأمر ليس صعبًا، الأغلبية تبحث عن مهاجم، سواء يوفنتوس أو آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد وربما برشلونة أو بايرن ميونخ "بديل لهاري كين"، والأشهر القادمة ستكون حاسمة لزابيري من أجل تحقيق هذا الهدف.

  • Deportivo Alaves v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    أحدهم لم يشرف المغرب

    شتان الفارق بينهما، فبغض النظر عن الصورة الإيجابية الحاسمة التي ظهر بها زابيري، بضمان الـ3 نقاط لصالح فريقه، كان أحدهم يعاني على الجانب الآخر من الملعب، وهو مواطنه آدم أزنو.

    صاحب الـ20 سنة المعار من إيفرتون خرج من المباراة بصورة كارثية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، بل ووصل الأمر إلى تعقيد الوضع على فريقه عندما كانت النتيجة 2/1 لصالح الضيوف، بتلقيه البطاقة الحمراء في الدقيقة 65 من عمر اللقاء، وكأنه منح زابيري الفرصة لنيل شرف البطولة في حسم الفوز لصالح فريقه.

    أزنو كان يمر بفترة جيدة قبل هذه اللقطة الكارثية، حيث منح فريقه 7 إسهامات دفاعية مميزة، مع الفوز بالعديد من الالتحامات الأرضية الناجحة، ولكنه أفسد كل ذلك بتلقى بطاقة صفراء قبل الحصول على الثانية ثم الطرد، والغريب أن لقطة الالتحام التي أجبرته على مغادرة الملعب كانت ساذجة ومتهورة للغاية، بتدخل غير ضروري على بابلو رامون ظهير أيمن راسينج.

    اللاعب الذي تواجد في أكاديمية برشلونة وبايرن ميونخ، لا يعيش أفضل مراحله على الإطلاق، حيث يعاني حاليًا من انخفاض كبير في مستواه، وظهر بصورة سيئة ضد إسبانيول وريال سوسييداد وغيرها من المواجهات، مما يجعله يسير في اتجاه معاكس تمامًا للذي يسلكه زابيري.

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