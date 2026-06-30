هالاند أمام كوت ديفوار | استخدموه لإثبات "نظرية المؤامرة" ضد رونالدو فعاقبهم سريعًا بتهديد عرش ميسي!

حقيقة ستظل راسخة دائمًا وأبدًا .. القليل من إرلينج هالاند يعني الكثير، حتى وإن غاب عن المشهد واعتبره البعض حاضرًا بجسده فقط دون أي تأثير حقيقي أو تداخل مع مجريات اللعب.

مباراة النرويج وكوت ديفوار في دور الـ32 من كأس العالم 2026 كانت الدليل الأوضح على أن اختفاء هالاند لا يعني الاطمئنان لانعدام خطورته، بل القلق من اللحظة التي سيظهر فيها لحسم كل شيء.

النرويج كانت صاحبة الأفضلية بهدف سجله أنطونيو نوسا في الدقيقة 39 من زمن المباراة، قبل أن يسجل ممثل إفريقيا التعادل في الدقيقة 74 من خلال عماد ديالو، ليظن الجميع أن الأفيال ستدفع الأمور نحو شوطين إضافيين.

وهنا ظهر إرلينج هالاند كالعادة .. تمريرة عرضية من باتريك بيرج وكأنها تبحث عن نجم مانشستر سيتي، ليودعها في الشباك بالدقيقة 86 من عمر اللقاء!

إذن النرويج إلى دور الـ16 لمواجهة البرازيل، بفضل هالاند الذي لم يقدم ما تريد رؤيته منه، بل ما تحتاجه بلاده فقط .. وهو هز الشباك في الوقت الحاسم!