Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Erling Haaland Norway World Cup portrait GFXGOAL
علي سمير

هالاند أمام كوت ديفوار | استخدموه لإثبات "نظرية المؤامرة" ضد رونالدو فعاقبهم سريعًا بتهديد عرش ميسي!

فقرات ومقالات
النرويج
إرلينج هالاند
كوت ديفوار ضد النرويج
كوت ديفوار
كأس العالم
مانشستر سيتي
ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو

نجم مانشستر سيتي يصنع الفارق من جديد

حقيقة ستظل راسخة دائمًا وأبدًا .. القليل من إرلينج هالاند يعني الكثير، حتى وإن غاب عن المشهد واعتبره البعض حاضرًا بجسده فقط دون أي تأثير حقيقي أو تداخل مع مجريات اللعب.

مباراة النرويج وكوت ديفوار في دور الـ32 من كأس العالم 2026 كانت الدليل الأوضح على أن اختفاء هالاند لا يعني الاطمئنان لانعدام خطورته، بل القلق من اللحظة التي سيظهر فيها لحسم كل شيء.

النرويج كانت صاحبة الأفضلية بهدف سجله أنطونيو نوسا في الدقيقة 39 من زمن المباراة، قبل أن يسجل ممثل إفريقيا التعادل في الدقيقة 74 من خلال عماد ديالو، ليظن الجميع أن الأفيال ستدفع الأمور نحو شوطين إضافيين.

وهنا ظهر إرلينج هالاند كالعادة .. تمريرة عرضية من باتريك بيرج وكأنها تبحث عن نجم مانشستر سيتي، ليودعها في الشباك بالدقيقة 86 من عمر اللقاء!

إذن النرويج إلى دور الـ16 لمواجهة البرازيل، بفضل هالاند الذي لم يقدم ما تريد رؤيته منه، بل ما تحتاجه بلاده فقط .. وهو هز الشباك في الوقت الحاسم!

  • HaalandGetty Images

    وكأننا نشاهد مباراة لمانشستر سيتي

    هل تعلم أن هالاند لمس الكرة 27 مرة فقط خلال هذه المباراة، ولعب 10 تمريرات فقط؟ بالتأكيد هذا لا يجعلك تشعر بالدهشة، لأن هذا ما اعتدنا عليه في أغلب مباريات العملاق النرويجي.

    نجم سيتي لم يكن متداخلًا كما يجب أن تحب مشاهدته كلاعب يمتلك قدرات مميزة من الناحية الفنية والبدنية، وكان من الطبيعي أن يعاني بسبب غياب الدعم من خط الوسط والجناحين في أغلب الفترات.

    وعلى الرغم من استحواذ النرويج على 53% من الكرة إلا أن هالاند لم يحصل على ما أراد من التمريرات داخل منطقة الجزاء، سواء كرات عرضية أو أرضية من أجل صناعة الفارق وحسم الأمور مبكرًا.

    غياب الدعم عن هالاند كان السبب الرئيسي في تأخر الحسم للنرويج، ومواجهة الفريق لخطر الذهاب إلى شوطين إضافيين وربما الخروج تمامًا من البطولة، وهذا ما يُذكرنا بحال النرويجي مع فريقه مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة.

    اللاعب يعتمد بشكل كبير على الحلول الإبداعية من وسط سيتي وجناحيه من أجل تسجيل الأهداف، وعندما يعجز من خلفه تشعر وكأنه لا يلعب من الأساس، لأنه ليس اللاعب الذي يتداخل في كل لقطة.

    ولكن كما نشاهد مع مانشستر سيتي، هالاند يظهر دائمًا من "اللاشيء" لحسم المباريات بهدف قاتل مثلما فعل اليوم، ليختفي الحديث بطبيعة الحال عن أي شيء آخر، ليصبح نجم الشباك الذي يخطف الأضواء من الجميع بأقل مجهود.


    • إعلان
  • FBL-WC-2026-MATCH71-COL-PORAFP

    تمهلوا يا عشاق رونالدو

    النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تعرض لحملة من الهجوم خلال المونديال الحالي، بسبب مستواه ضد الكونغو الديمقراطية قبل تسجيل ثنائية في أوزبكستان، ثم عجزه عن هز الشباك مرة أخرى أمام كولومبيا.

    وهو ما دفع عشاق البرتغالي للتواجد في كل مكان للدفاع عن نجمهم الأول، واستغلال كل لقطة ومستوى متواضع لأحد النجوم، لمقارنته بنجم النصر تحت شعار :"تخيلوا أن رونالدو لعب بهذه الطريقة؟".

    وبالفعل هذا ما حدث الليلة مع هالاند، خاصة بعد إهداره لفرصة سانحة أمام المرمى في الدقيقة 42 من عمر اللقاء، كادت أن تجعل النتيجة 2/0 لصالح النرويج، بالإضافة إلى تراجعه في الشوط الثاني قبل تسجيل هدف الحسم.

    وقتها ظهرت نظريات المؤامرة، بأن هالاند لن يتعرض للانتقاد مثلما يحدث مع رونالدو، لأن هناك خطة ما لتدمير صاحب الـ41 سنة وإنهاء مسيرته الدولية وربما مشواره الكروي عمومًا في أسرع وقت ممكن.

    ولكن الرد كان صارمًا من النرويجي صاحب الفاعلية المبهرة "مع منتخب أقل من البرتغال"، بوصوله إلى 5 أهداف في أول ظهور له بكأس العالم، بينما سجل رونالدو 10 أهداف فقط في 6 نسخ كاملة!

    وهو ما يضعنا أمام حقيقة أن رونالدو عندما يختفي أو يلعب بشكل متواضع، لا يفعل ما يجعل الجماهير تتغاضى عن ذلك، ولكن هالاند يتفنن في حماية نفسه من أي انتقادات بأهدافه الحاسمة.

    هل تريد معلومة أكثر رعبًا؟ هالاند سجل هدفًا في المراحل الإقصائية لكأس العالم من أول محاولة، بينما يصل رصيد كريستيانو إلى الرقم "صفر" حتى الآن، حيث جاءت جميع أهدافه في مرحلة المجموعات.

  • HaalandGetty Images

    عرش ميسي تحت التهديد ومواجهة نارية مع جابرييل

    قبل مواجهة كاب فيردي، يتصدر ليونيل ميسي عرش الهدافين التاريخيين لكأس العالم بـ19 هدفًا، كما أنه الهداف الحالي لنسخة 2026 بـ6 أهداف.

    وبالنظر إلى حقيقة أن هالاند عمره 25 سنة فقط مقابل 39 للأرجنتيني، مع تسجيل نجم مانشستر سيتي 25 هدفًا دوليًا في آخر 13 مباراة دولية له، فهذا يعني أن عرش ليو أصبح تحت التهديد.

    فارق السن والفاعلية الخارقة لهالاند، من ضمن الأسباب التي تجعل ميسي مطالبًا بتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف خلال النسخة المونديالية الحالية، وذلك لتأمين نفسه على صدارة عرش الهداف التاريخي للبطولة لأطول فترة ممكن.

    النجم النرويجي سيكسر هذا الرقم سواء آجلًا أو عاجلًا، هو أو كيليان مبابي، كل منهما يمتلك ما يكفي لصناعة التاريخ على الصعيد الدولي، وعنصر السن يسير في صالحهما عكس ميسي.


    المواجهة القادمة ستكون فاصلة في طموحات هالاند وفريقه، من أجل إضافة المزيد من الأهداف لرصيده والاستمرار في هذه المغامرة المثيرة على أرض أمريكا الشمالية، ولكن على النرويجي الحذر بسبب جابرييل مدافع آرسنال!

    المواجهة القادمة للنرويج في دور ال16 ستكون ضد البرازيل، ومن المعروف الخصومة العنيفة بين جابرييل وهالاند، وتجدد الصراع في المونديال، يضيف المزيد من الإثارة لمواجهة السيليساو والفايكينج.

    دفاع كوت ديفوار نجح في عزل هالاند في العديد من الفترات خلال مباراة الليلة، وهو أمر وارد أن يحدث بصورة أشرس بكثير ضد البرازيل، باعتبارها أقوى من الأفيال.

    المهمة لن تكون سهلة في اختراق دفاع فريق المدرب كارلو أنشيلوتي بوجود جابرييل الذي ينتظر مواجهة العملاق النرويجي بفارغ الصبر، والاختفاء قد لا يعني التسجيل في النهاية، لذلك سيكون على هالاند الحذر، لأن تلك النهايات السعيدة لن تحدث كل يوم!