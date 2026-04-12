ترجمه
هدف ماكتوميناي ينقذ نابولي في بارما، بينما يرفض نجم مانشستر يونايتد السابق الاستسلام في السباق على لقب الدوري الإيطالي
نابولي يتفاجأ ببداية خاطفة
وصل فريق أنطونيو كونتي إلى ملعب «إينيو تارديني» بعد سلسلة من خمس انتصارات متتالية، لكنه تلقى صدمة فورية تقريبًا بعد صافرة البداية.
لم يستغرق الأمر سوى 33 ثانية حتى يتقدم أصحاب الأرض، حيث استقبل غابرييل ستريفزا تمريرة من نيستا إلفيجي وسدد كرة قوية تجاوزت فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش عبر القائم البعيد.
أعطى الهدف المبكر دفعة قوية لبارما، الذي تسبب أسلوبه البدني - بقيادة إلفيجي المهيب - في مشاكل كبيرة لدفاع نابولي.
ماكتوميناي ينقذ الموقف
على الرغم من البداية الكابوسية، استعاد نابولي توازنه تدريجياً مع بدء نجومه البارزين في فرض سيطرتهم على المباراة. وجاء الهدف المنشود أخيراً في الدقيقة 60 عندما لعب راسموس هوجلوند دور صانع الألعاب، حيث مرر كرة إلى ماكتوميناي الذي سددها في الزاوية السفلية مسجلاً هدفه الثاني عشر في موسم آخر مثير للإعجاب.
كانت الدقائق الأخيرة من المباراة محمومة، حيث سعى كلا الفريقين لتسجيل هدف الفوز. كاد أليسون سانتوس أن يسجل مرتين لبارما، لكنه أخطأ المرمى بفارق ضئيل قبل أن يصد سوزوكي تسديدته في الوقت المحتسب بدل الضائع. في المقابل، اضطر ميلينكوفيتش-سافيتش إلى القيام بإنقاذ حاسم لإبعاد تسديدة مانديلا كيتا، ليضمن خروج نابولي من إميليا-رومانيا بنقطة واحدة ويحافظ على مركزه ضمن الثنائي المتصدر.
سباق الفوز بلقب الدوري لم ينتهِ بعد
وبهذا النتيجة، يتأخر نابولي بست نقاط عن المتصدر إنتر، وهي فارق قد يرتفع إلى تسع نقاط إذا فاز «النيرازوري» في مباراته المؤجلة ضد كومو.
ومع ذلك، ظل ماكتوميناي متفائلاً بشأن فرص فريقه في الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي. وفي حديثه بعد صافرة النهاية، أوضح اللاعب الدولي الاسكتلندي أن الفريق ليس مستعداً للاستسلام بعد.
وقال ماكتوميناي لـ DAZN Italia: "من الواضح أننا نعلم أن لا شيء ينتهي أبدًا، ومن المهم أن نستمر". "كانت مباراة اليوم صعبة للغاية، وحصلنا على فرص مع إيلماس وهوجلوند أيضًا. هذه هي كرة القدم، ستحصل على نتائج لا تعجبك، وهذه واحدة منها. علينا أن نلعب المباريات الست المقبلة بمستوى عالٍ ونحاول الحصول على أقصى عدد من النقاط".
لا مبررات رغم أزمة الإصابات
واضطر كونتي إلى تجاوز فترة صعبة في ظل غياب العديد من اللاعبين الأساسيين، لكن ماكتوميناي سارع إلى رفض أي فكرة عن استخدام قائمة المصابين بالنادي كعذر لأداء الفريق.
وأقر بأن الغيابات كانت عاملاً مؤثراً طوال الموسم، لكن الفريق يجب أن يتحمل مسؤولية أدائه على أرض الملعب خلال هذه المرحلة الحاسمة.
وأضاف: "قد تكون المقابلات بعد المباراة عاطفية، فتقول أشياء صحيحة، وصحيح أننا عانينا من الكثير من الإصابات، والكثير من المباريات التي غاب فيها لاعبون. هذا هو المفتاح، فمع كل تلك المسابقات، تحتاج إلى لاعبين جاهزين، وهو ما لم يكن لدينا بالفعل".