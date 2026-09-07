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علي رفعت

هدف في التدريب وشعار خاص في الأبطال.. القيمة السوقية تكافئ حمزة عبد الكريم في برشلونة

حمزة عبد الكريم
برشلونة ضد فينورد
برشلونة
فينورد
دوري أبطال أوروبا

قفزة مالية قياسية تسجلها القيمة السوقية للمهاجم المصري بالتزامن مع توهجه في مران الفريق الأول وترقبه الظهور التاريخي الأول في دوري أبطال أوروبا بشارة مميزة وسط اشتعال المنافسة مع رديف البارسا.

يعيش المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم أيامًا حاسمة في مستهل مسيرته الاحترافية مع نادي برشلونة الإسباني، بالتزامن مع استعدادات الفريق الكتالوني لخوض غمار مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026/2027.

وتجلت ثمار التطور الكبير للاعب في تحقيق قفزة قياسية لقيمته السوقية بعد أشهر قليلة من انتقاله إلى إسبانيا، في وقت يثبت فيه حضوره التهديفي في تدريبات الفريق الأول تحت قيادة المدرب هانزي فليك، بينما يترقب ارتداء شعار الظهور الأول الخاص بالبطولة القارية مع استمرار التحديات الهجومية في الفريق الرديف.

  • قفزة قياسية في القيمة السوقية ومكافأة لأشهر التطور

    حققت القيمة التسويقية لحمزة عبد الكريم ارتفاعًا قياسيًا خلال فترة وجيزة، وفقًا لما رصدته بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في إحصاءات وسوق اللاعبين. 

    وارتفعت القيمة السوقية للاعب من 100 ألف يورو فقط في فبراير 2026، وقت استعارته من النادي الأهلي المصري إلى فريق برشلونة تحت 19 عامًا، لتصل إلى 1.50 مليون يورو في يوليو من العام ذاته عقب توقيع عقد انتقاله النهائي إلى برشلونة.

    وبلغت الزيادة الصافية 1.40 مليون يورو لتقفز قيمته إلى 15 ضعفًا خلال عدة أشهر، في مكافأة مباشرة للبصمة المميزة التي تركها مع فرق الشباب واهتمام الجهاز الفني الأول بتصعيده ومشاركته في فترة الإعداد الصيفية.


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  • هدف مميز بتمريرة داني أولمو في تدريبات الكبار

    عزز حمزة عبد الكريم من جاهزيته الفنية وفرصه في الحسابات التكتيكية للجهاز الفني بعد تألقه في الحصة التدريبية الأخيرة لبرشلونة نقلًا عن الحساب الرسمي للنادي عبر منصة يوتيوب. 

    وسجل المهاجم المصري هدفًا لافتًا في شباك الحارس دومينيك ليفاكوفيتش إثر تمريرة متقنة من صانع الألعاب الإسباني داني أولمو خلال التقسيمة التدريبية التي شارك فيها إلى جانب نجوم الفريق كريم أديمي ورافينيا، وذلك في أعقاب الفوز العريض الذي حققه برشلونة على فالنسيا بخماسية نظيفة في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني.


  • شارة الظهور الأول تنتظر عبد الكريم في دوري أبطال أوروبا

    يقف حمزة عبد الكريم على أعتاب حدث تاريخي في مسيرته الكروية في حال نيله شرف المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وفقًا لما نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا". 

    واعتمد يويفا بدءًا من موسم 2026/2027 شارة خاصة تُعرف باسم "شارة دوري الأبطال لأصحاب أول ظهور"، تُمنح لأي لاعب يسجل ظهوره الرسمي الأول في تاريخ البطولة سواء بدأ أساسيًا أو شارك كبديل من مقاعد البدلاء.

    وتُدمج الشارة الزرقاء المميزة داخل شعار النجمة الشهير على كم القميص، قبل أن تُزال بعد المباراة ليجري توثيقها ودمجها في بطاقة تذكارية موقعة تُباع عبر شركة "توبس"، ليكون المهاجم المصري مؤهلًا لحمل هذا الشعار التقديري كأول لاعب مصري يخوض هذه التجربة بنظامها الجديد.


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  • سوبر هاتريك إجناسي كول يشعل الصراع في هجوم الرديف

    على الجانب الآخر، فرضت نتائج الفريق الرديف "برشلونة أتلتيك" واقعًا تنافسيًا ساخنًا أمام المهاجم المصري في مستهل مشوار دوري الدرجة الثانية، بعد الفوز الساحق على ناخارا بخماسية نظيفة. 

    وخطف المهاجم الإسباني إجناسي كول الأضواء بتسجيله أربعة أهداف "سوبر هاتريك"، بعدما افتتح التسجيل في أول 20 ثانية من اللقاء وواصل هز الشباك بثلاثية أخرى، ليوجه رسالة قوية حول أحقيته بقيادة خط هجوم رديف البلوجرانا. 

    ويضع هذا التألق التهديفي المبكر ضغوطًا فنية إضافية على حمزة عبد الكريم لحجز مكانه الأساسي مع المدرب جوليانو بيليتي في الفترات التي لا يُستدعى فيها لتشكيلة هانزي فليك، مما يشعل المنافسة بين مهاجمي النادي الكتالوني في المرحلة القادمة.


دوري أبطال أوروبا
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
فينورد crest
فينورد
فينورد