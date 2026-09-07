هدف في التدريب وشعار خاص في الأبطال.. القيمة السوقية تكافئ حمزة عبد الكريم في برشلونة

يعيش المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم أيامًا حاسمة في مستهل مسيرته الاحترافية مع نادي برشلونة الإسباني، بالتزامن مع استعدادات الفريق الكتالوني لخوض غمار مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026/2027.

وتجلت ثمار التطور الكبير للاعب في تحقيق قفزة قياسية لقيمته السوقية بعد أشهر قليلة من انتقاله إلى إسبانيا، في وقت يثبت فيه حضوره التهديفي في تدريبات الفريق الأول تحت قيادة المدرب هانزي فليك، بينما يترقب ارتداء شعار الظهور الأول الخاص بالبطولة القارية مع استمرار التحديات الهجومية في الفريق الرديف.