في البداية، لنعترف بأن "الركلات المقصية"، تمثل التسديدات الأوفر حظًا للمنافسة على جائزة بوشكاش، خاصة وأن 7 فائزين من أصل 17 نسخة، منذ عام 2009، الذي شهد فوز رونالدو بأولى جائزة لأفضل هدف، جاءت عن طريق الخلفيات المزدوجة.

ما بين زلاتان إبراهيموفيتش "2013"، ويندل ليرا "2016"، دانيال زسوري "2019"، وصولًا إلى جارناتشو "2024" ومونتيل "2025"، شاهدنا العديد من الركلات المقصية التي خطفت القلوب، وانتزعت تصويت الجماهير من أجل نيل جائزة بوشكاش، ولكن، هل يمكن القول إن ما صنعه جواو فيليكس كفيل بالفوز بالجائزة؟

رغم عدم الإعلان بعد عن "فترة التسجيل"، التي سيتم اختيار الأهداف المرشحة على أساسها، إلا أن مؤشرات الأعوام الماضية، تقول إن الفترة تبدأ وتنتهي عند شهر أغسطس، وسيتم الكشف عنها رسميًا - بالطبع - عند إعلان الفيفا عن قوائم المرشحين لجوائز "ذا بيست" لعام 2026.

وإذا تحقق هذا الأمر، فإنه من الصعب أن يترشح جواو فيليكس لتلك الجائزة، بهدفه في مرمى السد، لسببين..

* دون التقليل من قيمة الهدف، إلا أن هناك العديد من الأهداف التي سُجلت بطريقة مميزة، مثل المقصية أو "رابونا"، أو حتى التسديد من بعيد.

* فترة تسجيل الهدف، الأمر الذي قد يدفع الجماهير لانتظار عام كامل، في انتظار ترشيح الهدف للجائزة، كما حدث الأمر مع زلاتان إبراهيموفيتش، ومقصيته المذهلة في مرمى منتخب إنجلترا من مسافة بعيدة، التي فشل أمامها أي هدف في منافستها على مدار عام 2013، إلا أنه يصعب وضع مقارنة بين هدف فيليكس ونظيره من أسطورة السويد.

وطبقًا لذلك، فبالإمكان القول إن فرص كريستيانو رونالدو في الترشح لجائزة بوشكاش، ستكون أعلى من فرص جواو فيليكس، بناءً على عنصر "توقيت الهدف"، فضلًا عن أهداف أخرى خطفت الأنظار بالطريقة الرائعة في تسجيلها.