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هدده بالقانون.. روني يرد على مزاعم زميله السابق بتناول الخمر والتدخين في المنتخب الإنجليزي!
رسائل قانونية تُرسَل بشأن مزاعم الكتاب
يتمحور الخلاف حول السيرة الذاتية لكارول التي ستصدر قريبًا، Owning It. في الكتاب، يزعم المهاجم السابق لنيوكاسل يونايتد وليفربول أن روني كان يدعو زملاءه في المنتخب بانتظام إلى غرفته في الفندق لتناول الجعة والتدخين أثناء تواجدهم مع منتخب إنجلترا.
وقد أثارت هذه المزاعم ردًا حادًا من المهاجم السابق لمانشستر يونايتد. وبحسب The Sun، أرسل الفريق القانوني لروني رسالة رسمية بلهجة شديدة إلى ناشري الكتاب يطالب فيها بسحب هذه الادعاءات بالكامل، معتبرًا هذه القصص كاذبة تمامًا.
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إنها مجرد أكذوبة!
يرسم كتاب كارول صورة حية عن هذه التجمعات المزعومة. فقد كتب أن روني "كان يُحاط بعلب السجائر وصناديق الجعة وزجاجات النبيذ" التي كانت تُوصلها إدارة الفندق، رغم تأكيده أن "أحدًا لم يُصب بالسُّكر الشديد".
سارع روني إلى رفض هذه الرواية للأحداث في تصريح لصحيفة The Sun. وقال: "لا أعلّق عادةً على الأكاذيب التي تُكتب عني، لكنني سأتناول هذه الواقعة". وأضاف: "أندي يعلم أننا لم نكن نتواصل اجتماعيًا حقًا. صادفته مرة واحدة، بمحض الصدفة، أثناء إجازة، لكن هذا كل ما في الأمر. أما هذه ‘القصة’ عن شربي الكحول أثناء تأديتي المهام مع منتخب إنجلترا، فهي محض تلفيق. لا أعرف من أين جاءت هذه القصة. إنه أمر مخيّب للآمال".
وقال مصدر مقرب من روني للصحيفة إنه "غاضب للغاية"، وشعر بأن هذه الادعاءات "تجاوزت الحدود" من حيث المبدأ. في المقابل، أصرّ مصدر مقرب من كارول على أن المهاجم "مندهش إلى أبعد الحدود" من ردود الفعل الغاضبة، وأنه "لن يُجبَر تحت الضغط على تغيير روايته" لتلك الليلة لمجرد أنها باتت الآن محل جدل.
تصاعد التوتر بين زميلين سابقين
تقاسم المهاجمان الساحة الدولية لفترة وجيزة، حيث لعبا معًا كزميلين في منتخب إنجلترا بين عامي 2010 و2012. وعلى الرغم من مشاركتهما معًا في مباراتين أمام أوكرانيا وإيطاليا، فإن شراكتهما داخل الملعب لم تتجاوز 64 دقيقة فقط.
وما بدأ كطرفة مسلية للترويج لكتاب جديد تحوّل الآن إلى خلاف جدي. ويشير التقرير إلى أن كارول لم يكن يتوقع ردة فعل بهذه الحدة من زميله السابق، وأصبح الآن "في حالة من الاضطراب" بسبب التداعيات غير المتوقعة.
- Getty Images Sport
في انتظار اعتذار علني أو معركة قضائية
يتوقف الأمر الآن على ما إذا كان الناشرون سيوافقون على سحب المقاطع محل الخلاف. ووفقاً لمصادر تحدثت إلى The Sun، فقد يُجبر كارول على تقديم اعتذار علني لتجنب معركة قانونية مكلفة، ما يترك القرار بين يديه بشأن كيفية المضي في إصدار الكتاب.
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