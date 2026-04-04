هدايا الأبناء القدامى ولغز توريس المستمر.. أنانية نجم برشلونة كادت تريح أتلتيكو وهنيئًا للكتالوني بفليك!

لعب الثنائي أنطوان جريزمان وكليمون لونجليه دورًا غير متوقع في تسهيل مهمة فريقهما السابق خلال أحداث القمة حيث قدم النجم الفرنسي هدايا ثمينة بإهداره فرصتين محققتين للتسجيل كانت أولاهما في الدقيقة 11 حينما تلاعب بالدفاع الكتالوني مراوغًا كوبارسي وأراوخو ليجد نفسه في مواجهة المرمى لكنه سدد كرة ضعيفة وسهلة في متناول الحارس جوان جارسيا مهدرًا هدفًا محققًا كان كفيلًا بتغيير مسار المباراة تمامًا كما شهدت الدقيقة 19 تهديدًا آخر منه افتقد للدقة المطلوبة أمام الشباك ليمنح فريقه القديم فرصة ذهبية للبقاء في أجواء اللقاء دون استقبال أهداف مبكرة.



أما المدافع الفرنسي كليمون لونجليه فقد واصل تقديم التسهيلات لبرشلونة بظهوره بمستوى مهتز في التغطية الدفاعية خاصة في لقطة هدف التعادل الذي سجله ماركوس راشفورد حيث تأخر بشكل واضح في غلق المساحة واللحاق بالمهاجم الإنجليزي الذي تحرك بذكاء خلفه وسدد الكرة في المرمى.

ولم يتوقف تراجع مستوى لونجليه عند هذا الحد بل تلقى إنذارًا في مطلع الشوط الثاني نتيجة تدخل متأخر جذب فيه يامال من يده ليزيد من الضغوط على دفاعات أتلتيكو مدريد التي تعاني أصلًا بعد طرد زميله نيكو قبل نهاية الشوط الأول مما جعل وجوده حملًا فنيًا ثقيلًا على تشكيلة فريقه في وقت كان يحتاج فيه الجميع للصلابة والتركيز الذهني العالي.



