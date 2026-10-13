لكن إيلين وايت انتزعت من سميث صدارة قائمة الهدافات التاريخيات لمنتخب إنجلترا للسيدات في نوفمبر 2021، وأصبحت نجمة مانشستر سيتي السابقة، التي اعتزلت بعد التتويج بيورو 2022، صاحبة الرقم الذي تسعى اللاعبات لتحطيمه. وتتفوق وايت بنحو 13 هدفًا على أقرب لاعبة لا تزال تمثل منتخب إنجلترا، لكن عدة لاعبات يتقدمن في الترتيب لمنافسة رقمها القياسي.

بيث ميد هي الأقرب، فيما باتت جورجيا ستانواي منافسة على الرقم القياسي بعدما تقدمت في القائمة التاريخية بفضل سلسلة تهديفية لافتة في عامي 2025 و2026. وتبدو أليسيا روسو أيضًا منافسة قوية، خصوصًا أنها رأس الحربة الأساسي لمنتخب إنجلترا، وقد دخلت قائمة العشر الأوليات.

فمن هن اللاعبات صاحبات الأرقام القياسية التي تسعى ميد وستانواي وروسو لتحطيمها؟ وكم تفصلهن عن التقدم أكثر في الترتيب؟ ومن هن أكثر اللاعبات تسجيلًا للأهداف مع منتخب إنجلترا عبر السنوات؟ يستعرض جول قائمة الهدافات التاريخيات لمنتخب إنجلترا للسيدات...