هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Beth Mead Georgia Stanway England Women 2025Getty Images
Ameé Ruszkai
ترجمه

هدافات منتخب إنجلترا للسيدات عبر التاريخ: إيلين وايت وبيث ميد وجورجيا ستانواي وأفضل هدافات اللبؤات

إنجلترا للسيدات
الكرة النسائية
كأس العالم للسيدات
أمم أوروبا للسيدات (يورو)
أليسيا روسو
G. Stanway
بيث ميد

لطالما امتلك منتخب إنجلترا للسيدات هدّافات بارعات. وحتى قبل أن يصبح منافسًا رئيسيًا كما هو اليوم، بعدما فاز ببطولة أمم أوروبا مرتين متتاليتين تحت قيادة سارينا فيجمان وبلغ نهائي كأس العالم للسيدات للمرة الأولى، كان يزخر بمواهب هجومية مذهلة، من بينها أسطورة آرسنال كيلي سميث، التي تُعدّ على نطاق واسع أفضل لاعبة في تاريخ المنتخب.

لكن إيلين وايت انتزعت من سميث صدارة قائمة الهدافات التاريخيات لمنتخب إنجلترا للسيدات في نوفمبر 2021، وأصبحت نجمة مانشستر سيتي السابقة، التي اعتزلت بعد التتويج بيورو 2022، صاحبة الرقم الذي تسعى اللاعبات لتحطيمه. وتتفوق وايت بنحو 13 هدفًا على أقرب لاعبة لا تزال تمثل منتخب إنجلترا، لكن عدة لاعبات يتقدمن في الترتيب لمنافسة رقمها القياسي.

بيث ميد هي الأقرب، فيما باتت جورجيا ستانواي منافسة على الرقم القياسي بعدما تقدمت في القائمة التاريخية بفضل سلسلة تهديفية لافتة في عامي 2025 و2026. وتبدو أليسيا روسو أيضًا منافسة قوية، خصوصًا أنها رأس الحربة الأساسي لمنتخب إنجلترا، وقد دخلت قائمة العشر الأوليات.

فمن هن اللاعبات صاحبات الأرقام القياسية التي تسعى ميد وستانواي وروسو لتحطيمها؟ وكم تفصلهن عن التقدم أكثر في الترتيب؟ ومن هن أكثر اللاعبات تسجيلًا للأهداف مع منتخب إنجلترا عبر السنوات؟ يستعرض جول قائمة الهدافات التاريخيات لمنتخب إنجلترا للسيدات...

  • Karen Carney England Women 2019Getty Images

    =8. كارين كارني (33 هدفًا)

    كارين كارني لاعبة أخرى في هذه القائمة لا تلعب في مركز المهاجم، وقد أمضت 14 عامًا تُظهر مهاراتها الفردية على الساحة الدولية، وسجلت خلالها 33 هدفًا، لتحتل المركز السابع مناصفة في قائمة هدافات منتخب إنجلترا للسيدات عبر تاريخه. وجاء هدفان منها خلال مشوار إنجلترا المذهل في يورو 2009، أحدهما في الخسارة أمام ألمانيا في النهائي، فيما سجلت هدفين آخرين خلال بلوغ منتخبها نصف نهائي كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في 2015.

  • Eni Aluko England Women 2006Getty Images

    =8. إنيولا ألوكو (33 هدفًا)

    إنيولا ألوكو هي ثاني مهاجمة صريحة في هذه القائمة، وقد سجلت أيضًا 33 هدفًا خلال مسيرتها مع إنجلترا التي امتدت 13 عامًا، وإن خاضت 39 مباراة أقل من كارني. وجاءت ثلاثة من أهدافها في يورو 2009، إذ سجلت هدفين في الفوز على فنلندا المضيفة في ربع النهائي، أحدهما هدف الانتصار. وسبق ذلك تسجيلها هدفًا حاسمًا في فوز مثير آخر بنتيجة 3-2 على روسيا في دور المجموعات.

  • Alessia Russo England Women 2025Getty Images

    =8. أليسيا روسو (33 هدفًا)

    دخلت أليسيا روسو قائمة أفضل 10 هدافات في تاريخ منتخب إنجلترا بهدفها في الفوز على آيسلندا 1-0 في أبريل، ثم تقدمت إلى مركز أعلى منذ ذلك الحين. ويتميز معدلها التهديفي أيضًا، إذ لا تتفوق عليها فيه سوى ثلاث لاعبات من هذه القائمة. وكان أحدث أهدافها، وهو أحد هدفَيها أمام اليونان، هدفها الـ33 في مشاركتها الـ69 فقط مع إنجلترا.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    7. جورجيا ستانواي (35 هدفًا)

    تتمتع جورجيا ستانواي بسجل تهديفي استثنائي مع منتخب إنجلترا، لا سيما أنها لاعبة وسط وليست مهاجمة. فقد سجلت 35 هدفًا خلال 95 مباراة، وقدمت 21 تمريرة حاسمة، ليبلغ إجمالي مساهماتها التهديفية رقمًا لافتًا. ووضعها تألقها أمام المرمى في الأشهر الأخيرة في مصاف أفضل الهدافات في تاريخ منتخب إنجلترا، وقد تتقدم أكثر في هذه القائمة، إذ لا تزال في السابعة والعشرين من عمرها.

  • Fara Williams England Women 2015Getty Images

    =5. فارا ويليامز (40 هدفًا)

    تُعد فارا ويليامز أكثر لاعبات منتخب إنجلترا للسيدات خوضًا للمباريات الدولية على مر التاريخ، كما سجلت الكثير من الأهداف خلال مسيرتها الدولية التي امتدت 18 عامًا. وكان آخر أهدافها بالتأكيد أكثرها رسوخًا في الذاكرة، إذ ضمنت ركلة الجزاء التي سجلتها أول فوز لإنجلترا على ألمانيا والمركز الثالث في كأس العالم 2015، لكنه لم يكن سوى واحد من ثمانية أهداف لافتة أحرزتها في البطولات الكبرى. وجاء أولها قبل ذلك بنحو 10 أعوام، أمام الدنمارك على ملعب إيوود بارك الخاص ببلاكبيرن روفرز، حين استضافت إنجلترا يورو 2005.

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    =5. بيث ميد (40 هدفًا)

    لا تتفوق أي لاعبة في هذه القائمة على بيث ميد في معدل الأهداف لكل مباراة، إذ تقترب في هذه المرحلة من مسيرتها من تسجيل هدف كل مباراتين مع إنجلترا. وسجلت الجناح 40 هدفًا في 81 مباراة، منها ستة أهداف خلال تتويج منتخب إنجلترا للسيدات ببطولة أمم أوروبا 2022، لتحصد الحذاء الذهبي للبطولة. وقد تنهي اللاعبة البالغة من العمر 30 عامًا مسيرتها في مركز أعلى بكثير من المركز الخامس مكررًا، نظرًا لضآلة الفوارق بينها وبين اللاعبات اللواتي يتقدمن عليها في هذه القائمة.

  • Karen Walker England Women 2001Getty Images

    4. كارين ووكر (41 هدفًا)

    في هذه القائمة، لا تتفوق على كارين ووكر في معدل الأهداف لكل مباراة سوى ميد. بدأت ووكر مسيرتها مع منتخب إنجلترا عام 1988، وسجلت 41 هدفًا في 86 مباراة قبل اعتزال اللعب الدولي عام 2003. ولعل أبرز أهدافها جاء في كأس العالم للسيدات 1995، حين منحت إنجلترا التقدم 2-1 على نيجيريا في مباراة بدور المجموعات، فازت بها إنجلترا وضمنت التأهل إلى ربع النهائي في مشاركتها الأولى بالبطولة.

  • Kerry Davis England Women 1989Getty Images

    ٣. كيري ديفيس (٤٣ هدفًا)

    بالمعدل المميز نفسه الذي حققته ووكر، والبالغ 0.48 هدف في المباراة، تحتل كيري ديفيس المركز الثاني في هذه القائمة بعدما سجلت 43 هدفًا في 90 مباراة مع منتخب إنجلترا. وكانت ديفيس أول امرأة سوداء تمثل المنتخب، وخاضت مباراتها الأولى عام 1982. ولعبت في الدفاع وخط الوسط، إلى جانب الهجوم، لكنها واصلت التسجيل بمعدل لافت، وظلت الهدافة التاريخية للمنتخب حتى تجاوزتها كيلي سميث عام 2012، بعد نحو 14 عامًا من آخر مباراة خاضتها ديفيس مع إنجلترا.

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    2. كيلي سميث (46 هدفًا)

    تُعد سميث على نطاق واسع أعظم لاعبة في تاريخ منتخب إنجلترا، واحتفظت بالرقم القياسي بصفتها الهدافة التاريخية للمنتخب لمدة تسع سنوات، بعدما تجاوزت رصيد ديفيس بتسجيلها أمام فنلندا في فبراير 2012. وسجلت المهاجمة هدفين آخرين لبلادها، أحدهما في المباراة نفسها والآخر أمام اسكتلندا بعد عام، قبل أن تعتزل وفي رصيدها 46 هدفًا.

    جاءت أشهر أهداف سميث في كأس العالم للسيدات 2007، بسبب الاحتفال الذي أعقب تسجيلها. فبعدما سجلت في مباراة إنجلترا الافتتاحية أمام اليابان، خلعت سميث حذاءها وقبّلته، في لقطة أصبحت أيقونية.

  • Ellen White England 2019Getty Images

    1. إيلين وايت (52 هدفًا)

    أصبحت إلين وايت الهدافة التاريخية للبؤات إنجلترا في سبتمبر 2021، بعدما سجلت ثلاثية أمام لاتفيا. وعادلت بهدفها الأول في تلك المباراة رصيد سميث، قبل أن تنفرد بصدارة قائمة الهدافات بهدفيها التاليين. وعززت وايت رقمها بأربعة أهداف أخرى قبل اعتزالها عقب تتويج إنجلترا ببطولة أمم أوروبا 2022، بعدما سجلت 52 هدفًا في 113 مباراة. وسجلت المهاجمة هدفين في ذلك الصيف، وبلغ رصيدها في البطولات الكبرى 10 أهداف، منها ستة في كأس العالم للسيدات 2019، التي نالت فيها جائزة الكرة البرونزية.