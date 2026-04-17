"عقله لا يعمل والنادي يحتاج لاعبين أذكياء" .. هجوم ناري من كشاف ريال مدريد السابق على فينيسيوس!

وأشار روميرو إلى ما يُنظر إليه على أنه نقص في أخلاقيات العمل باعتباره عائقًا كبيرًا أمام اللاعب البرازيلي، مقارنًا موقفه بأساطير النادي مثل هوغو سانشيز. ورأى أن خط هجوم ريال مدريد الحالي يقل كثيرًا عن الثلاثي الأسطوري المكون من جاريث بيل وكريم بنزيما وكريستيانو رونالدو.

وشدد روميرو على الحاجة إلى التأمل الذاتي والممارسة الإضافية لسد الفجوة مع نخبة أوروبا، وأضاف: "أود أن أرى التقارير المدرسية لفريق ريال مدريد هذا. أريد أن أرى ما حصل عليه فينيسيوس في التاريخ والجغرافيا... وما حصل عليه كامافينجا في الرياضيات".

وأكمل: "هو [فينيسيوس] لا يملك التواضع للاعتراف بأنه سيئ جدًا في التسديد. تزوجت، وذهبت إلى مدريد لقضاء شهر العسل، وذهبت لمشاهدة تدريبات ريال مدريد، وكان هوجو سانشيز يقضي ساعة كاملة في التدرب على التسديد فقط. فينيسيوس، الذي يحتاج فعلاً إلى القيام بذلك... لا يفعل".