علي رفعت

هجروا إكس وتعمدوا الرد على فيفا وترامب.. سر جائزة سانت باولي الدولية للسلام التي مُنحت لصاحب حانة!

لماذا صاحب حانة؟!

في وقت تنشغل فيه كبرى أندية القارة العجوز بمطاردة الألقاب والصفقات المليونية اختار نادي سانت باولي الألماني طريقًا مغايرًا كعادته ليثبت أن كرة القدم وسيلة للتعبير عن مواقف سياسية واجتماعية أعمق بكثير من مجرد ركل الكرة فوق العشب الأخضر. 

أعلن النادي الذي يتخذ من مدينة هامبورج مقرًا له عن إطلاق جائزته الدولية الخاصة للسلام في خطوة يمكن وصفها على أنها رد فعل مباشر ومدروس على توجهات الاتحاد الدولي لكرة القدم الأخيرة.

جاء هذا الإعلان ليعيد تسليط الضوء على هوية النادي الذي لا يخشى مواجهة القوى الكبرى في عالم الرياضة والسياسة على حد سواء من خلال تكريم لم يكن متوقعًا.


    مغادرة المنصات الرقمية ورفض خطاب الكراهية


    لم يكن إطلاق الجائزة هو الموقف الوحيد المثير للجدل للنادي في الآونة الأخيرة بل سبقه قرار حاسم بهجر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بشكل كامل. 

    برر النادي هذه الخطوة برفضه القاطع للمناخ الذي أصبحت توفره المنصة تحت إدارتها الجديدة مؤكدًا أن خطاب الكراهية والتحريض لا يتفقان مع المبادئ التي تأسس عليها الفريق.

    يرى القائمون على النادي أن الاستمرار في تلك المنصة يمنح شرعية لأفكار يرفضونها جملة وتفصيلًا ولذلك فضلوا الانسحاب والبحث عن بدائل رقمية تحترم التنوع الإنساني وتمنع انتشار الأفكار المتطرفة.

    هذا الموقف يعكس رغبة سانت باولي في التحكم في رسالته الإعلامية بعيدًا عن خوارزميات قد تروج لأفكار يراها النادي مدمرة للنسيج الاجتماعي ومحفزة على التمييز بين البشر.


    تحدي الاتحاد الدولي وقرار تكريم ترامب


    تأتي جائزة سانت باولي للسلام في سياق زمني غاية في الأهمية حيث جاءت بعد فترة ليست بالطويلة من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنح جائزة السلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر عام 2025.

    ربما يكون النادي الألماني قد اعتبر أن تلك الخطوة من جانب المنظمة الكروية العالمية تمثل انفصالًا تامًا عن الواقع وتجاهلًا لسياسات يراها النادي معادية للحقوق والحريات الأساسية. 

    ومن هنا قرر النادي أن تكون جائزته موجهة للشخصيات التي تقدم خدمات جليلة ومباشرة للناس في المجتمعات المحلية بعيدًا عن بريق السلطة والسياسات الدولية الكبرى.

    أراد سانت باولي أن يحرج المؤسسة الرياضية العالمية من خلال تقديم تعريف مختلف للسلام يعتمد على الممارسة اليومية وحماية الضعفاء في مواجهة السلطات وليس على الاتفاقيات السياسية الكبرى التي قد لا تلامس حياة البسطاء.


  • ويس بيردين وتكريم يخرق التوقعات


    أثار هوية الفائز الأول بالجائزة دهشة الكثيرين حيث ذهبت إلى ويس بيردين وهو صاحب حانة رياضية في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

    قد يبدو الأمر غريبًا للوهلة الأولى لكن عند النظر في ممارسات بيردين يتضح سبب اختيار النادي له بعناية فائقة.

    تدير حانة ويس بيردين المعروفة باسم "ذا بلاك هارت أوف سانت بول" برامج لدعم عائلات المهاجرين الذين يواجهون ملاحقات قانونية وتضييقات معيشية نتيجة السياسات الصارمة للإدارة الأمريكية الحالية.

    وفر بيردين ملاذًا آمنًا ودعمًا ماديًا ومعنويًا للأشخاص الذين وجدوا أنفسهم فجأة في مواجهة آلة ترحيل فيدرالية قاسية. 

    هذا النوع من العمل الميداني هو بالضبط ما يبحث عنه سانت باولي لتعزيز مفهوم السلام الذي يبدأ من الجار ويصل إلى المجتمع ككل بعيدًا عن الشعارات الرنانة.


  • دعم مادي يصل إلى المحتاجين فعليًا


    لم يكتف النادي بمنح الجائزة الشرفية لبيردين بل تضمن التكريم توجيه تبرعات مالية هامة لصندوق مخصص لتوفير الحليب والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة في مدينتي مينيابوليس وسانت بول. 

    هذه الخطوة تؤكد أن الجائزة ليست مجرد شعار بل هي أداة تغيير حقيقية تساهم في تخفيف معاناة الناس على أرض الواقع بشكل ملموس.

    ومن خلال هذا التكريم يسعى النادي لإبراز الأبطال المجهولين الذين يعملون في صمت لمواجهة سياسات التمييز والتهميش التي قد تتبناها الحكومات. 

    يرى المشجعون أن هذا الموقف يعيد الاعتبار للقيم الإنسانية التي يجب أن تدافع عنها كرة القدم بعيدًا عن المصالح التجارية والسياسية الضيقة للاتحادات الكبرى التي تسعى لتجميل صور القادة السياسيين.


    بيت القصيد


    يبرهن نادي سانت باولي مرة أخرى على أنه أكثر من مجرد فريق ينافس في الدوري الألماني بل هو مدرسة في التمرد.

     إطلاق جائزة سلام بديلة وتكريم شخصية تواجه سياسات الرئيس الأمريكي في عقر داره يمثل قمة التحدي للمنظومة الكروية والسياسية التقليدية.

    يرسل النادي رسالة واضحة مفادها أن السلام الحقيقي ليس ميدالية تمنح في الحفلات الرسمية بل هو يد تمتد لتطعم جائعًا أو تحمي خائفًا من بطش السلطة. 

    نعم قام سانت باولي بمواقف جدلية سابقة منها الهجوم على كأس العالم في قطر ودعم دول بعينها في نزاعات سياسية حدثت مؤخرًا، لكن موقفه من جائزة السلام العالمية هو موقف يستحق التقدير.


