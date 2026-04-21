Mark Doyle و علي سمير

لم يستمعوا لنصيحة رودجرز .. ليستر سيتي من المجد إلى الهاوية في 10 سنوات و"جرس إنذار" لإشبيلية وكل هؤلاء!

ليلة حزينة على عشاق الثعالب بعد التعادل مع هال سيتي

من كان يصدق؟ ليستر سيتي الذي أبهر العالم بإنجازه الأعظم عندما حقق لقب الدوري الإنجليزي في 2016 تحت قيادة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، أصبح الآن يلعب في دوري الدرجة الثالثة!

اليوم، نحن في 22 أبريل، على بعد أيام قليلة للغاية من الوصول إلى تاريخ 2 مايو 2026، وهو الموعد الذي كان من المفترض أن يحتفل فيه ليستر سيتي بإنجاز حصوله على البريميرليج، بمجموعة من النجوم أبرزهم جيمي فاردي ورياض محرز ونجولو كانتي.

ولكن بدلًا من الاحتفالات، ليستر سيتي ذهب إلى الهاوية تمامًا، تعادل مساء الثلاثاء 2/2 على ملعب كينج باور أمام هال سيتي، ليذهب من دوري "تشامبيونشيب" إلى المرحلة الأدنى.

نعم .. ليستر قام بهذه الرحلة خلال 10 سنوات فقط، صعد إلى البريميرليج ثم هبط وعاد من جديد، ليتعثر مرة أخرى ويذهب إلى التشامبيونشيب، ليصل به الحال إلى الهبوط لدرجة أدنى، حتى يلعب الفريق أمام أمثال بروملي وبيرتون ألبين ومانسفيلد تاون، بعدما اعتاد على اللعب ضد آرسنال ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد!

والسؤال الأهم هنا، كيف حدث كل ذلك؟ لماذا انهار هذا النادي الذي جسد لنا عبارة "لا شيء مستحيل؟!"

  Crystal Palace v Leicester City - Premier League

    أزمات مالية

    كان هبوط ليستر من الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية موسم 2022-2023 بمثابة صدمة كبيرة. لم يكن الأمر يقتصر على حقيقة أنهم كانوا أبطال الدوري قبل سبع سنوات فقط؛ بل كان قد مر عامان فقط على فوزهم بكأس الاتحاد الإنجليزي تحت قيادة بريندان رودجرز، الذي قاد «الثعالب» أيضًا إلى احتلال المركز الخامس في الدوري لموسمين متتاليين.

    ومع ذلك، كان المدرب الأيرلندي الشمالي قد أشار بالفعل إلى أن النادي لم يعد في وضع مالي سليم، حيث اضطر مالكو ليستر التايلانديون، مجموعة كينج باور الدولية، إلى تشديد القيود المالية بسبب الخسائر الاقتصادية المدمرة التي ألحقتها الجائحة بأعمالهم في مجال السوق الحرة.

    قال رودجرز في يوليو 2022: "بالطبع أريد تحسين تشكيلة الفريق. أريد تطوير التشكيلة. قلت ذلك في منتصف العام الماضي، لكن إذا كان الأمر صعبًا من الناحية المالية. أنا أحترم النادي حقًا، لذا لن أدخل في صراع معهم.

    "هذا أمر مؤسف. علينا بذل بعض الجهد، وإذا تمكنا من ذلك، نأمل أن نتمكن من التأثير على تشكيلة الفريق، لأننا إذا أردنا المنافسة في أي مكان قريب من المكانة التي كنا عليها، فعلينا أن نكون قادرين على ذلك. وإذا لم نتمكن من ذلك، فستكون التوقعات مختلفة".

    ومع ذلك، على الرغم من أن التعزيزات التي طلبها رودجرز لم تصل أبدًا، لم يتصور أحد هبوط ليستر.

  FBL-ENG-PR-LEICESTER-WEST HAM

    ثقة في غير محلها

    لم يكن فريق ليستر يفتقر إلى المواهب، حيث كان فاردي لا يزال يقود الهجوم، مدعومًا بلاعبين مثل هارفي بارنز وجيمس ماديسون، في حين كان بإمكان رودجرز أيضًا الاعتماد على يوري تيلميانس وكيرنان-ديوسبري هول في خط الوسط.

    ومع ذلك، فإن سمعة رودجرز كمدرب من الطراز الأول، إلى جانب القوة المفترضة لفريقه، أدت على الأرجح إلى جو من الرضا عن الذات في النادي، وهو افتراض خاطئ بأنهم أفضل من أن يهبطوا.

    بعد الهزيمة المحبطة 1-0 أمام ساوثامبتون في 4 مارس 2023، التي أدت إلى تراجع ليستر إلى المركز الخامس عشر في الترتيب، اعترض ماديسون حتى على تقييم الصحفي المحلي روب تانر بأن الفريق يواجه خطرًا حقيقيًا بالهبوط.

    وكتب لاعب خط الوسط المهاجم على تويتر: "هراء". "شاهد المباراة وحللها بشكل صحيح وتوقف عن كتابة عناوين مثل هذه التي تعلم أنها تجعل المشجعين يغرقون في السلبية. لو لعبنا بهذه الطريقة سنكون بخير تمامًا. صنعنا العديد من الفرص الرائعة وسنفوز بسهولة في يوم آخر".

    لسوء حظ ماديسون، كانت ثقته في غير محلها. فاز ليستر بمباراتين فقط في ذلك الموسم، وهبط الفريق الذي يحتل المرتبة السابعة من حيث أعلى رواتب في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية بعد أن احتل المركز الثامن عشر برصيد 34 نقطة فقط.

  Leicester City Trophy Parade

    أمل كاذب مع ماريسكا

    هناك أسباب عديدة وراء هبوط ليستر، لكن كان من الواضح أنه بعد عدم دعم رودجرز في سوق الانتقالات، انتظر الملاك وقتًا طويلاً جدًّا قبل إقالته، مما منح المدرب المؤقت دين سميث ثماني مباريات فقط لمحاولة إنقاذ الموسم.

    ومع ذلك، فإن مقاومة الرغبة في منح سميث المنصب بشكل دائم، والمراهنة بدلاً من ذلك على إنزو ماريسكا، أثبتت أنها خطوة بارعة.

    كانت التجربة الوحيدة السابقة للإيطالي كرجل أول، في بارما، قد استمرت 14 مباراة فقط، لكنه أظهر بالضبط سبب اعتباره عضوًا مهمًا في الجهاز الفني لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي، حيث قاد ليستر للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في أول محاولة - وبصفته بطل دوري الدرجة الثانية أيضًا.

    لسوء الحظ، غادر ماريسكا على الفور إلى تشيلسي، وعلى الرغم من أن مشجعي "الثعالب" لم يحزنوا جميعًا لمغادرته، إلا أن رحيله تسبب في مشكلة كبيرة للمالكين، والتي تفاقمت بسبب ما حدث بعد ذلك.

    لم يحقق ستيف كوبر، المدير الفني السابق لنوتنجهام فورست، سوى فوزين في الدوري قبل أن يُقال من منصبه في نوفمبر 2024، بينما شهد رود فان نيستلروي، أسطورة مانشستر يونايتد، سلسلة تاريخية من تسع مباريات متتالية على أرضه دون تسجيل أي هدف، حيث هبط ليستر مع بقاء خمس جولات على نهاية الموسم.

  Leicester City FC v Liverpool FC - Premier League

    غرامة اللعب المالي النظيف

    في حين كان ليستر قد صعد بقوة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2022-2023 بفضل أكبر ميزانية في تاريخ دوري الدرجة الثانية، كان من الواضح حتى قبل انطلاق الموسم الحالي أن المال أصبح مصدر قلق كبير في ملعب «كينج باور».

    في الواقع، لم ينفصل فان نيستلروي رسمياً عن النادي حتى 27 يونيو، حتى يمكن تأجيل تكلفة فصله إلى حسابات العام التالي في محاولة سافرة لتخفيف بعض مخاوف النادي بشأن لوائح الربح والاستدامة (اللعب المالي النظيف).

    ومع ذلك، كان الضرر قد وقع بالفعل في هذا الصدد، وفي 5 فبراير من عام 2026، تعرض ليستر لعقوبة خصم ست نقاط لخرقه قواعد PSR خلال موسم 2023-24 الذي فاز فيه بدوري "تشامبيونشيب"، مما أدى إلى مزيد من الانتقادات للرئيس آيوات سريفادانابرابا ومدير الكرة جون رودكين بشأن الطريقة التي يديران بها النادي.

    ومع ذلك، أعرب "الثعالب" عن "خيبة أملهم" من القرار، ووصفوا العقوبة بأنها "غير متناسبة"، لكن استئنافهم رُفض في 8 أبريل - وهو ما شكل ضربة قوية لآمالهم في البقاء هذا الموسم.

    وبدون هذه العقوبة، لكان "الثعالب" لا يزالون في منطقة الهبوط مع تبقي مباراتين على نهاية الموسم، وإن لم يكن مصيرهم محسومًا رياضيًا بعد. ومع ذلك، قلة هم من كانوا سيراهنون على نجاة ليستر من الهبوط إلى الدرجة الثالثة، فهذا فريق أثقل كاهله سريفادانابرابا ورودكين بلاعبين يتقاضون رواتب باهظة دون أن يقدموا أداءً يرقى إلى مستوى هذه الأجور.

  Queens Park Rangers v Leicester City - Sky Bet Championship

    "موسم كارثي"

    أصبح مارتي سيفوينتيس المدرب السادس لفريق ليستر خلال ثلاثة مواسم في يوليو الماضي، وكان أحد أهدافه الرئيسية إصلاح العلاقة المتوترة بين لاعبي النادي وجماهيره.

    وقال لصحيفة "ذا أثلتيك": "من الطبيعي أن تكون هناك مشاعر سلبية بعد الهبوط. سيكون من الغريب ألا يكون الأمر كذلك، لكنني أريد أن أبدأ من جديد، أن أبدأ صفحة جديدة. أود أن يُحكم على اللاعبين بناءً على ما يفعلونه الآن وكيف يؤدون اليوم. آمل أن نتمكن من إظهار أن جميعهم ملتزمون ويحاولون الإخلاص للنادي".

    ومع ذلك، فشل سيفوينتيس فشلاً ذريعاً في تحقيق أي نتائج مع فريق يضم عدة لاعبين لا يزالون يتقاضون رواتب مناسبة للدوري الإنجليزي الممتاز، وتم إقالة المدرب الكتالوني في يناير، حيث كان ليستر يحتل المركز 14 في الترتيب. وقد ساءت النتائج منذ ذلك الحين، حيث يعني التعادل يوم الثلاثاء أن "الثعالب" فازوا بفارق نقطتين فقط في آخر 20 مباراة بالبريميرليج، ومن غير المفاجئ أن الأجواء أصبحت سامة. ونتيجة لذلك، لم يعد اللعب على أرضه ميزة لليستر، حيث غضب المشجعون من ما اعتبروه قلة جهد من اللاعبين.

    وقال مات بايبر، المهاجم السابق في ليستر، لـ"بي بي سي سبورت": "لا أستطيع أن أفهم لماذا لا يبذلون المزيد من الجهد". "لقد كان لدى ليستر بعض الفرق المتواضعة على مر السنين وبعض اللاعبين السيئين حقاً - وقد كنت جزءاً من تلك الفرق، لذا فأنا لا أبرر ما يحدث- لكن ما سأقوله هو أنه حتى عندما كنا سيئين حقاً، كان لا يزال هناك لاعبون يرتدون القميص ويبذلون كل ما في وسعهم".

    "أكثر ما يبرز في هذه المجموعة هو وجود بعض اللاعبين الموهوبين حقاً. لقد كان أداؤنا أقل بكثير من المتوقع مع مجموعة اللاعبين التي لدينا، وسيكون هذا الموسم كارثيًا حتى بدون خصم الست نقاط".

  Leicester City v Hull City - Sky Bet Championship

    من قصة خيالية إلى جرس إنذار

    كان الأمل معقودًا على أن يؤدي وصول جاري روويت، بصفته الخلف الدائم لسيفوينتيس، إلى إثارة رد فعل إيجابي من فريقه المتعثر، لكن المدرب البالغ من العمر 52 عامًا بدا وكأنه رجل منهك.

    "الـ 10 مباريات التي خضتها هنا بدت وكأنها 40"، اعترف روويت الأسبوع الماضي - وكان ذلك قبل أن يخسر ليستر مباراة في بورتسموث اعترف بأنه كان عليهم الفوز بها بكل بساطة ليكون لديهم أي فرصة للبقاء.

    وكما كان متوقعاً، شهدت المباراة التي انتهت بهزيمة ليستر 1-0 في فراتون بارك مشاهد قبيحة، حيث دخل لاعب الوسط هاري وينكس في مشادة كلامية مليئة بالشتائم مع بعض مشجعي ليستر الغاضبين، بينما تزايدت المطالبات بـ"إقالة مجلس الإدارة" واستقالة سريفادانابرابا ورودكين.

    في تلك المرحلة، كان نجاة ليستر من الهبوط ستكون معجزة أكبر من فوزه باللقب عام 2016 - وهو أمر مذهل ومحزن في آن واحد. كان "الثعالب" في يوم من الأيام قصة خيالية؛ أما الآن فهم بمثابة "جرس إنذار"، ومثال صادم على كيفية عدم إدارة نادٍ لكرة القدم.

    هؤلاء عليهم الحذر، من مواجهة نفس المصير، لدينا توتنهام ووست هام ونوتنجهام فورست، من أندية كانت تحطى باحترام هائل وحاولت مزاحمة الكبار لفترات، إلى اقتراب من الهبوط والاتجاه نحو الهاوية رفقة وولفرهامبتون.

    هناك أيضًا فولفسبورج وفيردر بريمن في ألمانيا، نيس ونانت في فرنسا، والنموذج الأبرز على الإطلاق هو إشبيلية، الفريق الذي اعتاد على التواجد بجوار ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو وأصبح الآن في المركز السادس عشر بجدول الدوري الإسباني بفارق نقطتين فقط عن إلتشي الثامن عشر.

    كلها كيانات وأندية لها تاريخ تمر بمرحلة حرجة، إما النجاة من الهبوط، أو السير بخطوات ثابتة نحو الهاوية مثل ليستر والاختفاء تمامًا والابتعاد عن الأضواء.