مباشر
هيثم محمد

هايتي | غنت لها شاكيرا في 2014 وتبحث عن رئيس .. "الدولة الفاشلة" تحضر في كأس العالم برحلة "أوديسة"

الحضور الثاني في المونديال لأحد أعرق بلدان الكاريبي كرويًا

في 2006، أشعلت شاكيرا أجواء كأس العالم بأغنية "Hips don't lie" التي أصبحت أحد أشهر الأغاني في عالم البوب نجاحًا وسماعًا بالتاريخ، وبدأت حكاية المغنية اللبنانية الكولومبية مع المونديال، ولكن ما لا يعرفه البعض أن الأغنية أصلها من هايتي، والفضل في كتابتها وتلحينها يعود لمن شارك شاكيرا الغناء، وايكليف جون، المغني الهايتي الذي شارك أغنيته مع شاكيرا ولم يكن يدرك كم النجاح الذي سينتج من وراء هذا القرار.

ارتباط هايتي بكرة القدم لم يكن فقط عبر تلك الأغنية ولكن يعود لبدايات القرن الماضي، البلد الكاريبي قد لا يكون قوة عظمى في منطقته مثل المكسيك والولايات المتحدة، ولكن يملك حكاياته الخاصة كرويًا قبل عودته لمونديال 2026 عقب رحلة إعجازية.



  • البلد .. الأفقر في العالم والزلزال كاد يقضي عليها

    أحد أفقر دول العالم وأقلها استقرارًا على المستوى السياسي، حاليًا لا تملك رئيسًا يحكم البلاد بعد سلسلة من التوترات وحروب العصابات التي نهشت البلاد وتركته على حافة المجاعة بالسنوات الماضية.

    البلد الذي يتقاسم جزيرة "هيسبانيولا" مع جمهورية الدومينيكان يعد ثالث أكبر الدول بمنطقة الكاريبي، زلزال مدته ثلاثين ثانية بقوة 7 ريختر في 2010 أسقط ما بين 160 ألفًا و316 ألف قتيل وخسائر تعدت الثمانية بليون يورو، وإذا كنت تتساءل عن الرقمين في الوفيات، فهناك اتهامات للحكومة وقتها بتضخيم أعداد الضحايا من أجل جمع التبرعات، موقف يكشف حجم الفساد في البلاد!



  • المنتخب .. مشاركة بحدث تاريخي ووديتان للتاريخ

    سبق وشاركت هايتي في كأس العالم بنسخة 1974 ولكن الحظ العاثر وضعها في مجموعة تضم ثلاثة مرشحين للقب، الأرجنتين، بولندا بجيلها الذهبي، ووصيف العالم إيطاليا!

    خسرت هايتي الثلاث مباريات، 3-1 ضد إيطاليا، سبعة صفر أمام بولندا، و4-1 ضد الأرجنتين، ولكن هدفها ضد إيطاليا بالتحديد كان له مذاقًا خاصًا لأنه أعلن انتهاء رقم دينو زوف التاريخي بعدم تلقي شباكه مع إيطاليا أهدافًا ل1143 دقيقة.

    هايتي من أعرق البلدان في منطقة الكاريبي وحتى على المستوى العالمي، تأسس اتحادها في 1904 وشارك في تصفيات مونديال 1934، ولكن الاضطرابات السياسية في البلاد وظروفها الاقتصادية الصعب على الدوام جعلت مشاركاته بالبطولات القارية وتصفيات المونديال متقطعة وشهدت فترات غياب بالسنوات عن الساحة، وحتى عندما ضرب الزلزال البلاد في 2010 كان له تأثيره على كرة القدم بفقدان البلاد قرابة 30 لاعب كرة.

    صحيح أزهى فترات الكرة في هايتي كانت عندما تأهل لكأس العالم في المرة الأولى، ولكن في 2013 شهدت المنتخب طفرة استثنائية عندما لعب وديتين ضد بطلة العالم وأوروبا إسبانيا وخسر بصعوبة بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل مع إيطاليا بهدفين لكل جانب في مباراة تعد الأبرز في تاريخ البلاد!



    رحلة هايتي نحو كأس العالم المقبلة كانت ملحمية على غرار "أوديسة" هوميروس ورحلة أوديسيوس بعيدًا عن وطنه، إذ مُنع الفريق من اللعب في هايتي بسبب المخاوف الأمنية وعدم الاستقرار السياسي، فبدأ من المرحلة الثانية للتصفيات، وبدايته لم تكن موفقة بتعادلين ثم انتصارين وخسارة، ليصبح مطالب بالفوز في آخر مباراتين ويستمر مصيره ليس بيده لقطع بطاقة المونديال، ولكن فاز في كوراساو بالجولة الأخيرة على نيكاراجوا وخدمته بقية النتائج، ليعود للمونديال بعد غياب.


  • من اللاعب الذي يجب أن أتابعه في هايتي؟

    لا يعد منتخب هايتي منتخب نجوم، يعتمد أكثر على روح المجموعة وعلى تشكيل من اللاعبين المولودين خارج البلاد والمهاجرين.

    ولكن يبرز دوكينز نازون، لاعب استقلال الإيراني، والذي يعد ثاني أكثر لاعب مشاركة في تاريخ المنتخب وهدافه التاريخي، وصاحب مشوار وباع طويل في أوروبا بعدة أندية بالقارة العجوز.

    لاعب آخر يجذب الانتباه هو هانيس ديلكروا، لاعب مولود في بلجيكا ويلعب مع لوجانو في سويسرا، وسبق ومثل أندرلخت وبيرنلي، وخبراته تعد عنصر مهم لمساعدة المجموعة الشابة التي تفتقر للاحتكاك الدولي.




    موهبة يجب متابعتها؟

    ويلسون إيسيدور كان حتى مارس الماضي يصنف كفرنسي ينحدر من أصول من هايتي ومدغشقر، ولكن مهاجم سندرلاند اختار تمثيل هايتي وفرصة المشاركة في المونديال، وتواجد بمعسكر الفريق الأخير لوديتي تونس وأيسلندا.

    بداية قوية للموسم المنصرم مع سندرلاند في البريميرليج شهدت أربعة أهداف في أول شهرين، ولكن هدف وحيد وتراجع لمقاعد البدلاء في بقية الموسم تشير لتراجع حاد في المستوى، ولكن ما أظهر إيسيدور برهن على موهبة وحاسة تهديفية، بالإضافة لقامة طويلة وسرعة، بالإضافة لخبرة البريميرليج قد تكون مفيدة لمنتخب صغير مثل هايتي.

    حظوظ هايتي

    تقع هايتي في المجموعة الثالثة التي تضم البرازيل، المغرب، واسكتلندا، مجموعة صعبة للغاية للمنتخب الكاريبي كما كان الحال بمشاركته الأولى.

    ستبحث هايتي عن مشاركة مشرفة وتفادي الهزائم الكبيرة، وخصوصًا ضد البرازيل، كهدف رئيسي، وفكرة عبور المجموعة بحضور السامبا ورابع العالم المغرب واسكتلندا المتطورة والقوية بدنيًا ستكون مفاجأة كبير لهايتي، حتى كأحسن ثالث.

