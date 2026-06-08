"قررت احترام نفسي رغم دعوة هاني أبو ريدة لي للمشاركة" .. مهاجم منتخب مصر الأسبق يفتح ملف المجاملات قبل كأس العالم 2026

قاد الأرجنتيني هيكتور كوبر المنتخب المصري في كأس العالم روسيا 2018، مستدعيًا 23 لاعبًا، منهم رأس حربة صريح وحيد هو مروان محسن.

وكما هي العادة، ودّع الفراعنة الحدث العالمي من مرحلة المجموعات بثلاث هزائم؛ الأوروجواي (0-1)، روسيا (1-3)، والسعودية (1-2).

لكن قبل انطلاق المونديال، أراد هاني أبو ريدة استدعاء عماد متعب للمشاركة رغم أنه لم يكن يشارك بانتظام في المباريات حينها، مع عدم إحرازه أي هدف مع التعاون السعودي، الذي انتقل على سبيل الإعارة من الأهلي في شتاء 2018.

هدف رئيس الاتحاد المصري من دعوة عماد متعب هو "تكريمه"، كونه أحد أفراد الجيل الذهبي للمنتخب المصري الذي حقق كأس أمم أفريقيا ثلاث مرات متتالية (2006، 2008، 2010)، لكنه لم يحظ بفرصة التأهل لكأس العالم قط.