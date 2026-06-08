مع كل مشاركة لمنتخب مصر في كأس العالم، يتصدر الحديث عن "المجاملات" المشهد، وبينما يتعرض هاني أبو ريدة؛ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حاليًا للهجوم على خلفية عدد أفراد البعثة المرافقة للفراعنة في نسخة 2026، سكب المهاجم الأسبق عماد متعب البنزين على النار، بكشف بعض كواليس نسخة روسيا 2018.
"قررت احترام نفسي رغم دعوة هاني أبو ريدة لي للمشاركة" .. مهاجم منتخب مصر الأسبق يفتح ملف المجاملات قبل كأس العالم 2026
ماذا حدث في مونديال روسيا 2018؟
قاد الأرجنتيني هيكتور كوبر المنتخب المصري في كأس العالم روسيا 2018، مستدعيًا 23 لاعبًا، منهم رأس حربة صريح وحيد هو مروان محسن.
وكما هي العادة، ودّع الفراعنة الحدث العالمي من مرحلة المجموعات بثلاث هزائم؛ الأوروجواي (0-1)، روسيا (1-3)، والسعودية (1-2).
لكن قبل انطلاق المونديال، أراد هاني أبو ريدة استدعاء عماد متعب للمشاركة رغم أنه لم يكن يشارك بانتظام في المباريات حينها، مع عدم إحرازه أي هدف مع التعاون السعودي، الذي انتقل على سبيل الإعارة من الأهلي في شتاء 2018.
هدف رئيس الاتحاد المصري من دعوة عماد متعب هو "تكريمه"، كونه أحد أفراد الجيل الذهبي للمنتخب المصري الذي حقق كأس أمم أفريقيا ثلاث مرات متتالية (2006، 2008، 2010)، لكنه لم يحظ بفرصة التأهل لكأس العالم قط.
ماذا قال عماد متعب؟
في هذا الشأن، فجر عماد متعب مفاجأة مؤكدًا أنه هو من رفض الانضمام لقائمة منتخب مصر في كأس العالم روسيا 2018، موضحًا أن هيكتور كوبر نفسه كان يمانع رغبة هاني أبو ريدة.
وقال متعب في تصريحاته عبر قناة "أون سبورت": "عُرض عليّ المشاركة في كأس العالم 2018 من قبل هاني أبو ريدة، لكنني رفضت. اجتمع معي وقالي (ستذهب للمونديال، من حقك أن تكون موجودًا) إلا أنني كنت أرى أنه طالما لا أشارك بانتظام في المباريات، بجانب عدم قناعة هيكتور كوبر؛ المدير الفني لمصر آنذاك، بوجودي، فالاستبعاد أفضل، لن أذهب رغمًا عن المدرب وكي لا أكون عبئًا على المنتخب، كذلك كي لا يكون هناك جدل حول القائمة وأنا السبب به".
وأضاف: "كنت أخشى كذلك لو تعثر المنتخب أن يقتصر الجمهور الأمر على وجودي في المنتخب، أنا لم أكن في حاجة لكل ذلك، خاصةً أنني كنت أعرف أنني لن ألعب في أي مباراة، لا أحب التواجد من أجل التواجد، احترامًا لنفسي واسمي وتاريخي".
متعب اختتم: "البعض يريد الانتقاد فقط، لذا الأمر سيُستغل بطريقة سيئة، خاصةً وأن المدرب نفسه (كوبر) لم يكن يريد تواجدي".
مسيرة عماد متعب الدولية
صاحب الـ43 عامًا ظهر للمرة الأولى مع المنتخب المصري الأول في عام 2004، بينما كان ابن الـ21 عامًا بقرار من المدير الفني حينها حسن شحاته.
وخاض متعب 67 مباراة دولية مع الفراعنة، سجل خلالها 28 هدفًا وصنع ثمانية آخرين.
فيما حقق كأس أمم أفريقيا ثلاث مرات متتالية (2006، 2008، 2010)، بينما فشل في التأهل لكأس العالم بعد خوضه تصفيات عامي 2006 و2010.
- Getty Images
وماذا بعد بالنسبة للمنتخب المصري؟
الفراعنة بقيادة المدرب الوطني حسام حسن موجودون حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026.
تقع مصر ضمن المجموعة السابعة، حيث تستهل مشوارها بمواجهة بلجيكا فنيوزيلاندا ثم إيران، أيام 15، 22 و27 من يونيو الجاري.