هانسي فليك يوجه تحذيرًا واضحًا لماركوس راشفورد قبل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
فليك يطالب بمزيد من الصلابة الدفاعية
أوضح مدرب البلوغرانا أن البراعة الفردية وحدها لن تكفي لضمان مكان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وقبل مباراة الذهاب ضد أتلتيكو، شدد المدرب الألماني على ضرورة أن يشارك راشفورد في الدفاع ويدعم الفريق خلال فترات الانتقال بين الهجوم والدفاع.
معدل الأداء أمر غير قابل للتفاوض
وأشار فليك إلى أنه على الرغم من أن اندماج راشفورد كان إيجابياً، فإن التهديدات المحددة التي يشكلها لاعبو الأطراف في أتلتيكو تتطلب التزاماً دفاعياً كاملاً من مهاجميه. وأي قصور في هذا الجهد الجماعي قد يعرض خط دفاع برشلونة للخطر.
"الأمر لا يقتصر على الضغط عند الاستحواذ على الكرة؛ ففي النهاية، عليك أيضًا الدفاع"، حذر فليك عندما سُئل عن راشفورد خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة. "لكنه يؤدي أداءً جيدًا وقد تأقلم. سنلعب ضد أتلتيكو، وهم جيدون على الأجنحة".
وأضاف: "لدينا أسلوبنا ونعرف كيف نريد أن نلعب. عندما لا نضغط، يكون من السهل على الخصم إيجاد المساحات. رأينا ذلك في الهدف الأول؛ لم نضغط على الكرة. الآن نحن نتحدث عن دوري أبطال أوروبا، إنها مسابقة رائعة يريد الجميع المشاركة فيها".
نقطة التحول بالنسبة لبرشلونة
كما تحدث المدرب البالغ من العمر 61 عامًا عن التطور الذي شهده الفريق مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الهزيمة بنتيجة 2-1 أمام جيرونا في الدوري الإسباني في منتصف فبراير كانت نقطة تحول، وشدد على أن هناك الكثير من الدروس التي استفاد منها لاعبوه الشباب.
وأوضح قائلاً: "بعد المباراة ضد جيرونا، لعبنا بمستوى أفضل. فريقنا شاب جداً. يقوم المدافعان المركزيان، [باو] كوبارسي وجيرارد [مارتين]، بعمل رائع، لكن من الطبيعي ألا يتخذوا القرار الصحيح في بعض المواقف. إنهم شباب، ومن الصعب عليهم التكيف مع هذا المستوى".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
بعد مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد، سيحول برشلونة تركيزه إلى ديربي كاتالونيا ضد إسبانيول في الدوري الإسباني. ويتصدر البلوغرانا حالياً الترتيب برصيد 76 نقطة من 30 مباراة، متقدماً بسبع نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني. ويأمل راشفورد في لعب دور رئيسي في كلتا المباراتين في سعيه للحصول على انتقال نهائي من مانشستر يونايتد إلى برشلونة.