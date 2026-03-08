Getty Images
هانسي فليك يكشف عن لاعب برشلونة الذي "يجعل الجميع أفضل" - وهو ليس لامين يامال
يامال يحسم المباراة في بلباو
واصل برشلونة سعيه الحثيث نحو لقب الدوري الإسباني مساء السبت بفوزه الصعب 1-0 على أتلتيك بلباو في ملعب سان ماميس الصعب. بعد أن واصل ريال مدريد الضغط بفوزه قبل 24 ساعة، أظهر فريق هانسي فليك روحه البطولية ليحصد النقاط الثلاث في واحدة من أصعب الملاعب في كرة القدم الإسبانية.
نجح أتلتيك في إبطال مفعول هجمات برشلونة، ولا سيما هجمات يامال، حتى سجل الهدف الوحيد في المباراة. أصبح النجم البالغ من العمر 18 عامًا محور هجوم برشلونة هذا الموسم، وعلى الرغم من ملاحقته من قبل اللاعبين ذوي القمصان الحمراء والبيضاء لأكثر من ساعة، إلا أنه تمكن في النهاية من إيجاد المساحة اللازمة لممارسة تأثيره. قام بيدري بعمل رائع عندما ابتعد عن التحدي في وسط الملعب قبل أن يمرر الكرة إلى يامال، الذي قطع إلى الداخل قبل أن يسجل في الشباك عبر القائم البعيد.
عامل بيدري في سان ماميس
بعد الفوز الصعب، سارع فليك إلى الإشارة إلى أن زخم المباراة تغير تمامًا بعد دخول بيدري في الشوط الثاني. تم إدخال بيدري في الشوط الثاني ليحل محل مارك برنال، الذي عانى خلال الـ 45 دقيقة الأولى من المباراة. كان التأثير فوريًا، حيث سيطر برشلونة بشكل أكبر على المناطق الوسطى وبدأ في فرض وتيرة اللعب على فريق أتلتيك المتعب. لم يستطع فليك إخفاء إعجابه بقدرة اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على رفع مستوى أداء من حوله، مشيرًا إلى أن وجوده خفف العبء على لاعبين مبدعين آخرين مثل داني أولمو.
وقال فليك: "بيدري يجعل الجميع أفضل. لقد غير مجرى المباراة. إنه يربط بين اللعب بشكل جيد للغاية. كما لعب أولمو بشكل أفضل في الشوط الثاني. لكن المهم هو أنهم جميعًا قاتلوا كوحدة واحدة".
تقدير لـ Yamal من Flick
على الرغم من الإشادة الكبيرة بـ بيدري، إلا أن فليك كان أيضًا مليئًا بالتقدير ليامال. لم يكن الجناح الشاب في أفضل حالاته طوال المباراة، لكنه تمكن مع ذلك من صنع اللحظة الحاسمة في المباراة. أشار المدرب الألماني إلى أن القدرة على الفوز بالمباريات حتى عندما لا تلعب بشكل جيد هي السمة المميزة للموهبة الاستثنائية.
وقال فليك للصحفيين: "لم يلعب أفضل مباراة له، لكن هدفه حسم المباراة. عندما يتوفر له المساحة والفرص... يعمل كثيرًا على تحسين أدائه في التدريبات. من الجيد أن يحسم المباراة لصالحك في مثل هذه المواقف". كان هذا تذكيرًا مهمًا بنضج المراهق المتزايد ومهارته في تحقيق النتائج في اللحظات الحاسمة للعملاق الكتالوني.
ماذا ينتظر برشلونة بعد ذلك؟
يعتقد فليك أن قوة فريق برشلونة تكمن في الترابط بين اللاعبين. وأشار إلى احتفالات ما بعد المباراة كدليل على تماسك الفريق في سعيه لتحقيق المجد. مع عودة العديد من اللاعبين الأساسيين إلى مستواهم المعهود وترسيخ هوية تكتيكية واضحة تحت قيادته، يتفاءل الألماني بما يخبئه باقي الموسم لفريقه المتصدر للدوري. مع اقتراب مباراة دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل، يبدو أن لاعبي فليك يصلون إلى ذروة مستواهم في الوقت المناسب.
