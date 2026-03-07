Getty Images Sport
هانسي فليك يعترف بأن مهاجم برشلونة يفتقر إلى الثقة في ظل جفاف تهديفي دام ثماني مباريات، بينما ينقذ لامين يامال الموقف أمام أتلتيك بلباو
فليك يدعم توريس وسط تراجعه التهديفي
لا يزال المدرب الألماني واثقاً من أن سرعة توريس وديناميكيته ستتغلبان في النهاية على هذه الفترة السيئة، على الرغم من أن المهاجم أضاع عدة فرص سانحة خلال المباراة في بلباو. وشدد فليك على أن الجهاز الفني ملتزم تماماً بمساعدة اللاعب على استعادة براعته التهديفية، في ظل اشتداد المنافسة الداخلية على المراكز في التشكيلة الأساسية قبل المباريات الأوروبية المقبلة.
صدق فليك بشأن فيران توريس
في المؤتمر الصحفي الذيأعقب المباراة، تطرق فليك إلى تراجع مستوى اللاعب الدولي الإسباني. "فيران؟ إنه يفتقر إلى الثقة في الوقت الحالي، لكننا نعمل على ذلك. من المهم أن نجرب كل شيء في المباريات؛ إنه في حالة ديناميكية جيدة، وهو سريع، ويمر حالياً بفترة من سوء الحظ، لكن إذا كان بإمكاني مساعدته، فسأفعل ذلك"، صرح المدرب. حظي فيران بفرصة كبيرة قبل نهاية الشوط الأول بضربة خلفية هوائية أخطأت المرمى ببضعة ملليمترات، مما أدى في النهاية إلى استبداله بروبرت ليفاندوفسكي.
لامين يامال يبهر الجميع في بلباو
كان لامين يامال مرة أخرى العامل الحاسم، حيث سجل هدفاً بقدمه اليسرى في الدقيقة 68 لكسر التعادل. كما أشاد فليك بعودة بيدري، الذي دخل من على مقاعد البدلاء، وروح الفريق، قائلاً: "بالطبع بيدري يغير مجرى المباريات؛ لقد رأينا ذلك مرة أخرى اليوم. أنا فخور بهم... هذه الأجواء الخاصة في الفريق - كيف يقفون معاً، البيئة، كل شيء رائع".
وأضاف عن يامال: "لم يقدم أفضل مباراة له، لكن هدفه حسم المباراة. عندما يتوفر له المساحة والفرص... يتدرب كثيرًا. من الجيد أنه يستطيع حسم المباراة في مثل هذه المواقف".
آثار مبارزة كهربائية
أعرب المدرب الرياضي إرنستو فالفيردي عن أسفه لعدم قدرة فريقه على إنهاء الهجمات بشكل فعال مقارنة بفريق المتصدر. وقال: "نحن محبطون من النتيجة؛ كنا نستحق أكثر من ذلك. لكن انظروا، الخصم لا يرحم. عليك أن تسجل الأهداف من الفرص التي تحصل عليها لأنهم يسجلون الأهداف من الفرص التي يحصلون عليها". وبهذا الفوز، يحافظ برشلونة على فارق أربع نقاط عن ريال مدريد.
