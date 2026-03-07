كما تعامل فليك مع أزمة دفاعية بعد إصابات جول كوندي وأليخاندرو بالدي، مما أجبر جواو كانسيلو على اللعب في الجهة اليسرى وإريك جارسيا في الجهة اليمنى. وفي معرض حديثه عن التشكيلة التجريبية، علق فليك قائلاً: "سنرى إريك في مركز الظهير الأيمن وكانسيلو في الجهة اليسرى". على الرغم من التغييرات، ظل هدفه ثابتاً: "نريد الفوز والحفاظ على المستوى الذي أظهره الفريق في المباراة السابقة".

كما أوضح المدرب الألماني أن الهدف الفوري لا يزال هو تحقيق الفوز لاستعادة تقدمه بأربع نقاط على ريال مدريد بعد فوز النادي العاصمي على سيلتا فيغو يوم الجمعة.