هانسي فليك يحذر لامين يامال من أنه يجب عليه "إدارة" وقت لعبه، حيث يخشى مدرب برشلونة من تفاقم أزمة الإصابات مع اشتداد المنافسة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا

شارك يامال في 35 مباراة في جميع المسابقات مع برشلونة هذا الموسم، ولم يغب سوى عن ست مباريات بسبب الإصابة والإيقاف. وقد بدأ من على مقاعد البدلاء في مناسبتين فقط - في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني وضد ريال سوسيداد في أول مباراة له في الدوري الإسباني بعد عودته من الإصابة في سبتمبر. تتزايد الدعوات إلى إدارة وقت لعبه بسبب عمره، لكن فليك يقول إن اللاعب يجب أن يتحمل بعض المسؤولية عن عبء عمله.

وفي مؤتمر صحفي قبل المباراة الحاسمة، قال المدرب الألماني عندما سُئل عن يامال: "إدارة اللاعبين ووقت لعبهم ليس بالأمر السهل. أتحدث إلى جميع اللاعبين؛ فهم يعرفون ما إذا كانوا سيلعبون أم لا. لدي خطتي، لكنني أضع هذه المسؤولية على عاتق اللاعبين أيضًا لأن عليهم أن يتعلموا إدارة أنفسهم للعب خلال الأسبوعين المقبلين. نحتاج إلى الجميع حتى نهاية الموسم. أحيانًا نتخذ القرار معًا، وأحيانًا أتخذه أنا. هذه هي الطريقة التي أريد أن أدير بها فريقي".