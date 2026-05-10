هانسي فليك يتلقى خسارة مأساوية قبل الكلاسيكو بساعات!

أصدر النادي الكتالوني بيانًا رسميًا بعد ظهر يوم الأحد يؤكد نبأ الوفاة. وجاءت هذه الأخبار في الوقت الذي كان فيه الفريق يضع اللمسات الأخيرة على استعداداته لاستقبال ريال مدريد، وهي مباراة تحمل في طياتها أهمية تتجاوز مجرد الفوز بلقب الدوري الإسباني. وأعرب النادي عن تعازيه، مؤكدًا أنه يشارك مدربه الحزن في هذه اللحظات التي وصفها بأنها صعبة للغاية بالنسبة لعائلة فليك.

اختار فليك إخبار لاعبيه وطاقمه الفني بالخبر الحزين خلال اجتماعهم الصباحي. وفقاً لتقارير صحيفة ماركا، أوضح المدرب الألماني أنه ينوي الإشراف على المباراة من المنطقة الفنية. ورغم أنه سيعود في نهاية المطاف إلى ألمانيا لتسوية أمور عائلية، إلا أن تركيزه الفوري يبقى منصباً على التزاماته المهنية في آخر مباراة كلاسيكو في الموسم.