هانسي فليك معجب كبير به: يبدو أن بقاء نجم برشلونة يتوقف على شرطين

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فقد أعطى المدرب السابق للمنتخب الألماني الضوء الأخضر لتوقيع عقد جديد مع كانسيلو. لكن هناك شرطان: أولاً، يجب أن يحصل اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً على موافقة ناديه الأصلي الهلال، وهو ما لا يمثل مشكلة، حيث إن النادي السعودي لم يعد يخطط للاحتفاظ به على أي حال، حسبما ورد. ثانياً، يجب أن يوافق كانسيلو على تخفيض كبير في راتبه. فبرشلونة، الذي يعاني من أزمة مالية، لا يستطيع ببساطة تحمل راتبه السنوي المزعوم البالغ 12 مليون يورو.

ينتهي عقد كانسيلو مع الهلال في عام 2027.