يوجد في نادي بايرن ميونيخ تقليد خاص جدًا، يثير حماس كل مشجع للنادي بشكل خاص. فما أن يشارك لاعب موهوب من أكاديمية النادي لأول مرة مع الفريق الأول، حتى يتم دعوة الموظفين في المقر الرئيسي لتناول وجبة إفطار جماعية من النقانق البيضاء. لكن هذا التجمع لم يعد أمرًا استثنائيًا حقًا في هذا الموسم، بل أصبح أمرًا روتينيًا إلى حد ما.
هانسي فليك غضب بشدة - ولاعب في المنتخب الوطني الحالي هرب: كيف أدى خطأ في صفقة انتقال إلى انقسام في صفوف نادي بايرن ميونيخ
لقد كلف المدرب فينسنت كومباني طاقم مطعم الحرم الجامعي بتسعة (!) مناسبات كاملة لتسخين النقانق المسلوقة الأسطورية في القدور — أو هكذا تقول الحسابات البسيطة على الأقل. فمنذ المباراة الأولى التي خاضها لينارت كارل في كأس العالم للأندية الصيف الماضي، احتفل عدد مماثل من اللاعبين الشباب بظهورهم الأول على الصعيد الاحترافي. لكن في الأسابيع الماضية، لم يعد الطهاة وموردو النقانق البيضاء قادرين على تلبية الطلب.
"ها نحن ذا مرة أخرى - أسرع مما كنا نتوقع"، هكذا رحب مدرب الشباب يوخن ساور مؤخرًا بطاقم المطبخ. في الواقع، كانت هذه الوجبة الشهية نتيجة لظهور مايكون كاردوزو لأول مرة في أوائل مارس ضد غلادباخ، ولكن منذ ذلك الحين ظهر أيضًا دينيز أوفلي وفليب بافيتش وأخيرًا إربلين أوسماني. بسبب سلسلة صغيرة من الإصابات، توالت حفلات الظهور الأول قبل فترة توقف المباريات الدولية. وكان كومباني، الذي تولى إدارة الحفلات، قد كافأ في وقت سابق من الموسم كل من ويزدوم مايك وديفيد سانتوس دايبر وكاسيانو كيالا وفليبي تشافيز. رقم قياسي!
"لقد حققنا بالفعل أكبر عدد من الظهورات الأولى في الموسم الواحد للاعبين من أكاديميتنا، كما حققنا أكبر عدد إجمالي من الدقائق في المباريات مع أقل متوسط عمر للاعبين"، قال ساور بحماس، مؤكدًا أنه لا يوجد نادٍ آخر في الدوريات الأوروبية الكبرى يمكنه التباهي بمثل هذه النسبة. ولعل ذلك أيضًا لتخفيف العبء عن موظفي الحرم الجامعي، فلا توجد حاليًا أي خطط أخرى لتقديم وجبات إفطار "فايسفورست". بدلاً من ذلك، سيُقام حفل شواء في الصيف "للاحتفال بموسمنا القياسي كما يجب".
ولا يظهر مدى أهمية هذا الرقم القياسي التاريخي فقط من خلال "الانفصال" المخطط له عن التقاليد، بل أيضًا من خلال نظرة إلى الماضي القريب. فقبل بضع سنوات، لم يكن هذا النوع من رعاية المواهب بهذه القوة، مما كلف بايرن ميونيخ العديد من أفضل اللاعبين الحاليين. ومن بينهم أنجيلو ستيلر، الذي ينافس حاليًا على مكان في تشكيلة المنتخب الألماني لبطولة كأس العالم المقبلة بفضل أدائه المتميز مع نادي VfB شتوتغارت تحت قيادة مدرب شباب بايرن ميونيخ السابق سيباستيان هونيس. وقد سبق رحيله عن بطل ألمانيا الرقم القياسي "صفعة على الوجه"، كان المسؤول الأول عنها المدرب آنذاك هانسي فليك.
تياجو دانتاس في قلب الأحداث: خمسة انتقالات تاريخية تحت قيادة هانسي فليك يجب نسيانها
نظرة على عام 2020: كان بايرن ميونيخ قد فاز للتو بالثلاثية بقيادة فليك وكان في طريقه لتحقيق السداسية. ونظرًا لأن فترة الانتقالات الخريفية ظلت مفتوحة حتى 5 أكتوبر بسبب جائحة كورونا، فقد أدى ذلك إلى حملة انتقالات خريفية لم يسبق لها مثيل. في غضون 24 ساعة، أعلن بايرن ميونيخ عن التعاقد مع مارك روكا (23 عامًا آنذاك، مقابل 9 ملايين يورو)، وبونا سار (28 عامًا، مقابل 8 ملايين يورو)، وإريك ماكسيم شوبو-موتينغ (31 عامًا، بدون مقابل)، ودوغلاس كوستا (30 عامًا، على سبيل الإعارة)، ولاعب يدعى تياجو دانتاس (19 عامًا، على سبيل الإعارة). كان المسؤول الرئيسي عن ذلك هو المدير الرياضي آنذاك حسن صليهاميدزيتش.
وبعد مرور عامين على الأقل، تبين أن هذه الخطوة التي كانت مدفوعة بالذعر تمامًا، والتي جاءت في أعقاب الهزيمة المقلقة 1-4 أمام تي إس جي هوفنهايم، كانت واحدة من أكثر عمليات بايرن فاشلة في سوق الانتقالات. فقط تشوبو-موتينج أضاف قيمة مستدامة، بينما لم يساعد سار وكوستا الفريق بشكل حقيقي. علاوة على ذلك، حجب روكا ودانتاس فرص اللاعبين المولودين في ميونيخ والذين نشأوا في أكاديمية النادي، ستيلر وأدريان فاين (الذي يلعب حالياً في SSV Jahn Regensburg) - وفوق كل ذلك، كلفوا النادي في بعض الأحيان أموالاً طائلة.
بالنسبة لروكا، حقق بايرن ميونيخ بعد عامين ربحًا من الانتقال قدره ثلاثة ملايين يورو، عندما انتقل إلى ليدز يونايتد مقابل 12 مليون يورو حسب ما تردد. لذلك، فإن صفقة إعارة دانتاس إلى بنفيكا لشبونة تبدو أكثر إثارة للجدل. فقد تمت هذه الصفقة بشكل خاص بناءً على إصرار فليك، الذي اكتشف اللاعب البرتغالي الموهوب بلا شك خلال فترة عمله كمدير رياضي في الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB)، وتجاوز ساليهاميدزيتش في هذه الصفقة وفقًا للشائعات. قيل آنذاك إن "برازو" كان لديه خطط أخرى لخط الوسط.
بعد بضعة أشهر فقط من صفقة الانتقالات الخماسية، اندلعت مناقشة مفادها أن هناك دهشة في الحرم الجامعي من تفضيل دانتاس، الذي يتدرب بانتظام مع المحترفين، على الموهبة الشابة ستيلر. وحقيقة أن دانتاس لم يكن مؤهلاً للعب مع المحترفين حتى 1 يناير، أضافت المزيد من الوقود إلى نار النقاش المشتعلة بالفعل. السبب: لم تصل المستندات الخاصة بالصفقة إلا بعد انتهاء فترة الانتقالات الفعلية، ولذلك لم يكن من الممكن تسجيله قبل انتهاء فترة الحظر. غير أن هذه التقارير أثارت غضب فليك بشدة.
"هذا غير صحيح"، قال، وانتقد: "يحاولون مرارًا وتكرارًا إحداث شرخ بين المحترفين والمركز التدريبي." ففي النهاية، هو على تواصل مستمر مع المركز التدريبي. "إذا حدث شيء ما، نتحدث بصوت واحد." لكن يبدو أن الشائعات لم تكن خاطئة تمامًا، كما أشارت تصريحات ستيلر في نوفمبر 2021.
وصف اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا اليوم التعاقدات مع روكا ودانتاس بأنها "صفعة على الوجه"، وقال لـ SPOX في الصيف التالي: "في النهاية، كان من الواضح لي أن مسيرتي مع بايرن ستنتهي بعد هذا الموسم." وهذا ما حدث بالفعل. ترك ستيلر عقده ينتهي وانتقل إلى TSG هوفنهايم دون مقابل. بعد أن أصبح لاعباً أساسياً تحت قيادة هونيس، تبعه إلى VfB شتوتغارت في موسم 2023/24، حيث أحرز تقدماً كبيراً في تطوره.
تياجو دانتاس خيب الآمال في نادي بايرن ميونيخ - وأصبح لاعبًا متنقلًا بين الأندية
أصبح ستيلر الآن أحد أفضل لاعبي خط الوسط في البلاد، وقد شارك مؤخرًا مرتين كلاعب أساسي مع منتخب ألمانيا خلال معسكر مارس الذي جاء مع بداية العام الجديد لبطولة كأس العالم. لكن مدرب المنتخب جوليان ناجلسمان لم يختار في البداية هذا اللاعب البارز من شتوتغارت، الأمر الذي قوبل بعدم فهم من جانب بعض الخبراء. ولكن بسبب انسحاب ألكسندر بافلوفيتش، الذي نشأ هو الآخر في صفوف ميونيخ، وفليكس نميشا (بوروسيا دورتموند) بسبب الإصابة، انضم ستيلر على الفور إلى التشكيلة الأساسية، وبذلك يمكنه على الأقل أن يعلق آمالاً خفيفة على حصوله على تذكرة للمشاركة في كأس العالم.
وماذا عن دانتاس؟ لم يتمكن أبدًا من تلبية التوقعات الكبيرة. حتى فليك اضطر إلى الاعتراف سريعًا بأنه ببساطة لم يكن على مستوى بايرن ميونيخ. على الصعيد البدني في المقام الأول، عانى لاعب الوسط الموهوب من عيوب كبيرة، ولم يشارك في النهاية سوى في مباراتين فقط في الدوري الألماني. وبينما غادر مدرب برشلونة الحالي النادي في الصيف في خضم الخلاف المستمر مع ساليهاميدزيتش وفشل فشلاً ذريعاً كمدرب للمنتخب الألماني، لم يستخدم المسؤولون خيار الشراء بقيمة ثمانية ملايين يورو للتعاقد معه بشكل نهائي.
كما لم يعد بنفيكا بحاجة إلى دانتاس، الذي تم إعارته ثلاث مرات أخرى بعد عودته وأصبح لاعباً متنقلاً بين الأندية. بعد أن لعب في كل من CD توندلا (البرتغال) وPAOK سالونيك (اليونان) وAZ ألكمار (هولندا)، وقع اللاعب الذي خاض 18 مباراة مع منتخب البرتغال تحت 21 عامًا في صيف 2024 عقدًا لمدة عام واحد مع نادي NK أوسييك الكرواتي الذي يلعب في الدوري الممتاز، وحصل لأول مرة في مسيرته التي لا تزال في بدايتها على مكان أساسي في التشكيلة.
على الرغم من استمرار وجود نقاط ضعف واضحة في المواجهات الفردية، تألق دانتاس بشكل خاص في تمرير الكرة، مما أدى إلى انتقاله في الموسم الحالي إلى نادي HNK رييكا دون دفع أي رسوم انتقال. في صفوف بطل الدوري لعام 2017 والفائز بعدة ألقاب في الكأس، يعد دانتاس محور اللعب في الوسط، كما يبرز بقدراته التهديفية. سجل ثمانية أهداف وصنع عشرة تمريرات حاسمة في 44 مباراة رسمية حتى الآن.
كان دانتاس على وشك الظهور مرة أخرى أمام الجماهير الألمانية، لولا خسارة رييكا أمام راسينغ ستراسبورغ في دور الـ16 من دوري المؤتمرات. في الجولة التالية، سيواجه الفرنسيون فريق ماينز 05. على الرغم من احتلال الفريق المركز الثالث في الدوري بفارق كبير عن المتصدر دينامو زغرب، لا يزال بإمكان دانتاس أن يحلم بالفوز بأول لقب له كعنصر أساسي في الفريق، خاصة بعد أن فاز بكأس الدوري وكأس العالم للأندية في ميونيخ كلاعب احتياطي دائم.
بعد فوز مذهل بنتيجة 3-2 في ربع نهائي كأس كرواتيا على هايدوك سبليت بثلاثة (!) أهداف في الوقت الإضافي، بما في ذلك هدف من دانتاس من ركلة جزاء لتعادل النتيجة مؤقتًا 1-1، سيواجه الآن في الدور نصف النهائي فريقه السابق أوسييك. وسيكون الفوز بمثابة ذروة مؤقتة لمسيرته التي لم تحقق نجاحًا كبيرًا حتى الآن.
تياجو دانتاس: المحطات العديدة في مسيرة لاعب بايرن ميونيخ السابق
الفترة النادي 2013 إلى 2024 بنفيكا لشبونة 2020 إلى 2021 بايرن ميونيخ (إعارة) 2021 إلى 2022 تونديلا (إعارة) 2022 إلى 2023 باوك سالونيك (إعارة) 2023 إلى 2024 AZ ألكمار (إعارة) 2024 إلى 2025 ن.ك. أوسييك من 2025 حتى اليوم HNK ريكا