لولا هانزي فليك لانتهى ميركاتو برشلونة مبكرًا.. مغامرة ألمانية تعرقل "3 صفقات في حقيبة ديكو"

اسم برشلونة وحده، كفيل لأن يجعل العالم أجمع يتابع أخباره وتحركاته؛ فما بالكم إذا عاد هذا العملاق الكتالوني إلى سابق عهده، كقوة اقتصادية ورياضية مرعبة.

نعم.. برشلونة تعافى رياضيًا مع المدير الفني الألماني هانزي فليك، الذي تولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم في 2024؛ حيث حقق 5 بطولات محلية خلال موسمين فقط، مع الوصول إلى الأدوار المتقدمة بمسابقة دوري أبطال أوروبا من جديد.

أما اقتصاديًا؛ فقد عاد العملاق الكتالوني إلى قاعدة "1:1" في اللعب المالي النظيف، والتي تمكنه من التعاقد مع صفقات عالمية كبيرة.

لذا.. بدأنا نُتابع في الميركاتو الصيفي الحالي، ارتباط اسم برشلونة بأبرز نجوم العالم؛ مع استعداد النادي الكتالوني لدفع مبالغ ضخمة، من أجل حسم الصفقات رسميًا.

إلا أن النقطة السوداء، التي لا تعجب جماهير برشلونة - حتى الآن -؛ هي تأخُر إدارة الرئيس جوان لابورتا في حسم الصفقات، رغم وجود المال.

وهُنا، نحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا؛ حقيقة مهمة بخصوص تأخُر صفقات برشلونة، في الميركاتو الصيفي الحالي..