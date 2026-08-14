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أحمد فرهود

لولا هانزي فليك لانتهى ميركاتو برشلونة مبكرًا.. مغامرة ألمانية تعرقل "3 صفقات في حقيبة ديكو"

فقرات ومقالات
برشلونة
هانسي فليك
خوليان ألفاريز
أليساندرو باستوني
رودري
الدوري الإسباني

كواليس ميركاتو برشلونة المثير..

اسم برشلونة وحده، كفيل لأن يجعل العالم أجمع يتابع أخباره وتحركاته؛ فما بالكم إذا عاد هذا العملاق الكتالوني إلى سابق عهده، كقوة اقتصادية ورياضية مرعبة.

نعم.. برشلونة تعافى رياضيًا مع المدير الفني الألماني هانزي فليك، الذي تولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم في 2024؛ حيث حقق 5 بطولات محلية خلال موسمين فقط، مع الوصول إلى الأدوار المتقدمة بمسابقة دوري أبطال أوروبا من جديد.

أما اقتصاديًا؛ فقد عاد العملاق الكتالوني إلى قاعدة "1:1" في اللعب المالي النظيف، والتي تمكنه من التعاقد مع صفقات عالمية كبيرة.

لذا.. بدأنا نُتابع في الميركاتو الصيفي الحالي، ارتباط اسم برشلونة بأبرز نجوم العالم؛ مع استعداد النادي الكتالوني لدفع مبالغ ضخمة، من أجل حسم الصفقات رسميًا.

إلا أن النقطة السوداء، التي لا تعجب جماهير برشلونة - حتى الآن -؛ هي تأخُر إدارة الرئيس جوان لابورتا في حسم الصفقات، رغم وجود المال.

وهُنا، نحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا؛ حقيقة مهمة بخصوص تأخُر صفقات برشلونة، في الميركاتو الصيفي الحالي..

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    طريقة عمل برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي

    رغم أن جوان لابورتا، هو رئيس العملاق الكتالوني برشلونة؛ إلا أن أدواره محدودة للغاية، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    "إذًا.. كيف يُدار ميركاتو برشلونة؟"؛ الإجابة جاءت على لسان الصحفي الرياضي كارلوس مونفورت، خلال الساعات القليلة الماضية.

    مونفورت أكد أن الكلمة "الأولى والأخيرة" في ميركاتو العملاق الكتالوني؛ هي في يد المدرب الألماني هانزي فليك، والمدير الرياضي البرتغالي ديكو.

    أي أن الصفقات التي يتم التعاقد معها في برشلونة، لابد أن تحظى بموافقة من فليك وديكو "معًا"؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: فليك وديكو يجتمعان؛ ومن ثم يحددان المراكز التي تحتاج للتدعيم في برشلونة.

    * ثانيًا: ديكو يجتمع بوكلاء أعمال النجوم الذين يحظون بإعجابه، وفي المراكز التي يحتاجها برشلونة؛ ثم يعرض الأمر على فليك.

    * ثالثًا: إذا حظي اللاعب بإعجاب فليك أيضًا، يقوم ديكو بإتمام الاتفاق معه ووكيله؛ أما إذا كان هُناك رفض من المدرب الألماني، فينسحب المدير الرياضي فورًا.

    وهذه الطريقة؛ جعلت هُناك "تناغمًا كبيرًا" في عمل فليك وديكو داخل برشلونة، حسب جميع المصادر المقربة من العملاق الكتالوني.

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    هانزي فليك يعرقل "3 صفقات في حقيبة ديكو"

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نعطي بعض الأمثلة عن طريقة عمل المدرب الألماني هانزي فليك والمدير الرياضي البرتغالي ديكو، داخل العملاق الكتالوني برشلونة.

    مثلًا.. الصحفي الرياضي كارلوس مونفورت أكد أن ديكو، توصل إلى اتفاق مع الإيطالي أليساندرو باستوني، مدافع العملاق المحلي إنتر؛ من أجل الانضمام إلى صفوف فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    ومن ثم عرض ديكو الأمر على فليك؛ إلا أن الأخير رفض إتمام الصفقة بشكلٍ رسمي، للأسباب التالية:

    * أولًا: قلب الدفاع لم يكن أولوية وقتها؛ حيث فضل فليك ترك هذا المركز إلى نهاية الميركاتو، إذا كانت هُناك أموال متوفرة.

    * ثانيًا: بعض التحفظات التكتيكية على أسلوب لعب باستوني؛ رغم تأكيد فليك نفسه، على جودة اللاعب الكبيرة.

    ومن ناحيته.. الصحفي الرياضي جيرارد روميرو أعلن إعجاب ديكو الكبير، بإمكانات النجم الجورجي جيورجيس ميكاوتادزي، مهاجم نادي فياريال الإسباني.

    وشدد روميرو على أن ميكاوتادزي، رحب للغاية بفكرة الانتقال إلى برشلونة؛ مع إمكانية حسم الصفقة من فياريال، بمبلغ يتراوح بين 60 و70 مليون يورو.

    لكن فليك عرقل هذه الصفقة أيضًا؛ حيث طلب من ديكو مواصلة محاولاته للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، من نادي العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد.

    ولا ننسى كذلك اجتماع المدير الرياضي البرتغالي، مع والد النجم الإسباني الشاب خافي جويرا، متوسط ميدان النادي المحلي فالنسيا؛ حيث كان من الممكن حسم صفقته بـ40 مليون يورو، لولا اعتراض فليك.

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    تمسك هانزي فليك بـ"اسمين كبيرين" دون غيرهما!

    بعد كل ما سبق.. يجب التأكيد على مجموعة من الحقائق المهمة؛ بخصوص ميركاتو العملاق الكتالوني برشلونة، وهي:

    * أولًا: المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني، متوسط الميدان الإسباني خافي جويرا والمهاجم الجورجي جيورجيس ميكاوتادزي؛ ينشطون في مراكز يحتاجها برشلونة، في الصيف الحالي.

    * ثانيًا: الثلاثي - سالف الذكر - يحظون بتقدير من الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة؛ ولكنه يرى أنهم ليس أولوية، أو أن هُناك أسماء أفضل منهم بكثير.

    وكل هذه الأسماء اتفق معهم البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة؛ حيث كان يتبقى موافقة فليك فقط، للتفاوض مع أنديتهم وحسم صفقاتهم رسميًا.

    إلا أن المدير الفني الألماني اختار أسماء أخرى، للانضمام إلى العملاق الكتالوني في صيف العام الحالي؛ وذلك على النحو التالي:

    * وسط الميدان: الإسباني رودري هيرنانديز "مانشستر سيتي الإنجليزي".

    * قلب الهجوم: الأرجنتيني خوليان ألفاريز "أتلتيكو مدريد الإسباني".

    والاسمان يحظيان بتأييد شديد من ديكو بالطبع؛ لذا.. هُناك اتفاق بين فليك والمدير الرياضي، على أنهما الخيارات الأنسب للفريق البرشلوني.

    لكن كان من واجب ديكو، أن يعرض الخيارات الأخرى التي اتفق معها على فليك؛ لمعرفة رأيه النهائي بشأنهما، سواء بالموافقة أو الرفض.

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  • Hansi Flick FC Bayern 2021Getty Images

    كلمة أخيرة.. هانزي فليك يغامر بموسم برشلونة ولكن!

    الخلاصة من كل ما سبق.. العملاق الكتالوني برشلونة كان باستطاعته إنهاء الميركاتو الصيفي مبكرًا؛ إذا فعل بعض الخيارات الصيفية، في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم.

    ورغم ذلك.. فضل المدير الفني الألماني لبرشلونة هانزي فليك، أن يُغامر ولا يتعاقد مع هذه الخيارات؛ على أمل تحقيق أهدافه الكبيرة، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    نعم عزيزي القارئ؛ تخيل أن ينهي برشلونة الميركاتو الصيفي الحالي، على النحو التالي:

    * وسط الميدان: التعاقد مع الإسباني رودري هيرنانديز؛ بدلًا من مواطنه خافي جويرا.

    * قلب الهجوم: التعاقد مع الأرجنتيني خوليان ألفاريز؛ بدلًا من الجورجي جيورجيس ميكاوتادزي.

    وقتها.. سيكون برشلونة بقيادة فليك ومديره الرياضي البرتغالي ديكو، قد حقق نجاحًا مبهرًا للغاية؛ خاصة أنه ضم الإنجليزي أنتوني جوردون والألماني كريم أديمي أيضًا، في الأيام الماضية.

    لكن على الجانب الآخر؛ إذا فشل برشلونة في حسم هذه الصفقات الكبيرة، فإن فليك سيكون قد غامر بموسم برشلونة بالكامل.

    ويعاني فريق برشلونة الأول لكرة القدم، من نواقص كبيرة في جميع الخطوط حاليًا؛ سواء الدفاع والوسط، وحتى الهجوم.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية ما ستسفر عنه الأيام القليلة المتبقية، من ميركاتو برشلونة الصيفي.

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