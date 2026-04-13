هانزي فليك الأب القاسي: مأساة لاعب برشلونة المُهمش تتكرر.. ولامين يامال لا يمتلك "رحمة" بابلو جافي!

منذ اليوم الأول الذي جاء فيه المدير الفني الألماني هانزي فليك، إلى العملاق الكتالوني برشلونة؛ والجميع يشيد بتعامله الرائع مع نجوم الفريق الأول لكرة القدم، سواء في غرفة الملابس أو فوق أرضية المستطيل الأخضر.

برشلونة تعاقد مع فليك صيف عام 2024؛ ليتولى القيادة الفنية للفريق الأول، خلفًا للإسباني الشاب تشافي هيرنانديز.

وبالفعل.. ظهر قُرب المدير الفني الألماني من نجوم العملاق الكتالوني؛ وهو ما خلق "جوًا عائليًا" أعاد الفريق إلى منصات التتويج مجددًا، بعد "موسم صفري" في 2023-2024.

لكن رغم ذلك.. يبقى هُناك جانب "قاسٍ" من فليك، ظهر في الموسم الماضي، ويتواصل خلال العام الرياضي الحالي 2025-2026؛ وهو ما يُمكن أن نستعرضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..