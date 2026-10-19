تغيّر لهجة هانزي فليك عن لامين يامال: ضغط إدارة برشلونة حاضر ولكن.. نحن أمام نهاية مخاوف الغرور وبداية عهد "الأفضل في العالم"!

واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب التأكيد عزيزي القارئ، على أن تغيّر لهجة المدير الفني الألماني هانزي فليك عند حديثه عن الجوهرة الإسبانية لامين يامال، قد لا يكون بسبب ضغط إدارة العملاق الكتالوني برشلونة فقط.
نعم.. هناك عوامل أخرى قد تكون وراء هذا التغيّر، ترتبط بنظرة المدير الفني الألماني نفسه إلى اللاعب؛ وذلك على النحو التالي:
* أولًا: الاطمئنان إلى شخصية يامال.
* ثانيًا: التأثير المتزايد ليامال داخل برشلونة.
والنقطة الأولى تتعلق باحتمال تزايد ثقة فليك ومسؤولي برشلونة، في قدرة يامال على التعامل مع الشهرة والنجاح؛ دون أن يؤثر ذلك سلبًا في طموحه، أو رغبته في التطور وتحقيق المزيد من الألقاب.
كما أن الثقة الكبيرة التي يظهرها يامال في إمكاناته الفنية قد تعكس إيمانًا بقدراته، وليس بالضرورة غرورًا؛ وبالتالي.. فإن وصفه بأنه "الأفضل في العالم" حاليًا قد لا يؤثر عليه سلبًا، إذا ظل مصحوبًا بالعمل والانضباط والرغبة في التطور.
أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية؛ فهي التأثير المتزايد ليامال في برشلونة، سواء في نتائج المباريات أو في دوره داخل المجموعة.
والبعض قد يقول: "ما الجديد؟!".. هنا سنرد: لا عزيزي القارئ، ركّز في نقطتين مهمتين تتعلقان بيامال خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027:
- 1/ اختياره ضمن قادة برشلونة رسميًا.
- 2/ تأثيره أصبح يتجاوز مجرد المهارات الفردية أو تسجيل الأهداف.
واختيار يامال ضمن قادة برشلونة، هو مؤشر مهم على حجم الثقة التي يحظى بها داخل الفريق؛ فالدور القيادي لا يرتبط بالموهبة وحدها، بل يعكس أيضًا مكانة اللاعب بين زملائه، وقدرته على التأثير في المجموعة.
وبخصوص التأثير الفني؛ فإن يامال أصبح وفقًا لما يقدمه داخل الملعب، لاعبًا قادرًا على التأثير في إيقاع لعب برشلونة وصناعة الفرص وتوجيه الهجمات، وليس مجرد جناح يستعرض مهاراته أو يسجل بعض الأهداف.
ونحن ذكرنا في تقرير سابق أن تأثير يامال في برشلونة حاليًا، أصبح يذكّرنا بفترة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ عندما كان يفرض حضوره على مجريات المباريات، ويسهم بقدر كبير في تحديد مصيرها.
وبالطبع.. لا يعني ذلك أن يامال وصل إلى المكانة التاريخية نفسها التي بلغها ميسي؛ وإنما يتعلق الأمر بأوجه التشابه في طبيعة التأثير الفني، وقدرة اللاعب على تغيير مسار المباراة بفضل موهبته وقراراته داخل الستطيل الأخضر.