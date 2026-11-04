أشركه ضد الصغار ليخسره أمام الكبار: هانزي فليك يتجاهل "مؤشر رودري الخطير".. وبرشلونة يدفع الثمن!

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لا يُمكن أن يختلف اثنان على الثورة الرياضية التي أحدثها المدير الفني الألماني هانزي فليك، في صفوف العملاق الكتالوني برشلونة؛ وذلك منذ تولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم، صيف عام 2024.

لكن رغم ذلك؛ هناك بعض التفاصيل المثيرة للجدل في برشلونة، والتي تجعلنا نتساءل: "كيف يفكر فليك؟!".

مثلًا.. الجميع أعرب عن استغرابه من "تهميش" فليك صفقة قلب الدفاع، خلال الميركاتو الصيفي الماضي؛ رغم أن الخط الخلفي هو نقطة ضعف الفريق البرشلوني، في عهد المدير الفني الألماني بالذات.

كما أن هناك اندهاشًا كبيرًا من توزيع دقائق اللعب على نجوم برشلونة، ما بين المسابقات المحلية والقارية؛ حيث نجد أسماء بعينها تشارك في كل المباريات ولمدة 90 دقيقة، حتى ولو كانت النتيجة محسومة.

هذا أدى إلى تعرض بعض النجوم للإصابات؛ آخرهم النجم الإسباني الكبير رودري هيرنانديز، متوسط ميدان فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

إصابة رودري ستقودنا مباشرة للحديث عن تعامل فليك معه؛ وهو ما سنحاول استعراضه في تقريرنا، خلال السطور القادمة..