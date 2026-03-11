افعلها يا فليك: نهاية صلاحية روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس.. و"جراحة غير عادية" لإنقاذ برشلونة

بينما كانت جماهير العملاق الكتالوني برشلونة، تُمني النفس بموسم تكتسح فيه "الماكينة" البولندية روبرت ليفاندوفسكي، الأخضر واليابس، ويتحوّل فيه "القرش" الإسباني فيران توريس، إلى مفترس لا يرحم؛ استيقظت على واقع مغايّر تمامًا.

واليوم.. أصبح السؤال الأكثر إلحاحًا داخل برشلونة، ليس عن عدد الأهداف التي سيسجلها ليفاندوفسكي وتوريس؛ بل "متى سيتوقف هذا النزيف الفني للثنائي؟!".

ليفا تحوّل من مرعب الحراس، إلى مهاجم يصارع ظله؛ بينما فقد فيران بوصلة الشباك، بعد بداية قوية للغاية في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وهذا الانهيار الذي ظهر جليًا ضد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؛ لم يضع المدير الفني الألماني هانزي فليك في مأزق تكتيكي فحسب، بل أصبح يهدد طموحات الفريق البرشلوني بأكمله.

ومع دخول الموسم منعطفه الأخير والحاسم؛ سنستعرض أحد "الحلول الطارئة" التي من الممكن أن يلجأ إليها فليك، لمعالجة أزمة قلب الهجوم..