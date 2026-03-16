علي رفعت

خلع الوجه البارد: فليك في برشلونة.. جد عطوف ومدرب لا يقوى على مشاهدة المباريات!

مزحة انتخابية تكشف جانبًا جديدًا!

شهدت خيمة التصويت الخاصة بانتخابات النادي الكتالوني التي جرت الأحد موقفًا طريفًا جمع بين المدرب الألماني هانزي فليك والمرشح جوان لابورتا. 

تقدم فليك للإدلاء بصوته بعد نهاية مباراة فريقه ضد إشبيلية وحينها كان لابورتا يقف خلفه ليتسلم مظروفًا يحتوي على بطاقة تصويت خاصة به. 

تراجع المدرب خطوة إلى الوراء واقترب من رئيس النادي وهمس في أذنه بابتسامة قائلًا: "لقد أعطوني بطاقة فونت" في إشارة إلى المرشح المنافس فيكتور فونت، وأثارت هذه الدعابة ضحكات المحيطين به. 

هذا الموقف العابر يعد مؤشرًا على تغير واضح في شخصية المدرب الألماني الذي عرف بصرامته في تجاربه السابقة.

  • التأقلم مع بيئة برشلونة

    خلال 86 مباراة قاد فيها فريقه السابق بايرن ميونخ احتفظ فليك بصورة المدرب ذي الوجه الهادئ الذي لا تظهر عليه مشاعر واضحة سواء حقق انتصارات كبيرة أو واجه إقصاءات مبكرة.

    لكن الأجواء في ناديه الحالي برشلونة ساهمت في إظهار جانب مختلف من شخصيته، وتحول المدرب تدريجيًا إلى شخص يصفه المقربون بأنه "جد" عطوف يهتم بتفاصيل لاعبيه النفسية ويحتويهم.

    بات فليك يعبر عن مشاعره بتلقائية ليصبح عنصرًا فاعلًا في النسيج العام الذي يغلف النادي.

    تصريح الأحفاد وكسر الصورة النمطية

    لم يكن هذا التحول العاطفي مجرد استنتاج من المتابعين لردود أفعاله بل اعترف به المدرب شخصيًا في تصريح يعكس تأثره بالبيئة الحالية ورغبته في تغيير صورته الذهنية. 

    خرج فليك بتصريح صريح قال فيه: "لقد أصبحت أكثر عاطفية، عندما أرى نفسي على شاشة التلفاز لا يعجبني ذلك المظهر الجامد، لا أريد أن يرى حفيدي جده بهذا الشكل، ربما يجب أن أغير سلوكي قليلًا". 

    يفسر هذا التصريح بوضوح رغبته في ترك صورة إنسانية دافئة لعائلته وللجماهير.

  • تفاعل مستمر على خط التماس

    لم يقتصر التغيير على الجانب الإنساني داخل غرف الملابس بل امتد ليشمل ردود أفعاله على خط التماس أثناء سير المباريات. 

    في مواجهات الفريق أصبح فليك أكثر تفاعلًا مع الأحداث، يراقب مجريات اللعب باهتمام ويحتفل بوضوح مع الأهداف التي يسجلها فريقه بينما تظهر عليه علامات الحسرة عند إهدار الفرص أمام المرمى. 

    لاحظت الجماهير كيف يتفاعل مع التمريرات الحاسمة والقرارات التحكيمية وكيف يوجه لاعبيه بحماس يتجاوز التوجيه الفني المعتاد.

    تجنب مشاهدة ركلات الجزاء

    من اللقطات المتكررة التي تعكس هذا التحول هي طريقته في التعامل مع ركلات الجزاء التي تحتسب لفريقه. 

    المدرب الذي كان يراقب كل تفصيلة بهدوء في الماضي لم يعد يفضل مشاهدة لاعبيه أثناء تسديد الركلات الحاسمة. 

    تلتقطه الكاميرات وهو يضع يديه على عينيه ليحجب الرؤية أو يدير ظهره لأرضية الملعب في انتظار تفاعل الجماهير ليعرف النتيجة. 

    وعندما تسكن الكرة الشباك يحتفل مع جهازه الفني بينما يظهر عليه الإحباط في حال إهدارها.

  • مواساة في ليلة ألافيس

    تلخص لقطة مباراة ألافيس مدى التحول الذي حدث في شخصية فليك، رغم تحقيق الفريق للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد التقطت العدسات فليك وهو يجلس على مقاعد البدلاء بعد صافرة النهاية وعلامات الإرهاق تكسو ملامحه.

     كان هذا الحزن نابعًا من عدم رضاه عن تراجع أداء الفريق في بعض فترات اللقاء، في تلك اللحظة اقترب منه النجم البرازيلي رافينيا ليواسيه ويربت على كتفه، انحنى رافينيا نحوه وحاول التخفيف عن مدربه وإخباره بأن الفريق سيتحسن.

    بيت القصيد

    الوجه الهادئ الذي عرف به المدرب الألماني لسنوات لم يكن سوى طبيعة مهنية فرضتها بيئة العمل السابقة.

     بمجرد انتقاله إلى كتالونيا وجد نفسه في بيئة مختلفة تعتمد على التعبير المباشر عن المشاعر مما سمح له بإظهار جانبه الإنساني بوضوح. 

    فليك اليوم يجمع بين دوره كمدير فني يضع الخطط التكتيكية وبين كونه شخصًا يتفاعل مع انتكاسات الفريق وانتصاراته. 

    هذه النسخة المتفاعلة من المدرب تساهم في تعزيز علاقة الفريق ببعضه وتخلق تواصلًا جيدًا بين الإدارة واللاعبين والجماهير لتكتب فصلًا جديدًا في مسيرته التدريبية.

