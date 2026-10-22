هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Xavi Hernandez Hansi Flick Luis Enrique Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

حقبة ما بعد هانزي فليك: برشلونة يرسم خطة الـ5 سنوات.. ولويس إنريكي يرفض مصير تشافي بسبب "رئيس الظل"!

فقرات ومقالات
برشلونة
هانسي فليك
لويس إنريكي
سيسك فابريجاس
سيرجيو بوسكيتس
باريس سان جيرمان
كومو
الدوري الإسباني

برشلونة يسير بشكل رائع مع فليك.. ولكن!

في الأندية العالمية الكبيرة، لا يكفي أن يكون التخطيط لمدة موسم أو اثنين فقط؛ فهناك بعض الأمور المهمة التي تحتاج إلى نظرة طويلة الأمد.

وإذا ما تحدثنا عن العملاق الكتالوني برشلونة؛ فالجميع سيجد أن الفريق عانى من تخبطات كبيرة للغاية، عندما لم يكن هناك تخطيط سليم في ملف المدير الفني.

لكن.. عندما تم التخطيط الجيد في هذا الملف؛ عاد فريق برشلونة الأول لكرة القدم إلى الطريق الصحيح، بالتعاقد مع المدير الفني الألماني هانزي فليك.

ولا يريد العملاق الكتالوني أن يدخل في دوامة التخبط مجددًا، عندما يأتي الوقت الذي يرحل فيه فليك؛ لذا يبدو أن المسؤولين الحاليين رسموا خطة طويلة الأمد، يريدون السير عليها.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، في خطة برشلونة بشأن الجهاز الفني للفريق الأول..

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-PRESSERAFP

    هانزي فليك.. أفضل ما حدث لبرشلونة مؤخرًا!

    في صيف عام 2024؛ حدث أفضل شيء للعملاق الكتالوني برشلونة خلال السنوات الأخيرة، وهو التعاقد مع المدير الفني الألماني هانزي فليك.

    نعم؛ برشلونة تعاقد مع فليك وقتها، لخلافة المدير الفني الإسباني "المقال" تشافي هيرنانديز.

    والبعض شكك في صفقة فليك، مع الزعم بأنه لا يُناسب أسلوب النادي وفلسفته؛ إلا أن المدير الفني الألماني رد بقوة، على النحو التالي:

    * أولًا: عدم التحجج بالظروف أو بالوضع الصعب الذي يمر به النادي.

    * ثانيًا: تطوير أداء اللاعبين الشباب، وبناء جيل برشلوني جديد.

    * ثالثًا: إعادة الشغف إلى غرفة الملابس والمدرجات.

    * رابعًا: الاعتماد على اللعب الهجومي الجميل، واستعادة روح "التيكي تاكا".

    * خامسًا: العودة للسيطرة على البطولات المحلية، والوصول إلى مراحل متقدمة أوروبيًا.

    ومنذ 2024 وحتى الآن؛ قاد المدير الفني الألماني برشلونة للتتويج بـ5 ألقاب، هي: "الدوري الإسباني (مرتين)، السوبر المحلي (مرتين) وكأس الملك".

    وبسبب كل ذلك؛ قام العملاق الكتالوني بتجديد عقد هانزي فليك، لينتهي في 30 يونيو 2028، مع وجود خيار للتمديد موسمًا إضافيًا.

  • Cesc Fabregas GFXGetty/GOAL

    خليفة فليك.. برشلونة يرسم خطة الـ"5 سنوات"!

    رغم كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ دعونا نشير إلى أن الإعلام يتحدث من فترة إلى أخرى، عن "خليفة" المدير الفني الألماني هانزي فليك في العملاق الكتالوني برشلونة.

    آخر حلقات هذا الحديث؛ كانت فيما ذكره الإعلاميان خافي ميجيل وتشافي كامبوس عبر "راديو كتالونيا"، على النحو التالي:

    * أولًا: برشلونة يرى أن الإسباني سيرجيو بوسكيتس، نجم خط وسطه السابق ومساعد المدرب الحالي في "الرديف"؛ هو المدير الفني المثالي للفريق الأول مستقبلًا.

    * ثانيًا: بوسكيتس لا يزال في مرحلة التعلم والحصول على الشهادات التدريبية، خلال الفترة الحالية؛ لذا فإن مرحلته كـ"مدير فني للفريق الأول" قد تبدأ بعد 5 أو 6 سنوات.

    * ثالثًا: الاختيار وقع على الإسباني سيسك فابريجاس، نجم برشلونة السابق والمدير الفني الحالي لنادي كومو الإيطالي؛ كي يكون هو مدرب الفريق بعد فليك، وقبل بداية مرحلة بوسكيتس.

    وبالطبع.. هذه مجرد رواية إعلامية قد تكون صحيحة أو خاطئة، كما أن التواريخ نفسها قد تتغير؛ وذلك بنجاح مشروع مدير فني ما واستمراره لسنوات طويلة، أو بناءً على فشله والاتجاه إلى خيار تدريبي آخر.

    لكن مع ذلك؛ فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو: "هل معنى هذا الحديث أن رحيل فليك عن برشلونة اقترب؟!".

    الإجابة: لا، ليس بالضرورة؛ فمن ناحية برشلونة، لا يوجد ما يؤكد وجود تفكير في الاستغناء عن فليك والتعاقد مع مدرب آخر، بل هناك إعجاب كبير بما يقدمه مع الفريق الأول لكرة القدم.

    إلا أننا لا يجب أن ننسى حديث فليك نفسه؛ والذي أشار فيه إلى أن المتغيرات في كرة القدم سريعة، مع تفضيله عدم الارتباط بعقود طويلة الأمد.

    وعندما جرى تمديد عقد فليك في مايو 2026؛ أعلن المدير الفني الألماني أنه كان يفضل التجديد لموسم واحد تلو الآخر؛ إلا أنه تقديرًا للنادي وإدارة الرئيس جوان لابورتا، قام بالتوقيع لمدة عامين مع خيار سنة أخرى.

    وبناءً على ذلك؛ يبدو أن رحيل فليك عن فريق برشلونة الأول لكرة القدم سيكون عندما يقول هو بنفسه: اكتفيت، أو في حالة حدوث نكسات متتالية كبيرة وغير متوقعة.

  • FBL-EUR-C1-PSG-TRAININGAFP

    لويس إنريكي.. عودته إلى برشلونة مستبعدة لهذا السبب!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ حيث إن الروايات المنتشرة تؤكد أن ملف عودة اثنين من المدربين السابقين للعملاق الكتالوني برشلونة، قد أُغلق تمامًا.

    الحديث هنا تحديدًا؛ يتعلق بالمدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، الذي غادر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في صيف 2026، ومواطنه لويس إنريكي، الذي يقود العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان حاليًا.

    وإغلاق ملف عودة جوارديولا وإنريكي، لقيادة فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ يُمكن إرجاعه إلى الآتي:

    * جوارديولا: صرّح بأن مرحلته مع فريق برشلونة الأول انتهت؛ إذ إنه إذا عاد إلى "نادي حياته" من جديد، فقد يكون ذلك لتولي منصب إداري ما أو الإشراف على مدرسة "لاماسيا"، مثلًا.

    * إنريكي: أكد الإعلامي الرياضي خافي ميجيل أن عودته إلى فريق برشلونة الأول "مستبعدة"، لسبب وصفه بأنه معروف للجميع.

    والسبب الذي يقصده ميجيل هنا؛ هو دور أليخاندرو إتشيفاريا داخل العملاق الكتالوني، في عهد الرئيس الحالي جوان لابورتا.

    وإتشيفاريا، الذي قد لا يعرفه الكثيرون، هو أحد أقرب الأشخاص إلى لابورتا؛ حيث يُعد بمثابة مستشاره الشخصي في كثير من الأمور الإدارية والرياضية، رغم عدم توليه أي منصب رسمي في برشلونة حاليًا.

    كما يمتلك هذا الرجل؛ شبكة علاقات قوية للغاية مع عدد من نجوم برشلونة، بالإضافة إلى مسؤولين ووكلاء أعمال وغيرهم.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • FBL-EUR-NATIONS-NED-SRBAFP

    رئيس الظل.. عندما رفض لويس إنريكي مصير تشافي هيرنانديز!

    واستكمالًا لحديثنا السابق؛ يجب أن نشرح بشكل أوضح، لماذا يرى الإعلامي خافي ميجيل أن أليخاندرو إتشيفاريا يمثل عقبة أمام عودة المدير الفني الإسباني لويس إنريكي إلى العملاق الكتالوني برشلونة.

    والحقيقة أن إنريكي لم يُخفِ رغبته في العودة إلى فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ رغم أنه كان يؤكد في كل مرة احترامه لعقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يدربه حاليًا.

    لكن حسب حديث الإعلامي خافي ميجيل، فإن عودة إنريكي "مستبعدة" بسبب إتشيفاريا؛ وهو ما يمكن تحليله من ناحيتنا، في النقاط التالية:

    * أولًا: النفوذ الكبير الذي يُنسب إلى إتشيفاريا في برشلونة، وتدخله في بعض الأمور الرياضية.

    * ثانيًا: علاقة إتشيفاريا باللاعبين، ووجوده في محيط غرفة الملابس من فترة إلى أخرى.

    * ثالثًا: إنريكي يحب أن يسيطر هو بالكامل على الأمور الفنية وغرفة الملابس، ولا يفضل تدخل أشخاص من الخارج.

    * رابعًا: يثق إنريكي في عدد محدود من الأشخاص، خاصة مساعديه في الجهاز الفني.

    وأساسًا.. نتذكر الخلافات التي وقعت في برشلونة عام 2024؛ وتحديدًا عندما كان الإسباني تشافي هيرنانديز يتولى القيادة الفنية للفريق الأول، وقتها.

    ورغم أن تشافي كان يرتبط بعلاقة قوية للغاية مع إتشيفاريا؛ إلا أن الأمور بينهما وصلت إلى مرحلة صعبة، في نهاية ولاية المدير الفني الإسباني، خلال موسم 2023-2024.

    واتهم المدير الفني الإسباني إتشيفاريا، الذي تصفه بعض التغطيات الإعلامية بـ"رئيس الظل"، بأنه هو من دفع إدارة جوان لابورتا إلى إقالته؛ كما اتهمه بالتأثير في علاقته ببعض اللاعبين، عبر إخبارهم بأنه يريد الاستغناء عنهم.

    والسبب في ذلك، حسب رواية تشافي هيرنانديز دائمًا؛ هو المشادة التي حدثت بينه وتشيفاريا خلال اجتماع لمناقشة شؤون الفريق، حيث رفض المدرب الإسباني تدخل هذا الرجل في الأمور الفنية، متسائلًا عن صفته الرسمية التي تخوله الحديث معه بهذه الطريقة.

    وبالتالي.. إنريكي يبدو غير راغب في التواجد ببيئة، قد يواجه فيها تدخلات مشابهة لتلك التي تحدث عنها تشافي؛ لذا تبدو عودته إلى برشلونة "مستبعدة"، في ظل الظروف الحالية.

    ونحن لا نعلم ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل، فكل الحسابات قد تتغير؛ مع العلم أن ولاية إدارة لابورتا الحالية تنتهي عام 2031، أساسًا.