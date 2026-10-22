حقبة ما بعد هانزي فليك: برشلونة يرسم خطة الـ5 سنوات.. ولويس إنريكي يرفض مصير تشافي بسبب "رئيس الظل"!

واستكمالًا لحديثنا السابق؛ يجب أن نشرح بشكل أوضح، لماذا يرى الإعلامي خافي ميجيل أن أليخاندرو إتشيفاريا يمثل عقبة أمام عودة المدير الفني الإسباني لويس إنريكي إلى العملاق الكتالوني برشلونة.
والحقيقة أن إنريكي لم يُخفِ رغبته في العودة إلى فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ رغم أنه كان يؤكد في كل مرة احترامه لعقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يدربه حاليًا.
لكن حسب حديث الإعلامي خافي ميجيل، فإن عودة إنريكي "مستبعدة" بسبب إتشيفاريا؛ وهو ما يمكن تحليله من ناحيتنا، في النقاط التالية:
* أولًا: النفوذ الكبير الذي يُنسب إلى إتشيفاريا في برشلونة، وتدخله في بعض الأمور الرياضية.
* ثانيًا: علاقة إتشيفاريا باللاعبين، ووجوده في محيط غرفة الملابس من فترة إلى أخرى.
* ثالثًا: إنريكي يحب أن يسيطر هو بالكامل على الأمور الفنية وغرفة الملابس، ولا يفضل تدخل أشخاص من الخارج.
* رابعًا: يثق إنريكي في عدد محدود من الأشخاص، خاصة مساعديه في الجهاز الفني.
وأساسًا.. نتذكر الخلافات التي وقعت في برشلونة عام 2024؛ وتحديدًا عندما كان الإسباني تشافي هيرنانديز يتولى القيادة الفنية للفريق الأول، وقتها.
ورغم أن تشافي كان يرتبط بعلاقة قوية للغاية مع إتشيفاريا؛ إلا أن الأمور بينهما وصلت إلى مرحلة صعبة، في نهاية ولاية المدير الفني الإسباني، خلال موسم 2023-2024.
واتهم المدير الفني الإسباني إتشيفاريا، الذي تصفه بعض التغطيات الإعلامية بـ"رئيس الظل"، بأنه هو من دفع إدارة جوان لابورتا إلى إقالته؛ كما اتهمه بالتأثير في علاقته ببعض اللاعبين، عبر إخبارهم بأنه يريد الاستغناء عنهم.
والسبب في ذلك، حسب رواية تشافي هيرنانديز دائمًا؛ هو المشادة التي حدثت بينه وتشيفاريا خلال اجتماع لمناقشة شؤون الفريق، حيث رفض المدرب الإسباني تدخل هذا الرجل في الأمور الفنية، متسائلًا عن صفته الرسمية التي تخوله الحديث معه بهذه الطريقة.
وبالتالي.. إنريكي يبدو غير راغب في التواجد ببيئة، قد يواجه فيها تدخلات مشابهة لتلك التي تحدث عنها تشافي؛ لذا تبدو عودته إلى برشلونة "مستبعدة"، في ظل الظروف الحالية.
ونحن لا نعلم ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل، فكل الحسابات قد تتغير؛ مع العلم أن ولاية إدارة لابورتا الحالية تنتهي عام 2031، أساسًا.