الصفقة تطبخ: هانزي فليك يطلب مهر أوروبا من إدارة برشلونة.. و"سلاح الأهلي السري" قد يكون الحل!

"الحفاظ على النجاح أصعب من تحقيقه".. هذه حقيقة مؤكدة؛ فالأمر يتطلب التطور الدائم والتكيُّف مع المتغيرات، إلى جانب عدم الركون لمنطقة الراحة.

هذا ما يحاول أن يفعله الألماني هانزي فليك، المدير الفني للعملاق الكتالوني برشلونة؛ الذي استلم مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم، صيف عام 2024.

وحقق فليك النجاح مع برشلونة، رغم أنه استلم المهمة في واحدة من أصعب فترات هذا الكيان الرياضي الكبير؛ حيث يحاول الحفاظ على "الإرث المحلي" الذي حققه في الفترة الماضية، مع إضافة المجد الأوروبي إليه.

نعم.. المدير الفني الألماني قاد العملاق الكتالوني، للسيطرة على البطولات المحلية في إسبانيا، خلال العامين الماضيين؛ لذا فهو يخطط للعودة إلى اعتلاء عرش دوري أبطال أوروبا، في الفترة القادمة.

وبدأ هانزي فليك التخطط للموسم الجديد بالفعل، وسط بروز اسم عملاق جدة الأهلي على الساحة؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..