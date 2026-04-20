أحمد فرهود

لو كان الحظ رجلًا لقتله هانزي فليك: إصابة لاعب برشلونة بـ"الصليبي".. الخطط قد تتغيّر والنادي أمام اختبار أخلاقي حاسم

الإصابات لا تريد ترك مواهب برشلونة أبدًا..

في برشلونة.. يبدو أن القدر يصر على كتابة فصول من المُعاناة، داخل أروقة هذا العملاق الكتالوني؛ الذي طالما تغنت جماهيره، بأنه "أكبر من مجرد نادٍ".

وبينما يواصل الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، متابعة المواهب الشابة في "الرديف" و"الفئات السنية"؛ قرر سوء الحظ أن يتدخل مجددًا، وبشكلٍ درامي للغاية.

سوء الحظ ضرب هذه المرة المدافع الأوروجوياني باتريسيو باسيفيكو؛ الذي أعلن برشلونة إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى"، وخضوعه لعملية جراحية في اليومين القادمين.

باسيفيكو تعرض لهذه الإصابة، خلال مواجهة برشلونة أتلتيك ضد نادي أولوت، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإسباني للدرجة الرابعة.

وأصبح العملاق الكتالوني أمام اختبار "أخلاقي"، بعد إصابة مدافعه الأوروجوياني البالغ من العمر 20 سنة، إلى جانب صدمة فليك نفسه؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

    خطة برشلونة مع باتريسيو باسيفيكو قبل الإصابة

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أن العملاق الكتالوني برشلونة، تعاقد مع المدافع الأوروجوياني الشاب باتريسيو باسيفيكو، خلال الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2026"، قادمًا من النادي المحلي ديفينسور؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: إعارة لمدة 6 أشهر؛ للعب مع الفريق الرديف "برشلونة أتلتيك".

    * ثانيًا: بند شراء إلزامي؛ حال مشاركته لـ45 دقيقة أو أكثر في 10 مباريات على الأقل.

    وقبل إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي"؛ لعب باسيفيكو 7 مباريات بالفعل لأكثر من 45 دقيقة، أي أنه كان على بُعد 3 لقاءات فقط من الشراء الإلزامي.

    وبعيدًا عن هذا البند.. قيل إن برشلونة معجب للغاية بإمكانات هذا الأوروجوياني الشاب، الذي يجيد اللعب في قلب الدفاع والظهير الأيسر؛ حيث تم الاتفاق معه شفهيًا على كافة بنود الشراء النهائي، في الصيف القادم.

    ليس هذا فقط.. العديد من التقارير أكدت أن مستويات باسيفيكو، لفتت أنظار الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ حيث وضع خطة بخصوص مستقبل هذا اللاعب، وهي كالتالي:

    * أولًا: ضمه إلى المعسكر الإعدادي لبرشلونة؛ قبل بداية الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

    * ثانيًا: إدخاله في منظومة فريق برشلونة الأول الموسم القادم؛ وذلك بمشاركته في التدريبات، وحصوله على بعض الدقائق في المباريات.

    كل ذلك كان قبل إصابة باسيفيكو؛ والذي تم الإعلان عنها بشكلٍ رسمي، مساء اليوم الإثنين "20 أبريل 2026".

    برشلونة أمام "اختبار أخلاقي" بعد إصابة باسيفيكو!

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب التأكيد على أن العملاق الكتالوني برشلونة برئاسة جوان لابورتا، لم يعد ملزمًا بشراء المدافع الأوروجوياني الشاب باتريسيو باسيفيكو الآن.

    بمعنى.. باسيفيكو لن يحقق بند الـ10 مباريات الذي تحدثنا عنه، وذلك بعد إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي"؛ وبالتالي سيسقط شرط الشراء الإلزامي، عن برشلونة.

    وأصبح برشلونة الآن أمام "اختبار أخلاقي"، مع المدافع الأوروجوياني البالغ من العمر 20 سنة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تركه يعود إلى ناديه الأصلي ديفينسور الأوروجوياني؛ بعد انتهاء الإعارة.

    * ثانيًا: الالتزام بالاتفاق الشفهي معه قبل الإصابة؛ وشراء عقده بشكلٍ نهائي من ديفينسور.

    أي أن لا يغير برشلونة من اتفاقه مع باسيفيكو، رغم الإصابة القوية؛ ويقوم بشراء عقده نهائيًا، مع انتظار عودته من الإصابة.

    وبالطبع.. هذا الأمر إن حدث سيكون فيه مغامرة كبيرة؛ حيث سيقدّم برشلونة لمحة أخلاقية رائعة في عالم الساحرة المستديرة، ولكنه لن يضمن استعادة اللاعب أفضل مستوياته بعد هذه الإصابة الخطيرة.

    صدمات هانزي فليك مع مواهب برشلونة الشابة!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. حيث أن صدمة المدافع الأوروجوياني باتريسيو باسيفيكو؛ ليس الأولى التي يتعرض لها الألماني هانزي فليك، المدير الفني للعملاق الكتالوني برشلونة.

    نعم.. فليك الذي تولى قيادة برشلونة صيف عام 2024، وضع أكثر من اسم شاب في حساباته، من أجل التصعيد إلى الفريق الأول لكرة القدم؛ إلا أنه تعرض لـ"صدمة" من العيار الثقيل، بتعرض هؤلاء اللاعبين لإصابات خطيرة.

    أبرز الأسماء الشابة التي كانت تحظى باهتمام فليك، ولكنها تعرضت لإصابات خطيرة؛ هم:

    * الجناح داني رودريجيز.

    * قلب الهجوم أوسكار جيستاو.

    رودريجيز تحديدًا، كان من أوائل الشباب الذين خطفوا أنظار المدير الفني الألماني؛ بل وأشركه لمدة 38 دقيقة في مواجهة نادي بلد الوليد، ضمن منافسات الدوري الإسباني 2024-2025.

    إلا أن هذا اللاعب واجه سوء حظ كبير؛ حيث أُصيب بـ"خلع في الكتف" خلال مشاركته ضد بلد الوليد، ثم تعرض لإصابتين في أوتار الركبة والغضروف.

    أما جيستاو الذي كان يراه الكثيرون، المهاجم "رقم 9" المستقبلي في فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ فقد تعرض هو الآخر لإصابة في الغضروف.

    والآن.. جاء الدور على باسيفيكو، الذي كان يحظى باهتمام فليك أيضًا؛ ولكنه تعرض لإصابة في "الرباط الصليبي"، سيغيب على إثرها لمدة 8 أو 9 أشهر تقريبًا.

    مواهب برشلونة بين التهميش والتألق بعد الإصابة

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن العملاق الكتالوني برشلونة ومديره الفني الألماني هانزي فليك، يواجهان سوء حظ كبير جدًا مع المواهب الشابة.

    وأحيانًا.. تؤثر الإصابات على خطط فليك، في تصعيد هذه المواهب الشابة إلى الفريق الأول؛ مثلما حدث مع الجناح داني رودريجيز، وقلب الهجوم أوسكار جيستاو.

    وفي بعض الأحيان الأخرى؛ يظل المدير الفني الألماني متمسكًا بخططه، كما فعل مع متوسط الميدان الشاب مارك بيرنال.

    فليك صعد بيرنال إلى فريق برشلونة الأول، مطلع موسم 2024-2025؛ إلا أن اللاعب تعرض لإصابة خطيرة، في الرباط الصليبي والغضروف.

    وغاب هذا اللاعب الشاب الموهوب سنة كاملة؛ لكن فليك ظل متمسكًا بخططه معه كأحد أعمدة برشلونة المستقبلية، وتم إعادته إلى المباريات تدريجيًا.

    وبالفعل.. استعاد بيرنال جزءًا كبيرًا من مستواه، في الفترة الأخيرة؛ بل وكان نجم عدد من المباريات الكبيرة، كإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد نادي أتلتيكو مدريد.

    ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه الآن؛ هو: "أي من المسارين سيكون عليه مستقبل المدافع الأوروجوياني الشاب باتريسيو باسيفيكو بعد إصابته الخطيرة؟!".

