هانزي فليك يكسب الرهان: بديل إينيجو مارتينيز.. وقف صامدًا رغم "الموت" ولم يورط برشلونة مثل باقي زملائه!

في أروقة "سبوتيفاي كامب نو"؛ هُناك قاعدة واحدة فقط لكي تُحقِق النجاح بقميص العملاق الكتالوني برشلونة، وهي "أن تكون لاعبًا بشخصية قوية".

نعم.. عديد المواهب مرت على برشلونة، ولكنها لم تستطع تحقيق النجاح المأمول منها؛ وذلك لفشلها في التعامل مع ضغوط هذا الكيان الرياضي الكبير، سواء الرياضية أو الجماهير والإعلامية.

بينما أسماء أخرى قد تكون أقل موهبة؛ تمكنت من إثبات نفسها مع العملاق الكتالوني، بل وحظيت بإعجاب الأجهزة الفنية وحب الجماهير.

من بين هذه الأسماء؛ النجم الإسباني الشاب جيرارد مارتين، الذي أصبح "قطعة أساسية" في تشكيل المدير الفني الألماني هانزي فليك.

فليك الذي تولى تدريب برشلونة صيف 2024؛ أصبح يعتمد على مارتين بشكلٍ أساسي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ قصة تحوّل مارتين من "السخرية" إلى أحد أفضل نجوم برشلونة، في الموسم الحالي..