هانزي فليك في غرفة الرعب: إسبانيا تفتقد نجم برشلونة رغم انتصارات المونديال.. وعادة "البديل الأفضل" ضد بلجيكا ليست بجديدة!

من شاهد منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم في بطولة أمم أوروبا 2024، والمتعة التي قدّمها للعالم أجمع؛ من المستحيل أن يقول: "هذا هو نفس الفريق الذي نتابعه في مونديال 2026".

نعم.. منتخب إسبانيا يقدّم مستوى عادٍ جدًا، بل وأحيانًا يصل إلى درجة التواضع؛ وذلك في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ورغم ذلك.. يواصل "الماتادور" رحلته الناجحة في المونديال؛ حيث تأهل إلى دور نصف النهائي رسميًا، بعد الفوز (2-1) ضد منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم.

ثنائية إسبانيا جاءت بواسطة فابيان رويز وميكيل ميرينو، في الدقيقتين 30 و88 تواليًا؛ بينما سجل تشارلز دي كيتيلير هدف بلجيكا الوحيد، في الدقيقة 41.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز إسبانيا "الصعب" ضد بلجيكا..