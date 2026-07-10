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أحمد فرهود

هانزي فليك في غرفة الرعب: إسبانيا تفتقد نجم برشلونة رغم انتصارات المونديال.. وعادة "البديل الأفضل" ضد بلجيكا ليست بجديدة!

فقرات ومقالات
إسبانيا
برشلونة
هانسي فليك
بيدري
فيرمين لوبيز
ميكيل ميرينو
بلجيكا
الدوري الإسباني
كأس العالم

إسبانيا.. حلم النجمة الثانية يتواصل

من شاهد منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم في بطولة أمم أوروبا 2024، والمتعة التي قدّمها للعالم أجمع؛ من المستحيل أن يقول: "هذا هو نفس الفريق الذي نتابعه في مونديال 2026".

نعم.. منتخب إسبانيا يقدّم مستوى عادٍ جدًا، بل وأحيانًا يصل إلى درجة التواضع؛ وذلك في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ورغم ذلك.. يواصل "الماتادور" رحلته الناجحة في المونديال؛ حيث تأهل إلى دور نصف النهائي رسميًا، بعد الفوز (2-1) ضد منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم.

ثنائية إسبانيا جاءت بواسطة فابيان رويز وميكيل ميرينو، في الدقيقتين 30 و88 تواليًا؛ بينما سجل تشارلز دي كيتيلير هدف بلجيكا الوحيد، في الدقيقة 41.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز إسبانيا "الصعب" ضد بلجيكا..

  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    منتخب إسبانيا.. بيدري وحقيقة "عدم الراحة" مع رودري!

    فاجأ لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، الشارع الرياضي العالمي؛ وذلك بإجلاس متوسط ميدانه بيدري جونزاليس على "دكة البدلاء"، في بداية المواجهة ضد بلجيكا.

    دي لا فوينتي دفع بالنجم المخضرم فابيان رويز بدلًا من بيدري، في "التشكيل الأساسي" للمنتخب الإسباني ضد بلجيكا؛ ليكوّن ثلاثيًا في خط الوسط، بجانب رودري وداني أولمو.

    هذا الأمر قادنا إلى أمرين في غاية الأهمية، داخل البيت الإسباني، في بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: غياب بيدري عن مستواه الحقيقي.

    * ثانيًا: عدم راحة بيدري مع رودي.

    والنقطة الأولى واضحة للجميع؛ لكننا يجب أن نتحدث عن أزمة "عدم راحة" بيدري مع رودري، في خط وسط منتخب إسبانيا.

    والحقيقة أن هذا الأمر ناقشته بعض التقارير الإسبانية، خلال دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026؛ ويبدو أنه يتأكد من مباراة إلى أخرى، بما فيها مواجهة بلجيكا في ربع النهائي.

    ويبدو سبب "عدم راحة" بيدري؛ أنه كما صرح هو بنفسه، قائلًا: "أُفضِل العودة إلى الخلف لاستلام الكرة وبناء اللعب".

    وبالفعل.. هذا ما يقوم به بيدري في صفوف العملاق الكتالوني برشلونة، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك؛ على عكس ما يحدث في إسبانيا، حيث يتولى رودري هذه المهمة.

    هُنا يكون بيدري مطالبًا باللعب متقدمًا أكثر؛ وهو الأمر الذي يؤثر على مستواه الفني، فوق أرضية المستطيل الأخضر.

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  • Hansi FlickGetty Images

    بسبب المونديال.. القلق يزداد في برشلونة يا هانزي فليك!

    بصفةٍ عامة.. بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ ربما تزيد "خوف" جماهير العملاق الكتالوني برشلونة ومدربه الألماني هانزي فليك، بخصوص نجوم فريقهم.

    وكما يعلم الجميع.. يضم منتخب إسبانيا "8 نجوم" من برشلونة، في النسخة المونديالية الحالية؛ وهم:

    * حراسة المرمى: جوان جارسيا.

    * خط الدفاع: باو كوبارسي وإريك جارسيا.

    * خط الوسط: بيدري جونزاليس، بابلو جافي وداني أولمو.

    * خط الهجوم: لامين يامال وفيران توريس.

    وأساسًا.. جوان وإريك لم يشاركا في أي دقيقة، خلال مونديال القارة الأمريكية؛ بينما جافي بدأ أساسيًا في المباراة الأولى ضد منتخب كاب فيردي، قبل أن يختفي بشكلٍ كبير.

    أما أولمو فيظهر على فتراتٍ فقط؛ مع عدم تقديم يامال وبيدري وفيران المستوى المأمول منهم، وهو ما تواصل ضد بلجيكا في دور ربع النهائي.

    ويُعتبر كوبارسي الوحيد من برشلونة، في صفوف منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، الذي يتألق في بطولة كأس العالم 2026 - حتى الآن -.

    وكل ذلك كفيل لأن يجعل فليك يشعر بـ"الرعب"؛ خوفًا من دخول هؤلاء النجوم بحالة بدنية وفنية سيئة، للموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    رغم الانتصارات.. منتخب إسبانيا يدفع ثمن غياب هذا النجم!

    وبما أننا نتكلم عن العملاق الكتالوني برشلونة دائمًا؛ فيجب التأكيد على تأثير غياب فيرمين لوبيز عن منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم 2026.

    فيرمين تعرض لإصابة بـ"كسر في مشط القدم"؛ وذلك في نهاية الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، ليغيب عن المونديال رسميًا.

    وكان من المؤكد تقديم فيرمين الإضافة الكبيرة للإسبان، بعد موسمه الرائع على المستوى الفردي مع برشلونة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التسديدات القوية من بعيد.

    * ثانيًا: إمكانية اللعب على الجناح الأيسر.

    * ثالثًا: تبادُل المراكز مع الجوهرة لامين يامال.

    نعم.. فيرمين يستطيع اللعب في الجناح الأيسر؛ وهو المركز الذي يُعاني منه منتخب إسبانيا، في المونديال الحالي.

    كما أن فيرمين عندما يلعب في عمق الملعب، تحت المهاجم الصريح تحديدًا؛ يتبادل المراكز مع الجناح الأيمن لامين يامال، بتفاهم كبير للغاية.

    بمعنى.. تواجد فيرمين على أرضية الملعب، يحرر يامال بشكلٍ كبير للغاية؛ وهو الذي كان يحتاجه الأخير بشدة، لتخفيف الرقابة الدفاعية عليه.

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ربع النهائي.. بين تطور بلجيكا والبديل الإسباني الأفضل!

    الآن.. لنترك نجوم برشلونة وعلاقتهم مع منتخب إسبانيا؛ ونتحدث عن نقطتين مهمتين في ختام تقريرنا، وهما:

    * أولًا: النجم الإسباني ميكيل ميرينو.

    * ثانيًا: تطور منتخب بلجيكا.

    ميرينو سجل هدف انتصار إسبانيا (2-1) ضد بلجيكا، في الدقيقة 88 من عمر مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026؛ بعدما أحرز هدف الفوز (1-0) ضد منتخب البرتغال في دور الـ16، في الدقيقة 90+1.

    لكن.. "هل تظنوا أن هذا الأمر وليد كأس العالم 2026 فقط؟!"؛ الإجابة هي لا عزيزي القارئ، فميرينو مُعتاد على هذا الأمر مع منتخب إسبانيا منذ فترة.

    ونتذكر هدف ميرينو ضد ألمانيا في الدقيقة 119، والذي منح إسبانيا الانتصار (2-1)، في ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024؛ وكذلك هدف التعادل (2-2) مع هولندا في الدقيقة 90+1، في دوري الأمم الأوروبية 2025.

    أي أن ميكيل ميرينو؛ يستحق لقب "أفضل بديل إسباني"، حيث يدخل من دكة البدلاء لينقذ منتخب بلاده.

    وبالانتقال إلى منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم؛ فنستطيع القول إنه أكثر فريق تطور مع منافسات بطولة كأس العالم 2026، بحق.

    نعم.. بلجيكا كانت سيئة للغاية في دور المجموعات؛ خاصة ضد منتخبي مصر وإيران، في الجولتين الأولى والثانية.

    وأخذ المنتخب البلجيكي يتطور بعد ذلك، حتى وصل إلى ربع النهائي؛ الذي قدّم فيه مستوى فاق التوقعات، ضد نظيره الإسباني.

    إلا أن المشكلة التي شاهدناها في بلجيكا، بنهاية مواجهة إسبانيا في ربع النهائي؛ جاءت على النحو التالي:

    * أولًا: التراجع البدني الكبير.

    * ثانيًا: التحفظ المبالغ فيه بالنهاية.

    * ثالثًا: عدم تقديم البدلاء لأي إضافة.

    هُنا.. وجدنا إسبانيا تتحكم في الكرة بشكلٍ أفضل، في نهاية قمة ربع النهائي؛ وتخطف هدف الانتصار الذي أهلها لمواجهة كلاسيكية ضد فرنسا، في المربع الذهبي.